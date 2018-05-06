"Air France rekabet için gerekli adımları atmalı"

PARİS (AA) - Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, ulusal havayolu şirketi Air France'ın gerekli adımlar atılmadığı taktirde yok olma riskiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

BFMTV kanalında bir programa katılan Le Maire, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık 2,5 aydır çalışanların ücret artışı ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebiyle grevde olan ulusal havayolu şirketi Air France'da durumun ciddiyetine işaret eden Le Maire, "Mevcut durumu anlamıyorum oysa Air France doğru yoldaydı. Şu an asıl sorun, rekabet için gerekli adımları atmadığı taktirde yok olma riskiyle karşı karşıya olan şirketin yaşamasıdır." dedi.

Grevdeki pilotlar ve havayolu çalışanlarına seslenen Le Maire, "şirketin tehlikede olduğunu" kaydederek, yönetimin masaya koyduğu ücretlerden daha fazlasını istememeleri gerektiğini savundu.

Air France'ın varlığının tehlikede olduğu uyarısında bulunan Le Maire, tüm çalışanlara sorumlu davranmaları çağrısında bulundu.

Pilotlar, kabin ve yer hizmetleri çalışanlarının temsil edildiği 11 sendika, yönetimin yüzde 6 oranında ücretlere zam taleplerini kabul etmesi amacıyla 2 aydan fazla bir süredir belirli günlerde greve gidiyor.