Aizanoi'de hedef dünya miras listesinde kalıcı olmak

MUHARREM CİN - Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Geçici Listesi'ne 2012 yılında dahil edilen, Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na ev sahipliği yapan ve "İkinci Efes" olarak adlandırılan Aizanoi Antik Kenti'nin listede kalıcı olması için çabalar sürüyor.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan, il merkezine 50 kilometre uzaklıktaki antik kent, her yıl yaklaşık 60 bin yerli ve yabancı turist ağırlıyor.

Kültür ve Turizm İl Müdür Vekili Muammer Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi milattan önce 3 bin yıllarına dayanan antik kentin her yıl yaklaşık 60 bin yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edildiğini belirtti.

Özer, yörede Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'nın bulunduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Efes, Bergama, Side gibi antik kentler ile çağdaş olan Aizanoi Antik Kenti, 'İkinci Efes' olarak da adlandırılmaktadır. Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı, 15 bin kişi kapasiteli anfi tiyatrosu, tiyatroya bitişik nizamda yapılmış 13 bin 500 kişilik stadyum, iki hamam, mozaikli hamam, dünyanın ilk ticaret borsa yapısı, sütunlu cadde, Koca Çay üzerinde ikisi ayakta kalmış beş antik köprü, iki agora, gymnasium, Meter Steunene kutsal alanı,

nekropoller, antik bir bent baraj, su yolları, kapı yapıları bulunmaktadır. Roma döneminde antik kentte yaklaşık 80-100 bin kişinin yaşadığı tahmin edilmektedir."