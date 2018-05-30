Ailelere yardım ederken mesleklerini de geliştiriyorlar

YAHYA SEZGİN - Muş'un Varto ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığının "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor" projesi kapsamında bir araya gelen öğrenciler, hem eğitimlerini sürdürüyor hem de dar gelirli ailelerin yardımına koşarak evlerinde bakım, onarım ve tadilat yapıyor.
Varto Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul idaresinin ilçedeki dar gelirli 20 aileyi belirlemesinin ardından okuldaki bölümler arasında iş bölümü planlaması yapıldı.
Elektrik, elektronik teknolojileri ve mobilya bölümü öğrencileri öğretmenleriyle bu ailelerin evlerinde tadilat yapıyor, inşaat bölümündeki öğrenciler de sıva ve badana gibi işleri gerçekleştiriyor.
Çocuk gelişimi bölümü öğretmen ve öğrencileri ise ailelerin küçük çocuklarıyla eğitici oyunlar oynayarak hediyeler veriyor.
Öğrenciler son olarak Kültür Mahallesi'nde yaşayan Akçan ailesinin evinin tadilat işlerini yapmak için kolları sıvadı.
Öğrencilerden bazıları harç hazırlayıp beton dökerken bazı öğretmen ve öğrenciler de elektrik tesisatını yeniledi ve çocuklarla oyun oynadı.
- Hem öğrenciler hem aileler seviniyor
Varto Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Vedat Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada,
"Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor" projesi kapsamında belirledikleri 20 evden 17'sinin tamirat, bakım ve onarım işlerini yaptıklarını söyledi.
Öğrencilerin proje sayesinde yardım etme duygusunun ne kadar güzel olduğunu öğrendiklerini anlatan Işık, "Okulumuzdaki 10 öğretmen ve 45 öğrenci bu projede görev alıyor. Mobilya, elektrik, inşaat bölümü öğrencileri bakım ve onarımı yaparken, çocuk gelişimi öğrencileri ise ailenin çocuklarına çeşitli hediyeler vererek oyun oynuyor. Evlerine tadilat için gittiğimiz aileler bizi dualarla karşılıyor. Bu projede hem öğrencilerimiz hem de aileler seviniyor." diye konuştu.
Çocuk gelişimi bölümü öğretmeni Emel Özmen ise Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı projenin aileler kadar öğrencileri de mutlu ettiğini dile getirdi.
İnşaat bölümü ikinci sınıf öğrencisi Şilan Yundan ise ihtiyaç sahibi ailelere yardımcı olunca kendilerini iyi hissettiklerini anlatarak, "Yaptığımız çalışmalarla mesleğimizi de geliştiriyoruz. Yağmur, çamur demeden çalışıp ailelere yardımcı olmaya çalışıyoruz ve onların mutluluklarını gördükçe daha fazla aileye yardımcı olmak istiyoruz." diye konuştu.
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