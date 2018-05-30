Ailelere yardım ederken mesleklerini de geliştiriyorlar

YAHYA SEZGİN - Muş'un Varto ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığının "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor" projesi kapsamında bir araya gelen öğrenciler, hem eğitimlerini sürdürüyor hem de dar gelirli ailelerin yardımına koşarak evlerinde bakım, onarım ve tadilat yapıyor.

Varto Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul idaresinin ilçedeki dar gelirli 20 aileyi belirlemesinin ardından okuldaki bölümler arasında iş bölümü planlaması yapıldı.

Elektrik, elektronik teknolojileri ve mobilya bölümü öğrencileri öğretmenleriyle bu ailelerin evlerinde tadilat yapıyor, inşaat bölümündeki öğrenciler de sıva ve badana gibi işleri gerçekleştiriyor.

Çocuk gelişimi bölümü öğretmen ve öğrencileri ise ailelerin küçük çocuklarıyla eğitici oyunlar oynayarak hediyeler veriyor.

Öğrenciler son olarak Kültür Mahallesi'nde yaşayan Akçan ailesinin evinin tadilat işlerini yapmak için kolları sıvadı.

Öğrencilerden bazıları harç hazırlayıp beton dökerken bazı öğretmen ve öğrenciler de elektrik tesisatını yeniledi ve çocuklarla oyun oynadı.