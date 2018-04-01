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Aizonai Antik Kenti’nde yürek burkan görüntü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 11:12 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde, tarihi Aizonai Antik Kenti’nin bazı bölümlerinin harabe vaziyetteki görüntüsü yürek burkuyor.Binlerce yıllık tarihi medeniyetlerin izlerini taşıyan, Zeus Tapınağı, dünyanın ilk borsası, Antik tiyatro gibi eşsiz eserlerin bulunduğu Aizonai Antik Kenti’nin, yıllardır var olan harabe durumu, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistleri üzüyor.Son yıllarda yapılan tanıtım çalışmalarıyla ülke turizmine büyük katkı sağlayacağı anlaşılan ve bu yönde çalışmaların başlatıldığı söylenen Antik Kentin, halen harabe halinin değişmemesi vatandaşların tepkisine neden oluyor.Aizonai Antik Kenti’ni ziyaret eden Kayserili Ogün yılmaz, yaptığı açıklamada, ’’ Buraya gezme amaçlı geldik .

Aizonai Antik Kenti’nde yürek burkan görüntü

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde, tarihi Aizonai Antik Kenti’nin bazı bölümlerinin harabe vaziyetteki görüntüsü yürek burkuyor.
Binlerce yıllık tarihi medeniyetlerin izlerini taşıyan, Zeus Tapınağı, dünyanın ilk borsası, Antik tiyatro gibi eşsiz eserlerin bulunduğu Aizonai Antik Kenti’nin, yıllardır var olan harabe durumu, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistleri üzüyor.
Son yıllarda yapılan tanıtım çalışmalarıyla ülke turizmine büyük katkı sağlayacağı anlaşılan ve bu yönde çalışmaların başlatıldığı söylenen Antik Kentin, halen harabe halinin değişmemesi vatandaşların tepkisine neden oluyor.
Aizonai Antik Kenti’ni ziyaret eden Kayserili Ogün yılmaz, yaptığı açıklamada, ’’ Buraya gezme amaçlı geldik . Çok tarihi bir yer. Ancak buranın çok kötü durumda bakımsız olması bizi çok üzdü. Kültür ve Turizim Bakanlığı’nın buraya çok değer verip yatırım yapması lazım. Türkiye’de bir çok turizm yerlerini gezdim. Burası bambaşka bir yer . Gerekli yatırımlar yapılırsa dünyada eşi benzeri olmayan bir yer olabilir’’ dedi.
Basında çıkan haberler doğrultusunda Sivas’tan gezmeye geldiğini belirten Bilgehan Işık, ’’Aizonai Antik Kenti inanılmaz eserlere sahip bir yer. Ancak Antik Tiyatroyu görünce çok üzüldüm. Ortasında su toplanmış ve sütunlar etrafa gelişi güzel dağılmış.Antik tiyatroya yürüyüş yolu yapılmamış ve çamur içerisinden yürüdük. İlgili bakanlığımız tarafından Antik Tiyatronun aslına uygun restore edilip, tiyatro ve benzeri faaliyetlerde kullanılması, Kütahya ve Türkiye turizmi açısından çok faydalı olur kanaatindeyim’’ diye konuştu.
Aizonai Antik Kenti’ne ilk defa geldiğini belirten Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğrencisi Barış Er, yaptığı açıklamada, ’’Burası tarihi kalıntılar olarak ve görsel olarak, daha önce ziyaret ettiğim Efes Antik Kenti’nden daha çok etkiledi beni. Ancak sınırlarına girdiğim andan itibaren açıkçası üzüldüm. Çevre düzenlemesi ve restore edilmesi gereken bir yer. Böyle bir değere yatırım yapılmaması beni çok şaşırttı. Türkiye’yi turizm açısından ciddi manada temsil edecek kapasite burada var. Turizm Bakanlığımızın buraya yapacağı çalışmalarla bölge ekonomik yönden büyük canlılık kazanır kanaatindeyim’’ dedi.
Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, ’’Antik Kent ile ilgili bakanlığa sunduğumuz proje kabul edildi. İhale aşamasına gelindi ve çok kısa sürede çalışmaların başlayacak. Çevre düzenlemesi, saha düzenlemesi, Antik kentin aslına uygun restorasyonu yapılacak. Tarihi köprülerimizi aslına uygun onarım çalışmaları ve dere ıslah çalışmaları devam ediyor. Çavdarhisar turizm kenti olacaktır. Bu konuda çok büyük projeler onaylandı ve çalışmalar başlatıldı’’ şeklinde konuştu. (YD-EFE)

Aizonai Antik Kenti’nde yürek burkan görüntü

Aizonai Antik Kenti’nde yürek burkan görüntü

Aizonai Antik Kenti’nde yürek burkan görüntü

Aizonai Antik Kenti’nde yürek burkan görüntü

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