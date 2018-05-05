HABER

Ailecek bir arada kitap okudular

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 14:27 | Son Güncelleme

SAÜ Vakfı Özel İlkokulu öğrencileri, "Ağaç ülkeyse kök ailedir, okuyan aile ülkenin geleceğidir" sloganıyla başlatılan "Ailecek Okuyorum" sosyal sorumluluk projesi kapsamında aileleriyle kitap okudu - Sınıf öğretmeni Çelebi: - "Çocuk, ailesinin de okuduğunu görünce daha da önemsiyor. Bunu alışkanlık haline getirmek zaten hedef. Her an her yerde kitap okumak önemli"

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Vakfı Özel İlkokulu öğrencileri, "Ailecek Okuyorum" sosyal sorumluluk projesi kapsamında velileriyle kitap okumanın mutluluğunu yaşadı.

SAÜ Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki bir derslikte bir araya gelen SAÜ Vakfı Özel İlkokulu 4/A sınıfı öğrencileri ve velileri, "Ağaç ülkeyse kök ailedir, okuyan aile ülkenin geleceğidir" sloganıyla başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında hep birlikte 1 saat kitap okudu.

Proje koordinatörü SAÜ Vakfı Özel İlkokulu 4/A sınıfı öğretmeni Ayşe Çelebi, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının kitap okumaya dikkat çekmek, ailelerin, çocukların ömür boyu kitap okumayı önemsemelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı esnasında Çalıkuşu kitabını okuduğunu, Halide Edip Adıvar'ın da onbaşı olarak savaşta yer aldığını aktaran Çelebi, "Sabah kalktığı zaman Adıvar'a, 'Dün gece Çalıkuşu kitabını okudum, sana da okumanı tavsiye ediyorum.' diyor. Kendim de sürekli kitap okurum, çocuklara okuduğum kitaplardan kesitler anlatırım. Bilgi çağındayız, kitap okumak çok önemli. Hedef, geleceği gören, vizyonu olan öğrenciler yetiştirmek. Kitap okumak da birinci planda." diye konuştu.

Ailelerin çocukların yanında kitap okumalarının çok önemli olduğunu vurgulayan Çelebi, "Çocuk, ailesinin de okuduğunu görünce daha da önemsiyor. Bunu alışkanlık haline getirmek zaten hedef. Her an her yerde kitap okumak önemli." dedi.

- "Eğitimde ailenin katılımı çok çok önemli"

SAÜ Vakfı Özel İlköğretim Okulları Müdürü Cemalettin Dinçer de projede ailenin katılımıyla büyük bir yol katettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bununla beraber aileler de çocuklarının neler yaptığını, nelerle ilgilendiğini bizzat yerinde görerek, hatta buna katılım sağlayarak çocuklarıyla ve öğretmenleriyle bu projeyi yürüttüler. Böylece projede büyük başarılar elde edildi. Tabii ki önümüzdeki eğitim öğretim yılında da projemiz tüm okulu kapsayacak şekilde devam edecek. Eğitimde ailenin katılımı çok çok önemli. Zaten çevre, aile, öğretmen ve öğrenci modeli, bunlar olmadan eğitimin basamakları tamamlanmış olmaz."

Öğrenci velisi Alev Sevinçli ise kitap okuma alışkanlığının çocuklardan yetişkinlere kadar tüm bireylere kazandırılması gerektiğinin altını çizdi.

Oğlu ve eşiyle sürekli evde kitap okuduğunu aktaran Sevinçli, "Seyahatlerde de birlikte kitap okuyoruz. Topluma fayda sağlayabilmek için bilgi lazım. Bilgiyi birçok öğrenme yöntemlerinden edinebildiğimiz gibi kitap bu yöntemlerden en önemlisi. O nedenle bu kitap okuma projesinin yaygınlaştırılmasını tavsiye ediyoruz." şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Ahmet Tarık Yiğit de kitap okumanın kendisini çok mutlu ettiğini dile getirerek, evde boş vakitlerinde bol bol kitap okuduğunu söyledi.

Anne ve babasıyla kitap okumayı sevdiğini ifade eden Yiğit, "Anne ve babalar çocuklarıyla birlikte mutlaka kitap okumalılar. Onlarla kitap okumayı seviyorum, bence herkes sevmeli." dedi.

'Abdullah Gül halâ oyunun içinde!''Abdullah Gül halâ oyunun içinde!'
15 Temmuz'u kullanıp dolandırdılar!15 Temmuz'u kullanıp dolandırdılar!
İnce, doğum gününde düğmeye basıyorİnce, doğum gününde düğmeye basıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aile etkinlik kitap öğrenci SAÜ Vakfı Özel İlkokulu

En Çok Okunan Haberler

'15 Temmuz'daki gibi kıyamet kopacak' diyerek dolandırdılar!

'15 Temmuz'daki gibi kıyamet kopacak' diyerek dolandırdılar!

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

İkinci turda seçimin kilit partisi HDP olacak

İkinci turda seçimin kilit partisi HDP olacak

İlginizi Çekebilir

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

İsrail pes etti! BM Güvenlik Konseyi adaylığından çekildi

İsrail pes etti! BM Güvenlik Konseyi adaylığından çekildi

Suriyelilere vatandaşlık mı veriliyor? Erdoğan'dan flaş açıklama

Suriyelilere vatandaşlık mı veriliyor? Erdoğan'dan flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı için HDP tarafından aday gösterilen Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesajlar!

Cumhurbaşkanlığı için HDP tarafından aday gösterilen Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesajlar!

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Canan Karatay: Tecavüzcüleri kısırlaştırın!

Canan Karatay: Tecavüzcüleri kısırlaştırın!

Son dakika! Ankara'da sel felaketi! Çok sayıda araç sürüklendi, iş yerlerini su bastı

Son dakika! Ankara'da sel felaketi! Çok sayıda araç sürüklendi, iş yerlerini su bastı

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i tehdit eden 2 kişi yakalandı!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i tehdit eden 2 kişi yakalandı!

Aydın'da 5 yıldızlı otelin iskelesi çöktü! 8 yaralı

Aydın'da 5 yıldızlı otelin iskelesi çöktü! 8 yaralı

Yeni silah üretiliyor! TSK 'Boran' ile vuracak

Yeni silah üretiliyor! TSK 'Boran' ile vuracak

KPSS sorularının sızdırılması soruşturmasında 10 bin 151 kişi mercek altında

KPSS sorularının sızdırılması soruşturmasında 10 bin 151 kişi mercek altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.