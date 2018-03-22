HABER

‘Ailede sabır’ konferansı düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 17:43 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Aile Danışma ve Destek Merkezi (MADEM) iş birliğinde Özal Köyü mahalle sakinlerine Aile Uzmanı-Sosyolog Zehra Sönmez tarafından “Ailede Sabır” konulu konferans verildi.Son zamanlarda boşanmaların arttığını, bunun en büyük sebeplerinin saygı, sevgi ve sadakatin olmamasından kaynaklandığını ve bundan dolayı aile içerisinde sabrın çok önemli olduğunu ifade eden Aile Uzmanı-Sosyolog Zehra Sönmez, “Aile içerisinde sabrı en temel noktamıza koymalıyız.

‘Ailede sabır’ konferansı düzenlendi

Malatya Büyükşehir Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Aile Danışma ve Destek Merkezi (MADEM) iş birliğinde Özal Köyü mahalle sakinlerine Aile Uzmanı-Sosyolog Zehra Sönmez tarafından “Ailede Sabır” konulu konferans verildi.
Son zamanlarda boşanmaların arttığını, bunun en büyük sebeplerinin saygı, sevgi ve sadakatin olmamasından kaynaklandığını ve bundan dolayı aile içerisinde sabrın çok önemli olduğunu ifade eden Aile Uzmanı-Sosyolog Zehra Sönmez, “Aile içerisinde sabrı en temel noktamıza koymalıyız. Çocuklarımızı eğitirken veya eşimizle iletişim kurarken sabrı yanı başımızda ilaç olarak bulundurmalıyız” şeklinde konuştu. Birçok ayette ve Peygamber Efendimizin Hadislerin sabrın oldukça fazla yer aldığını ifade eden Zehra Sönmez, “Sabır aydınlıktır. Musibetler yığılıp çıkmaza girdiği zaman, zorlukların birbirini takip ettiği zaman bu durumlarda Müslümanları koruyacak olan sabırdır. Onun için bizler tüm işlerimizde sabrı ön planda tutmamız gerekiyor” ifadelerine yer verdi. Aile olarak çocuklara sabrı öğretebilmek için çocukların isteklerinin belli bir dönem ertelenmesi gerektiğini belirten Sönmez, son zamanlarda çocukların çok sabırsız olduğunu bunun ise aileden kaynakladığını dile getirdi.
Program sonunda katılımcılar Aile Uzmanı-Sosyolog Zehra Sönmez’e konu hakkında çeşitli sorular sorarak sunumlarından dolayı teşekkür etti.

‘Ailede sabır’ konferansı düzenlendi

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Başbakan duyurdu! Afrin'de 3 şehit var

Son dakika! Başbakan duyurdu! Afrin'de 3 şehit var

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

FETÖ'nün katalogunda skandal ifade! 'Güzelleri bürokratlara veririz!

FETÖ'nün katalogunda skandal ifade! 'Güzelleri bürokratlara veririz!

Zuhal Olcay'a 10 ay hapis cezası

Zuhal Olcay'a 10 ay hapis cezası

'Yeni Torba Yasa' TBMM'de kabul edildi

'Yeni Torba Yasa' TBMM'de kabul edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Marmaray Üsküdar istasyonu boşaltıldı!

Marmaray Üsküdar istasyonu boşaltıldı!

Bunun adı vahşet! Öldürdükten sonra yakıp, telefonla kaydetmişler

Bunun adı vahşet! Öldürdükten sonra yakıp, telefonla kaydetmişler

Sedat Peker, ÖSO'ya arazi araçları yolladı

Sedat Peker, ÖSO'ya arazi araçları yolladı

THY uçağında büyük panik! Acil iniş yaptı

THY uçağında büyük panik! Acil iniş yaptı

Batman'da operasyon başladı! Teröristler böyle görüntülendi

Batman'da operasyon başladı! Teröristler böyle görüntülendi

Arabasını elleriyle parçaladı

Arabasını elleriyle parçaladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.