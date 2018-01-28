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Ailesinin zincirlediği sığınmacı tedavi altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ | 28.01.2018 00:21 | Son Güncelleme 5 saat önce

- Samsun'da psikotik bozukluğu bulunan ve ailesi tarafından zincirlenen Afgan gence Valilik sahip çıktı

Evinde ailesi tarafından zincirlenen ve psikotik bozukluğu bulunan Afganistanlı sığınmacı, tedavi altına alındı.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yerel bir gazetede yer alan haber üzerine, İl Sağlık Müdürlüğünce çalışma başlatıldı. Araştırma sonucu Yaşar Doğu Mahallesi'nde yaşayan, Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan Rawofi ailesi, Farsça ve İngilizce bilen 2 tercümanın da yer aldığı ekiple ziyaret edildi.

Ziyarette, Afgan aile, "akli dengesi bozuk" olan Bezhan Rawofi'yi dil farklılığı nedeniyle tedavi ettiremediklerini, kendisine ve çevresine zarar vermemesi için ev içinde zincirlediklerini anlattı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bunun üzerine, Bezhan Rawofi'nin tedavisi için ailenin onayı alınmış, Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine yatışı için gerekli görüşmeler yapılmıştır. Hastanın nakil işlemi için gelen 112 ekipleri muayene sırasında kafa travması tespit etmiş, hasta önce Samsun Gazi Devlet Hastanesine götürülmüş, burada tomografi ve kan tetkikleri yapılmıştır. Ardından hastanın psikotik bozukluk tanısı ile Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine yatışı yapılmıştır."

(AA)

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