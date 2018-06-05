Air China Kuzey Kore seferlerine tekrar başlıyor

PEKİN (AA) - Çin devlet havayolu şirketi Air China'nın, geçen yıl askıya aldığı Kuzey Kore seferlerine yeniden başlayacağı bildirildi.
Air China'nın internet sitesinde perşembe, cuma ve gelecek pazartesi için Pekin'den Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a bilet satışının tekrar başladığı görülüyor.
Ancak firmadan henüz resmi açıklama yapılmadı.
Air China, Birleşmiş Milletler'in (BM) Kuzey Kore'nin balistik ve nükleer programına yönelik yaptırımları çerçevesinde geçen kasım ayında bu ülkeye uçak seferlerini askıya almıştı.
Pyongyang'ın en büyük müttefiki konumundaki Çin, BM yaptırımları kapsamında Kuzey Kore'den deniz ürünleri, tekstil ve kömür ithalatını yasaklamış, bu ülkeye petrol satışını ise askıya almıştı.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD Başkanı Donald Trump ile 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelecek.
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