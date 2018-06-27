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Airpods iPhone'ları şarj edebilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 09:39 | Son Güncelleme

APPLE'IN gelecek yıl satışa sunmayı planladığı yeni nesil kablosuz kulaklığı Airpods, artık sadece kulaklık olarak kullanılmayacak; aynı zamanda iPhone'ları şarj edecek bir powerbank görevi de görecek.  Henüz kesinleşmemiş olsa da, Apple'a yakın kaynaklar Airpods'un bir şarj istasyonuna dönüşeceği görüşünde.

İSTANBUL,(DHA) APPLE'IN gelecek yıl satışa sunmayı planladığı yeni nesil kablosuz kulaklığı Airpods, artık sadece kulaklık olarak kullanılmayacak; aynı zamanda iPhone'ları şarj edecek bir powerbank görevi de görecek.

Henüz kesinleşmemiş olsa da, Apple'a yakın kaynaklar Airpods'un bir şarj istasyonuna dönüşeceği görüşünde. Ancak Airpods'un minik şarj kutusunun iPhone'ları şarj etmekte yetersiz kalacağı görüşü de hakim. Apple'ın özellikle acil durumlarda bataryanın 'ölmek' üzere olduğu durumlarda Airpods şarj kasasının hayat kurtarıcı olabileceğini düşünüyor.

Airpods 2 ismini taşıması muhtemel yeni nesil kablosuz kulaklığın tasarımının ilk modeliyle aynı olması beklenirken, diğer yandan yeni sürümde gelişmiş bir kablosuz bağlantı çipi olacak. Dış ortamdan gelen gürültüyü azaltacak yeni bir teknolojiden faydalanacak olan Airpods 2'in 2019 yılında satışa sunulması bekleniyor.

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