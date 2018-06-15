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Ailesi, mektup bırakıp giden kızlarını bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 16:44 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Şule- Muzaffer Büyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Yaren Nur Yaray (15), ailesine mektup bırakıp evi terk etti.

Ailesi, mektup bırakıp giden kızlarını bekliyor

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Şule- Muzaffer Büyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Yaren Nur Yaray (15), ailesine mektup bırakıp evi terk etti. Bir haftadır kızlarını arayan ailesi, "Bayram günü içimiz kan ağlıyor" diyerek gelecek iyi haberi bekliyor.
Şule-Muzaffer Büyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi bölümü 9'uncu sınıf öğrencisi Yaren Nur Yaray, bir süre önce cep telefonuna internetten 'Toon Blast' adlı oyun programını indirdi. Programda bulunan mesajlaşma uygulamasıyla oyun oynayanlarla arkadaşlık kuran Yaren Nur Yaray, İstanbul'da oturan bir gençle arkadaşlığını ilerletti. Bu gençle bir süre sonra WhatsApp uygulaması üzerinden de yazışmaya başlayan Yaren Nur Yaray'ın telefonuna gelen mesajla annesi arkadaşlığı fark etti. Kızıyla tartışan Filiz Yaray, telefonundaki bütün sosyal medya uygulamalarını da sildi. Bir süre sonra uygulamaları yeniden yükleyen Yaren Nur, ismini ailesine söylemediği gençle görüşmeye devam etti. Filiz Yaray, kızının durumundan eşi Naci Yaray'ı haberdar etti. Yaray çifti, kızlarını hem azarladı hem de nasihat etti.
'AİLESİNE MEKTUP BIRAKIP GİTTİ'
Ailesinin baskı kurduğunu düşünen Yaren Nur, 11 Haziran Pazartesi gecesi yatağının üzerine veda mektubu bırakıp, birkaç parça eşyasını da alıp evden ayrıldı.
Yaren Nur, bıraktığı mektupta, "Bunca zaman bana baktığınız için teşekkür ederim. Ama bana bu aralar yabancı olmanız canımı acıtıyor. Her şey için hakkınızı helal edin, ben yokken kardeşimin üzerine fazla gitmeyin. Çünkü daha küçük. Onun omuzları benim sorumluluğumu taşıyamayacak kadar küçük. Sizi seviyorum. Annem benden nefret etse de babam benimle konuşmasa da ben artık yokum. Hakkınızı helal edin, ben yokken çok mutlu olun. Diğer insanlar gibi beni aramayın. Kızınız Yaren."
'HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUZ'
Sabah kızlarının evden olmadığını gördüklerinde büyük panik ve üzüntü yaşayan Yaray çifti, polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Elektrik teknisyeni baba Naci Yaray (42), kızının hayatından endişe ettiğini belirtti. Kızının birkaç parça giyim eşyası alarak evden ayrıldığını anlatan Naci Yaray, "Kızımın oyun grubundan bir gençle 52 gün arkadaş olduğunu öğrendik. Annesine, 'Ben değilim, başka bir arkadaşım' diye yalan söylemiş. Kızım başı kapalı, Kuran okuyan bir kızdı. Yeminlerine hem annesi hem de ben inandık. İnanmayıp ne yapabiliriz ki, o bizim kızımız" dedi. Naci Yaray, kızının evden ayrıldığı gün alt komşularının sabaha karşı merdivenin başında konuşmalar ve bir araç sesi duyduğunu da belirtti.
'BAYRAM GÜNÜ İÇİMİZ KAN AĞLIYOR'
Şeker hastası olan ev kadını anne Filiz Yaray ise şunları kaydetti:
"Sabah oğlum 'Anne; ablam yok, gitmiş' dedi. Yatağının üzerine bir not bırakmış. Hemen eşimi uyandırdım. Polise başvurduk. O gün bugündür gözümüze bir damla uyku girmedi. Sağ salim kızımıza kavuşmak istiyoruz. Herkes neşe içinde bayram yaparken, bizim içimiz kan ağlıyor." "Kızım ne olursun gel. Bak herkes gülerek eğlenerek bayram yapıyor. Biz perişan olduk. Sağ salim, başına bir şey gelmeden gel" diye gözyaşı döken Filiz Yaray, kızını görenlerin polise haber vermesini istedi.

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Ailesi, mektup bırakıp giden kızlarını bekliyorAilesi, mektup bırakıp giden kızlarını bekliyorAilesi, mektup bırakıp giden kızlarını bekliyorAilesi, mektup bırakıp giden kızlarını bekliyor

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