"Ailecek Şaşkınız"ın galası yapıldı

İSTANBUL (AA) - Başrollerini Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in üstlendiği "Ailece Şaşkınız" adlı filmin galası İstinye Park'ta gerçekleştirildi.

Galada basın mensuplarına açıklamada bulunan Murat Cemcir, filmin hazırlıklarının 13 ay sürdüğünü söyledi.

Cemcir, çok heyecanlı olduklarını dile getirerek, "Çok değerli oyuncu arkadaşlarımız ve hocalarımızla çalıştık. Değişik bir şey bekliyor bizi. İnşallah beğenirsiniz. Yeni bir şey denedik." dedi.

Ahmet Kural da, "Farklı bir şey yaptık. Ben de çok mutlu ve heyecanlıyım. Film için 15 kg verdim." ifadelerini kullandı.

Filmin yönetmeni ve senaristi Selçuk Aydemir de filme ilişkin şunları kaydetti:

"Değişik bir süreç oldu. Daha önceki filmlerin dışında, eminim ki diğer hiçbir filme benzetemeyeceğiniz farklı bir film oldu. Biz çok memnunuz. İnşallah seyirci de çok memnun olacaktır. Bu sefer daha önce çalıştığımız kemik ekibin dışında yeni oyuncularla, duayenlerle çalıştık. Sağ olsunlar, hepsinin filme çok büyük katkısı oldu. Onun dışında kamera arkasında da mükemmel bir ekip ile çalıştık. Müziklerde de bu sefer bir değişiklik yaptık. Yani biz bu seferki filmi taban tabana değiştirdik."