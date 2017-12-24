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Aileler arası kavga: Ölüler ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ | 24.12.2017 01:37 | Son Güncelleme 26 dakika önce

Muş'un Hasköy ilçesinde akraba 2 aile arasında ağaç kesme ve arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada aynı aileden 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Aileler arası kavga: Ölüler ve yaralılar var

Alınan bilgilere göre, Hasköy ilçesinde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan Afşar ve Basum aileleri arasında bugün öğlen saatlerinde kavga çıktı. Bir kişinin yaralandığı kavganın ardından bugün akşam saatleri arasında aileler arasında tekrar kavga çıktı.

Uzun namlulu silahların da kullanıldığı kavgada aynı aileden Fetullah (57), Resul (35), Hamdullah, Asiye, Adil ve Cüneyt Afşar ile kavgayı ayırmaya çalışan Ecevit Kızılkan, vücutlarına isabet eden mermilerle yaralandı. olay yerine gelen ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fethullah Afşar ve oğlu Resul Afşar hayatını kaybederken, diğer yaralılar tedavi altına alındı.

Olay yerine sevk edilen polis ve jandarma ekipleri, ilçede ve hastane önünde yoğun güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili 7 kişinin gözaltına alındığı ve soruşturmanın çok yönlü devam ettiği öğrenildi.

(İHA)

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