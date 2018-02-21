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Ailenizde şehit var mı? MSB'nin kilitlenen sitesi yeniden açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2018 13:23 | Son Güncelleme

MSB'nin 'Şehit Listesi Sorgulama' sayfası binlerce kişinin ilgi odağı olmuş yoğunluktan dolayı askıya alınmıştı. MSB, Şehit Tespit Listesi'ni bugün yeniden kullanıma açtı.

Ailenizde şehit var mı? MSB'nin kilitlenen sitesi yeniden açıldı

Milli Savunma Bakanlığı, 2008 yılında vatandaşların Şehit Listesi'ni görüntüleyebilmesi için şimdiye kadar yapılan savaşlarda şehit olan isimleri internet ortamına aktardı. İnternet sitesinde yer alan Şehit Listesi sistemiyle birlikte vatandaşlar büyüklerinin herhangi bir savaşta şehit olup olmadığını görüntüleyebiliyor.

TEKRARDAN HİZMETE AÇILDI

Şehit sorgulama hizmeti vatandaşın yoğun ilgisi ile karşılaştı. Yoğun talep nedeniyle askıya alınan liste bugün Milli Savunma Bakanlığı tarafından tekrardan açıldı.

MSB ŞEHİT SORGULAMA NASIL YAPILIR?

MSB şehit sorgulama işlemi için ilk olarak kişinin Adı, Baba Adı ve Doğum Yılı'nın doğru bir şekilde doldurulması gerekiyor. Daha sonrasında sorgulama butonuyla birlikte sistem çalışıyor ve eğer sorgulanan kişi herhangi bir savaşta şehit düştüyse, bu bilgi ekranda görüntüleniyor.

Sistemde:

1853 Kırım Savaşı,
1877-1878 Osmanlı- Rus Savaşı,
1897 Osmanlı-Yunan Savaşı,
1911 Trablusgarp savaşı,
1912-1913 Balkan Savaşı,
1914-1918 Birinci Dünya Savaşı,
1919-1922 İstiklal Savaşı,
1950-1953 Kore Savaşı ve
1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit düşenlerin kimlik bilgileri yer alıyor.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
İşleri güçleri Milleti aşağılamak olan ve bunun için sürekli soy _sop muhabbeti yapanların büyük bir Kısmı; Devletin arşivleri ve bilgileri Halka açılınca ,bukezde bu uygulamaya kulp takmaya başladılar hayırdır!!!! neden böyle tepkiler verdiniz? Tarihinizde geçmişinizde Ummadığınız bazı gerçeklerlemi karşılaştınız arkadaşlar ))))
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