Ailecek bir arada kitap okudular

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Vakfı Özel İlkokulu öğrencileri, "Ailecek Okuyorum" sosyal sorumluluk projesi kapsamında velileriyle kitap okumanın mutluluğunu yaşadı.
SAÜ Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki bir derslikte bir araya gelen SAÜ Vakfı Özel İlkokulu 4/A sınıfı öğrencileri ve velileri, "Ağaç ülkeyse kök ailedir, okuyan aile ülkenin geleceğidir" sloganıyla başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında hep birlikte 1 saat kitap okudu.
Proje koordinatörü SAÜ Vakfı Özel İlkokulu 4/A sınıfı öğretmeni Ayşe Çelebi, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının kitap okumaya dikkat çekmek, ailelerin, çocukların ömür boyu kitap okumayı önemsemelerini sağlamak olduğunu söyledi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı esnasında Çalıkuşu kitabını okuduğunu, Halide Edip Adıvar'ın da onbaşı olarak savaşta yer aldığını aktaran Çelebi, "Sabah kalktığı zaman Adıvar'a, 'Dün gece Çalıkuşu kitabını okudum, sana da okumanı tavsiye ediyorum.' diyor. Kendim de sürekli kitap okurum, çocuklara okuduğum kitaplardan kesitler anlatırım. Bilgi çağındayız, kitap okumak çok önemli. Hedef, geleceği gören, vizyonu olan öğrenciler yetiştirmek. Kitap okumak da birinci planda." diye konuştu.
Ailelerin çocukların yanında kitap okumalarının çok önemli olduğunu vurgulayan Çelebi, "Çocuk, ailesinin de okuduğunu görünce daha da önemsiyor. Bunu alışkanlık haline getirmek zaten hedef. Her an her yerde kitap okumak önemli." dedi.
- "Eğitimde ailenin katılımı çok çok önemli"
SAÜ Vakfı Özel İlköğretim Okulları Müdürü Cemalettin Dinçer de projede ailenin katılımıyla büyük bir yol katettiklerini belirterek, şunları söyledi:
"Bununla beraber aileler de çocuklarının neler yaptığını, nelerle ilgilendiğini bizzat yerinde görerek, hatta buna katılım sağlayarak çocuklarıyla ve öğretmenleriyle bu projeyi yürüttüler. Böylece projede büyük başarılar elde edildi. Tabii ki önümüzdeki eğitim öğretim yılında da projemiz tüm okulu kapsayacak şekilde devam edecek. Eğitimde ailenin katılımı çok çok önemli. Zaten çevre, aile, öğretmen ve öğrenci modeli, bunlar olmadan eğitimin basamakları tamamlanmış olmaz."
Öğrenci velisi Alev Sevinçli ise kitap okuma alışkanlığının çocuklardan yetişkinlere kadar tüm bireylere kazandırılması gerektiğinin altını çizdi.
Oğlu ve eşiyle sürekli evde kitap okuduğunu aktaran Sevinçli, "Seyahatlerde de birlikte kitap okuyoruz. Topluma fayda sağlayabilmek için bilgi lazım. Bilgiyi birçok öğrenme yöntemlerinden edinebildiğimiz gibi kitap bu yöntemlerden en önemlisi. O nedenle bu kitap okuma projesinin yaygınlaştırılmasını tavsiye ediyoruz." şeklinde konuştu.
Öğrencilerden Ahmet Tarık Yiğit de kitap okumanın kendisini çok mutlu ettiğini dile getirerek, evde boş vakitlerinde bol bol kitap okuduğunu söyledi.
Anne ve babasıyla kitap okumayı sevdiğini ifade eden Yiğit, "Anne ve babalar çocuklarıyla birlikte mutlaka kitap okumalılar. Onlarla kitap okumayı seviyorum, bence herkes sevmeli." dedi.
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