Ailesi CHP'li diye intihar etmeye kalkıştı: Artık dayanamıyorum

Adana'da alkollü bir kişi ailesinin siyasi görüşüne kızıp köprü üzerinden intihara kalkıştı. Alkollü adam, polis tarafından kurtarıldı.
AİLESİNİN SİYASİ GÖRÜŞÜNE KARŞI ÇIKTIĞI İÇİN CANINA KIYMAYA KALKTI
Olay, Seyhan İlçesi Girne Köprüsü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 50 yaşındaki Ramazan B. ailesinin siyasi görüşünden ötürü tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından Ramazan B. ailesinin siyasi görüşüne karşı çıktığı için canını kıymaya kalktı. Girne köprüsü üzerinden Seyhan Nehrine atlamak istedi. Durumu gören vatandaşlar polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Seyhan Nehri üzerine sürat teknesiyle gelen itfaiye ekipleri, şahsın atlamasına karşılık önlem aldı.
"BEN EŞİMDEN CHP'Lİ DİYE BOŞANDIM"
Polisin yaklaşık yarım saat süren ikna çalışmaları başarısız kaldı. Ailesine sinirlenen Ramazan B.,"Ben Tayyip Erdoğan'a uzun yıllardan beri oy veriyorum. Fakat benim evimdekiler hep CHP'li her gün bana laf söylüyorlar. Artık dayanamıyorum. Türkiye'de tek bir adam var oda Tayyip Erdoğan. Ben kendimi buradan aşağı Tayyip Erdoğan için atacağım herkes duysun görsün. Ben eşimden CHP'li diye boşandım" ifadelerini kaydetti.
Ramazan B.'in anlık dalgınlığından faydalanan polis ekipleri şahsı yukarı çekerek kurtardı. Şahıs tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.
"VATANDAŞLAR İNTİHAR GİRİŞİMİNİ CANLI YAYIN YAPTI"
Ramazan B. intihar girişimi sırasında, köprü üzerine çok sayıda meraklı vatandaş geldi. Vatandaşlar cep telefonlarına sarılıp olayı canlı yayın verdi. Gondol ile nehir üzerinde gezintiye çıkan vatandaşlar da durumu görür görmez, telefonlarıyla o anı ölümsüzleştirdiler.
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