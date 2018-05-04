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Air France'da grevler istifa getirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 20:25 | Son Güncelleme

Fransız ulusal havayolu şirketi Air France'ın İcra Kurulu Başkanı Janaillac, şirket çalışanlarıyla anlaşmaya varılamaması üzerine görevinden istifa ettiğini açıkladı

PARİS (AA) - Fransız ulusal havayolu şirketi Air France'ın İcra Kurulu Başkanı Jean-Marc Janaillac, çalışanların şirketin teklif ettiği ücret artışını reddetmesi üzerine istifa kararı aldığını duyurdu.

Janaillac, Air France yönetiminin 26 Nisan'dan itibaren şirket çalışanlarıyla sürdürdüğü pazarlıklar ve bu pazarlıklara yönelik oylamanın sonuçları hakkında bilgi verdi.

Bir süredir grevde olan şirket çalışanlarının, 2018-2021 yıllarında yüzde 7 ücret artışı teklifini reddettiğini belirten Janaillac, 46 bin 773 olan Air France çalışanının yüzde 80,33'ünün oylamaya katıldığını ve teklifin yüzde 55,44'le reddedildiğini açıkladı.

Janaillac, grevler nedeniyle şirket açısından olağanüstü kayıpların söz konusu olduğunu kaydederek, "Bu oylamanın sonuçlarını kabul ediyorum ve gelecek günlerde Air France ve Air France-KLM Yönetim Kuruluna istifamı sunacağım." dedi. Janaillac, daha önce yaptığı açıklamada, şirketin çalışanlara sunduğu teklifin reddedilmesi durumunda istifa edeceğini açıklamıştı.

Şirket yönetimi, bu sabah yayınladığı duyuruda, Air France'ın, 2018'in ilk çeyreğindeki zararının 269 milyon avro olduğunu bildirmişti. Grevin, özellikle nisan ve mayıs aylarında etkisini göstereceği belirtilirken, şirketin grev nedeniyle karşılaşacağı kaybın "en az 300 milyon avro" olacağı tahmin ediliyor.

Fransa'da havacılık, demiryolu ve kamu sektörü çalışanlarının grevi nedeniyle başta turizm ve restoran sektörü olmak üzere birçok sektörde önemli oranda rezervasyon iptalleri yaşanıyor. Yetkililer, grevler nedeniyle ülkenin kaybının yüzde 20'lere ulaştığını belirtiyor.

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Air France Fransa grev istifa Jean-Marc Janaillac

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