Ailesinden miras dokumacılığı yaşatıyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, ailesinden miras dokumacılığı 3'üncü kuşak olarak sürdüren 62 yaşındaki Zeynep Kaplan, mesleğini yarım asırdır sürdürüyor.
Dokumacılığı çocuk yaşta annesinden öğrenen Kaplan, usta öğretici olarak Mucur Halk Eğitim Merkezi ile Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odasında verdiği derslerle, yüzlerce kadına dokumacılık sanatının inceliklerini öğretti.
Zeynep Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İlkokulu bitirdikten sonra İstanbul'a ağabeyimin yanına taşındım. 18 yaşında evlendiğimde ilkokul mezunuydum. Açıköğretimden sınavlara girerek ortaokulu ve liseyi bitirdim. Oğlumla beraber üniversite sınavına girdim. İnönü Üniversitesinde Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü'nde okudum." dedi.
Üniversiteden 48 yaşında mezun olduğunu aktaran Kaplan, evinde dokuduğu minyatür halı ve kilimleri Kırşehir Yeraltı Çarşısı'ndaki terzi dükkanında sattığını belirtti.
Terziliği de annesinden öğrendiğini ve yaptığı işi çok sevdiğini vurgulayan Zeynep Kaplan, "Usta öğretici olarak yıllarca Mucur Halk Eğitim Merkezinde çalıştım. Kırşehir Belediyesi ve Ticaret Odasında dokuma kursu verdim. 146 kadının Ticaret Odasından belge almasına katkı sundum. 2006 yılında terzi dükkanı açtım. Çok memnunum, severek yapıyorum işimi." diye konuştu.
Ailesinin 3'üncü kuşak temsilcisi olduğu dokumacılık sanatına torunlarının da ilgi duyduğunu, bundan da çok memnun olduğunu dile getiren Kaplan, şunları kaydetti:
"Ben çocukken annem ve ablam kilim dokurdu. Onlar kilimden inince tezgahın yukarısına çıkarlardı. Ben de çıkardım ama yanlış yapardım. Kızarlardı, söküp tekrar yaparlardı. Annem anneannemden öğrenmiş dokumayı, ben de annemden öğrenip çocuklarıma öğrettim. 3 çocuğum, 10 torunum var. Torunlarım da benim gibi hevesli bir biçimde tezgahın başına oturuyorlar. Bildiklerimi onlara da aktarmak istiyorum."
Zeynep Kaplan, kullandığı resim düzenleme programı sayesinde tüm motifleri kolayca halıya dokuyabildiğini de sözlerine ekledi.
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