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AİMA 20. yılını kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 03:32 | Son Güncelleme

AİMA 20. yılını kutladı

BALIKESİR (AA) - Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisinin (AİMA) kuruluşunun 20. yıl dönümü dolayısıyla kutlama etkinliği yapıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde akademi bünyesindeki botanik bahçesinde gerçekleştirilen organizasyonda sanatçı Elçin Özsaylık, AİMA öğrencileriyle konser verdi.

AİMA Başkanı Prof. Dr. Filiz Ali, gazetecilere yaptığı açıklamada, akademinin 20. yılını kutlamaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Filiz Ali, kuruluştan bu yana 20 senede Türkiye'nin dört bir yanından binlerce konservatuvar öğrencisine akademik eğitimler verdiklerini belirterek, "Gençlerin enerjileriyle, onların istekleri ve aşklarıyla bu işi severek yürütmeye devam ediyoruz. Bu birlikteliği daha uzun yıllara yaymak istiyoruz." diye konuştu.

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Ayvalık ayvalık uluslararası müzik akademisi Balıkesir

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