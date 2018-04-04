Air France çalışanları grevi 7 güne uzattı

PARİS (AA) - Fransız ulusal havayolu şirketi Air France'ın çalışanları, daha önce ilan edilen grev tarihlerine 4 gün daha ekleyerek nisan ayında iş bırakılacak toplam gün sayısını 7'ye çıkardı.

Air France çalışanlarının temsil edildiği 10 sendika tarafından yapılan ortak açıklamada, havayolu çalışanlarının yeni grev tarihleri belirledikleri duyuruldu.

Açıklamada, Air France yönetimi ile yapılan görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkmadığı ve yönetimin bir "pazarlık oyunu oynadığı" belirtilerek, nisan ayı içinde daha önce ilan edilen 3 güne ek olarak 4 gün daha greve gitme kararı alındığı kaydedildi.

Pilotlar, kabin ve yer hizmetleri görevlilerinden oluşan Air France çalışanları, 22, 23, 30 Mart tarihlerinde ve dün greve gitmişti. Günlük yaklaşık 20 milyon avroluk kayba mal olduğu söylenen grevin 7, 10 ve 11 Nisan'da da devam edeceği açıklanmıştı.

Yüzde 6 oranında ücret zammı talebinde bulunan ve çalışma şartlarının iyileştirilmesini isteyen çalışanlar, yeni grev kararına göre 17-18 ve 23-24 Nisan tarihlerinde de iş bırakacak.

Fransa'da demiryolu çalışanları, memurlar, öğrenciler, emekliler ve temizlik işçilerinin de grevde olduğu bir dönemde Air France çalışanlarının da iş bırakmasının ülke içi ve dışında ciddi sorunlara neden olacağı belirtiliyor.

Fransız basınında, 23 ve 24 Nisan tarihlerinde demiryolu çalışanlarının da greve gideceği hatırlatılarak, bu durumun ülke ulaşımını önemli ölçüde etkileyeceği vurgulanıyor.