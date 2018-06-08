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Air France çalışanlarından yeni grev kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 22:57 | Son Güncelleme

Şimdiye kadar 15 kez greve giden Fransız ulusal havayolu şirketi Air France'ın çalışanları, 23-26 Haziran'da yeniden greve gitme kararı aldı

PARİS (AA) - Fransız ulusal havayolu şirketi Air France'ın çalışanlarının 23-26 Haziran'da bir kez daha greve gidecekleri açıklandı.

Air France çalışanlarının temsil edildiği 10 sendika tarafından yapılan yazılı açıklamada, 22 Şubat - 8 Mayıs tarihlerinde 15 gün greve gidildiği anımsatılarak, Air France İcra Kurulu Başkanı Jean-Marc Janaillac'ın istifası üzerine askıya alınan grevlerin 23 ve 26 Haziran'da yeniden uygulanacağı bildirildi.

Grev kararının şirket yönetiminin tavrına göre yeniden değerlendirileceği belirtilen açıklamada, çalışanların sorumluluk ve sabır içinde hareket etmeyi bildikleri vurgulandı.

Air France çalışanları, hafta başında yaptıkları açıklamada, grevlerin yaz boyunca sürebileceği ve ülkede hareketli bir yaz döneminin beklendiğini duyurmuştu.

Air France Geçici İcra Kurulu Başkanı Anne-Marie Couderc, 14 Haziran'da yapılacak Şirket Merkez Komitesi toplantısından sonra çalışanların taleplerine yönelik ücret politikaları hakkında açıklamada bulunulacağını bildirmişti.

2011'den beri ücretleri dondurulan Air France çalışanları, bu yıl için yüzde 5,1 zam talep ediyor. Şirket ise yüzde 2 zam teklifinde bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Air France Fransa grev

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