Ailesine ' Beni beklemesinler' diye mesaj gönderen askerin ailesi konuştu: Gerekirse biz de gelelim!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan tankçı Mehmet Kuzu'nun söylediği "İstikamet Kızıl Elma, ailem beni beklemesin" sözleri gündeme oturdu. Tüm Türkiye'yi duygulandıran o görüntülerin kahramanı Kuzu, ailesinin de gurur kaynağı oldu.
5 kardeşin en büyüğü olan Mehmet Kuzu, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde acemi birliğini tamamladıktan sonra usta birliği için Edirne'nin Süloğlu ilçesine gitti. Sabah'ın haberine göre, çocukluktan beri asker olma hayali kuran Mehmet Kuzu, usta birliğinde terhis bıraktı ve önce sözleşmeli er, arkasından da uzman çavuş oldu. 2 yıldır da uzman çavuş olarak hizmet veriyor.
"VATAN İÇİN HERKES ŞEHİT OLMAK İSTİYOR"
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yaşayan ailesi, oğullarını TV'de görünce çok heyecanlandıklarını söyledi. 50 yaşındaki baba Cemil Kuzu şöyle konuştu:
"Oğlum, vatanına milletine çok bağlı bir insan. Eşimle televizyon izlerken bir anda oğlumu gördük. Söylediği sözler bizi çok duygulandırdı. Oğlum ile gurur duyuyoruz. Operasyona katılan hiçbir Mehmetçiğin ayağına Allah taş değdirmesin. Dönmeyebilir, vatan için herkes şehit olmak istiyor bu çok gurur verici bir şey. En son bir saat önce konuştuk. Yerini söylemedi. Gerekirse biz de gelelim dedim. O da 'Size gerek yok Türkiye olarak bize dua edin' dedi. Rabbim onların yardımcısı olsun."
"BABALARINI DA ALSALAR BEN YİNE BEKLERİM"
Anne Ümmühan Kuzu da hislerini "Beklemesinler dediğini duyunca çok duygulandım ve çok gurur duydum. Afrin'i temizlesinler öyle dönsünler. 5 çocuğum var 4'ü erkek. 4'ünü de askere alsalar, gerekirse babalarını da alsalar ben yine beklerim" diye anlattı.
KIZIL ELMA NEDİR?
Kızıl Elma, Türk tarihinde özellikle Oğuz Türkleri için üzerinde düşünüldükçe uzaklaşan ancak uzaklaştığı gibi cazibesi de artan ülküleri simgeleyen bir ifadedir. Kızıl Elma ayrıca, Türk devletleri için, ulaşılması gereken bir yeri, cihan dünya hâkimiyeti idealini ve Türk birliğini ifade eder.
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