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Aileler minik öğrencilere mesleklerini anlatıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 14:42 | Son Güncelleme

Konyaaltı Belediyesi Kreşlerinde düzenlenen “Aile Katılımı” etkinliği ile veliler, mesleklerini minik öğrencilere anlatarak hem öğretiyor hem de bilgilendiriyor.Konyaaltı Belediyesi Gürsu Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevinde eğitim gören öğrenciler çeşitli etkinliklerle bilinçlendiriliyor.

Aileler minik öğrencilere mesleklerini anlatıyor

Konyaaltı Belediyesi Kreşlerinde düzenlenen “Aile Katılımı” etkinliği ile veliler, mesleklerini minik öğrencilere anlatarak hem öğretiyor hem de bilgilendiriyor.
Konyaaltı Belediyesi Gürsu Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevinde eğitim gören öğrenciler çeşitli etkinliklerle bilinçlendiriliyor. Minik öğrencilerin velileri, her hafta öğrencilerle “Aile Katılımı” etkinliğinde bir araya geliyor. Veliler, miniklere mesleki tecrübe ve birikimlerini anlatarak öğrencilerin sorularını yanıtlıyor. Öğrencilere işleriyle ilgili uygulamalı olarak bilgi veriyor. Meraklı gözlerle anne ve babalarını izleyen minik öğrenciler ise hem öğreniyor hem de eğlenceli dakikalar geçiriyor.
Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kreşlerde yaptıkları eğitim çalışmalarıyla minikleri hem bilgilendirdiklerini hem de eğlendirdiklerini söyledi. Başkan Muhittin Böcek, “Aile katılım etkinliğinde veliler günlük yaşamda hangi iş alanında faaliyet gösteriyorlarsa, işleriyle ilgili minik öğrencilerimizi bilgilendiriyor. Bu etkinliklerle eğlenceli dakikalar geçiren öğrencilerimiz, ileriki hayatlarına da ışık olabilecek meslekler hakkında bilgi ediniyor. Velilerimiz de bu etkinlikleri çok seviyor” dedi.

Aileler minik öğrencilere mesleklerini anlatıyor

Aileler minik öğrencilere mesleklerini anlatıyor

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