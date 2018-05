Ailecek bir arada kitap okudular

Ailelerin çocukların yanında kitap okumalarının çok önemli olduğunu vurgulayan Çelebi, "Çocuk, ailesinin de okuduğunu görünce daha da önemsiyor. Bunu alışkanlık haline getirmek zaten hedef. Her an her yerde kitap okumak önemli." dedi.

- "Eğitimde ailenin katılımı çok çok önemli"

SAÜ Vakfı Özel İlköğretim Okulları Müdürü Cemalettin Dinçer de projede ailenin katılımıyla büyük bir yol katettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bununla beraber aileler de çocuklarının neler yaptığını, nelerle ilgilendiğini bizzat yerinde görerek, hatta buna katılım sağlayarak çocuklarıyla ve öğretmenleriyle bu projeyi yürüttüler. Böylece projede büyük başarılar elde edildi. Tabii ki önümüzdeki eğitim öğretim yılında da projemiz tüm okulu kapsayacak şekilde devam edecek. Eğitimde ailenin katılımı çok çok önemli. Zaten çevre, aile, öğretmen ve öğrenci modeli, bunlar olmadan eğitimin basamakları tamamlanmış olmaz."

Öğrenci velisi Alev Sevinçli ise kitap okuma alışkanlığının çocuklardan yetişkinlere kadar tüm bireylere kazandırılması gerektiğinin altını çizdi.