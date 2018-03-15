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"Ailecek Şaşkınız" filminin Gaziantep galası yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 21:28 | Son Güncelleme

Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı filmin galasına, başrol oyuncuları Murat Cemcir ve Ahmet Kural da katıldı - Oyuncu Cemcir: - "İki haftada 2 milyon seyirciye ulaştık, yeni bir şey denemiştik bu bizi çok mutlu etti" - Oyuncu Kural: - "Filmimiz, seyirci tarafından kabul gördü. Güzel de bir rakama ulaştık"

GAZİANTEP (AA) - Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı "Ailecek Şaşkınız" filminin Gaziantep galası, başrol oyuncuları Murat Cemcir ve Ahmet Kural'ın katılımıyla yapıldı.

Murat Cemcir, bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen gala öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantep'in çok güzel bir şehir olduğunu, sürekli geliştiğini belirtti.

Sinema alanında çok fazla seyircisi bulunan Gaziantep'te olmaktan mutluluk duyduğunu aktaran Cemcir, "Geçen sene de buraya gelmiştik. Çok ciddi bir seyircisi var. Gaziantep'i seviyoruz." şeklinde konuştu.

Cemcir, filme yönelik hedefledikleri seyirci rakamı bulunmadığını ifade ederek, "Sağolsun vatandaşlar filmimize ilgi gösterdi. İki haftada 2 milyon seyirciye ulaştık, yeni bir şey denemiştik bu bizi çok mutlu etti. Bu kadar hızlı seyircisinin olacağını sanmıyordum. Güzel bir gelişme oldu." dedi.

Ahmet Kural ise bir yıl aradan sonra Gaziantep'te seyirciyle tekrar bir arada olmanın keyfini yaşadığını söyledi.

Filmde farklı bir şeyi denediklerini aktaran Kural, "Açıkçası merak içindeydik. Filmimiz, seyirci tarafından kabul gördü. Güzel de bir rakama ulaştık. Böyle de devam ediyor. İnsanlar filmimizi izliyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Cemcir ve Kural, galanın yapılacağı alana gelerek seyirciyle buluştu. Burada seyircilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Cemcir ve Kural, salonları gezerek, vatandaşların filme yönelik izlenimlerini aldı.

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Ailecek Şaşkınız ahmet kural murat cemcir

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