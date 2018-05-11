HABER

Ailesinden miras dokumacılığı yaşatıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 10:13 | Son Güncelleme

Kırşehir'de halı ve kilim dokumacılığını 3'üncü kuşak olarak sürdüren Zeynep Kaplan, geleneği 48 yaşındayken aldığı üniversite eğitimiyle taçlandırıp yarım asırdır yaşatıyor - Kaplan: "Torunlarım da benim gibi hevesli bir biçimde tezgahın başına oturuyorlar"

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, ailesinden miras dokumacılığı 3'üncü kuşak olarak sürdüren 62 yaşındaki Zeynep Kaplan, mesleğini yarım asırdır sürdürüyor.

Dokumacılığı çocuk yaşta annesinden öğrenen Kaplan, usta öğretici olarak Mucur Halk Eğitim Merkezi ile Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odasında verdiği derslerle, yüzlerce kadına dokumacılık sanatının inceliklerini öğretti.

Zeynep Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İlkokulu bitirdikten sonra İstanbul'a ağabeyimin yanına taşındım. 18 yaşında evlendiğimde ilkokul mezunuydum. Açıköğretimden sınavlara girerek ortaokulu ve liseyi bitirdim. Oğlumla beraber üniversite sınavına girdim. İnönü Üniversitesinde Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü'nde okudum." dedi.

Üniversiteden 48 yaşında mezun olduğunu aktaran Kaplan, evinde dokuduğu minyatür halı ve kilimleri Kırşehir Yeraltı Çarşısı'ndaki terzi dükkanında sattığını belirtti.

Terziliği de annesinden öğrendiğini ve yaptığı işi çok sevdiğini vurgulayan Zeynep Kaplan, "Usta öğretici olarak yıllarca Mucur Halk Eğitim Merkezinde çalıştım. Kırşehir Belediyesi ve Ticaret Odasında dokuma kursu verdim. 146 kadının Ticaret Odasından belge almasına katkı sundum. 2006 yılında terzi dükkanı açtım. Çok memnunum, severek yapıyorum işimi." diye konuştu.

Ailesinin 3'üncü kuşak temsilcisi olduğu dokumacılık sanatına torunlarının da ilgi duyduğunu, bundan da çok memnun olduğunu dile getiren Kaplan, şunları kaydetti:

"Ben çocukken annem ve ablam kilim dokurdu. Onlar kilimden inince tezgahın yukarısına çıkarlardı. Ben de çıkardım ama yanlış yapardım. Kızarlardı, söküp tekrar yaparlardı. Annem anneannemden öğrenmiş dokumayı, ben de annemden öğrenip çocuklarıma öğrettim. 3 çocuğum, 10 torunum var. Torunlarım da benim gibi hevesli bir biçimde tezgahın başına oturuyorlar. Bildiklerimi onlara da aktarmak istiyorum."

Zeynep Kaplan, kullandığı resim düzenleme programı sayesinde tüm motifleri kolayca halıya dokuyabildiğini de sözlerine ekledi.

Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak anket!Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak anket!
Ankara'da kritik görüşme!Ankara'da kritik görüşme!
Çok sayıda kişi gözaltında! Aralarında öyle bir isim var kiÇok sayıda kişi gözaltında! Aralarında öyle bir isim var ki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dokumacılık Kırşehir yaşam Zeynep Kaplan

En Çok Okunan Haberler

Vahşetin ardından yasak aşk çıktı!

Vahşetin ardından yasak aşk çıktı!

Öğretmenlerin rezaletine bakanlık el koydu!

Öğretmenlerin rezaletine bakanlık el koydu!

Survivor Sahra Işık'tan Ümit Karan için şok sözler 'Lakabı kaptan ama...'

Survivor Sahra Işık'tan Ümit Karan için şok sözler 'Lakabı kaptan ama...'

Yıllık izne çıkacaklar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Yıllık izne çıkacaklar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

İYİ Partili Koray Aydın, son anketi açıkladı

İYİ Partili Koray Aydın, son anketi açıkladı

İlginizi Çekebilir

Öğretmenlerin rezaletine bakanlık el koydu!

Öğretmenlerin rezaletine bakanlık el koydu!

Hüseyin Gülerce'den öğrencisi Muharrem İnce'ye sert sözler!

Hüseyin Gülerce'den öğrencisi Muharrem İnce'ye sert sözler!

Konya'da mayıs ayında kar sürprizi

Konya'da mayıs ayında kar sürprizi

'Tamam' tweeti atan Johnny Sins, FETÖ'cü olarak gösterildi

'Tamam' tweeti atan Johnny Sins, FETÖ'cü olarak gösterildi

CNN Türk'ten sürpriz İsmail Saymaz kararı

CNN Türk'ten sürpriz İsmail Saymaz kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Anneler günü bu Pazar mı? Anneler Günü'ne hazır mısınız?

Anneler günü bu Pazar mı? Anneler Günü'ne hazır mısınız?

FETÖ'nün 'mahrem imamı' her şeyi tek tek anlattı!

FETÖ'nün 'mahrem imamı' her şeyi tek tek anlattı!

Yasak aşk cinayeti kan dondurdu! Pikniğe diye götürüp katlettiler

Yasak aşk cinayeti kan dondurdu! Pikniğe diye götürüp katlettiler

Tunceli'de hain tuzak! 1 asker yaralı

Tunceli'de hain tuzak! 1 asker yaralı

Ankara ve İstanbul'da kritik operasyonlar!

Ankara ve İstanbul'da kritik operasyonlar!

Meral Akşener ve Muharrem İnce hakkında olay yaratacak iddia!

Meral Akşener ve Muharrem İnce hakkında olay yaratacak iddia!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.