Aizanoi'de hedef dünya miras listesinde kalıcı olmak

MUHARREM CİN - Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Geçici Listesi'ne 2012 yılında dahil edilen, Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na ev sahipliği yapan ve "İkinci Efes" olarak adlandırılan Aizanoi Antik Kenti'nin listede kalıcı olması için çabalar sürüyor.
Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan, il merkezine 50 kilometre uzaklıktaki antik kent, her yıl yaklaşık 60 bin yerli ve yabancı turist ağırlıyor.
Kültür ve Turizm İl Müdür Vekili Muammer Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi milattan önce 3 bin yıllarına dayanan antik kentin her yıl yaklaşık 60 bin yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edildiğini belirtti.
Özer, yörede Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'nın bulunduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:
"Efes, Bergama, Side gibi antik kentler ile çağdaş olan Aizanoi Antik Kenti, 'İkinci Efes' olarak da adlandırılmaktadır. Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı, 15 bin kişi kapasiteli anfi tiyatrosu, tiyatroya bitişik nizamda yapılmış 13 bin 500 kişilik stadyum, iki hamam, mozaikli hamam, dünyanın ilk ticaret borsa yapısı, sütunlu cadde, Koca Çay üzerinde ikisi ayakta kalmış beş antik köprü, iki agora, gymnasium, Meter Steunene kutsal alanı,
nekropoller, antik bir bent baraj, su yolları, kapı yapıları bulunmaktadır. Roma döneminde antik kentte yaklaşık 80-100 bin kişinin yaşadığı tahmin edilmektedir."
Zeus Tapınağı'nın çevresinde yapılan kazılarda, milattan önce 3 bin yıllarına ait yerleşim izlerinin ortaya çıktığına işaret eden Özer, erken Roma döneminde piskoposluk merkezi iken, 7. yüzyıldan itibaren bu önemini yitirdiğini, Selçuklular döneminde ise Çavdar Tatarları tarafından üs olarak kullanılmasından dolayı da bölgeye Çavdarhisar adı verildiğini aktardı.
Özer, "Aizanoi Antik Kenti 2012 yılında Dünya Miras Geçici Listesine dahil edildi. 1970 yılından beri Alman arkeologlar tarafından bölgede yürütülen kazı çalışmaları, 2010 yılından itibaren Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Elif Özer başkanlığında yürütülüyor. Ayrıca çevre düzenlemeleri ve daimi listeye girmek için çabalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.
- Moda ve düğün fotoğrafçılarının tercihi
İstanbul'dan gelerek antik kentte çekimler yapan moda fotoğrafçısı Osman Özevren de tarihi mekanları zaman zaman moda fotoğrafı çekimlerinde kullandıklarını belirtti.
Özevren, böylece Türkiye'deki tarihi mekanların dünya çapında tanıtılmasına da katkı sağlandığını dile getirerek, şöyle konuştu:
"Yaklaşık 10 yıldır moda fotoğrafçılığı yapıyorum. Uluslararası dergilere modayla ilgili fotoğraflar çekiyorum. Yabancı bir dergi adına Türk motifleri konulu fotoğraf çalışması için antik kente geldik. Burası dünyada önemli yer eden kültür ve tarih miraslarından birisi. Antik kentteki Zeus Tapınağı, antik Yunan'a ait bir eser. Biz burayı Türk kültürüyle entegre ederek, yorumlayarak moda çekiminde kullanıyoruz. Tarihi mekanlarda yaptığımız çekimlerin bölgenin de tanıtımına katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Burada çok güzel fotoğraflar çekme fırsatını yakaladık. Geçmişle günümüzü fotoğraflarda birleştirmiş olduk."
Meriç ve Selen Derneklioğlu çifti de tarihi bir yer olması nedeniyle düğün fotoğrafı çektirmek için Eskişehir'den Aizanoi'ye geldiklerini söyledi.
Selen Derneklioğlu, "Buranın tarihi ruhu insanı gerçekten çok etkiliyor. İlk tanıştığımızda da buraya gelmiştik. Gerçekten buram buram tarih kokan güzel bir mekan. Biz de stüdyo yerine düğün fotoğraflarımızı çektirmek için buraya geldik. Buranın mutlaka görülmesini herkese tavsiye ediyoruz. Burada düğün fotoğrafı çekmekte bizim için büyük bir ayrıcalık." ifadelerini kullandı.
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