Ajda Pekkan Harbiye'de konser verdi

İSTANBUL (AA) - Sanatçı Ajda Pekkan, BKM organizasyonuyla düzenlenen "Denizbank Açık Hava Konserleri" kapsamında sahne aldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda uzun yıllar sonra özel bir şovla sahne alan sanatçının konserine sevenleri yoğun ilgi gösterdi.
Sahnede kısa bir konuşma yapan Pekkan, bu konser için uzun süreli bir hazırlık yaptıklarını, heyecanlı olduğunu dile getirdi.
Pekkan, ayrıca Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki tren kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.
İki bölümden oluşan konserde Pekkan, aralarında "Kendimi Sakladım", "Yakar Geçerim", "Palavra" ve "Vitrin"in bulunduğu sevilen birçok eserini seyircilerle birlikte söyledi.
Sanatçı, konserde birçok şova da yer verirken, "Uykusuz Her Gece" ile "O Benim Dünyam" parçalarını gitarist Can Şengün ile birlikte seslendirdi.
Konser boyunca şarkılarını dansçıların eşliğinde söyleyen Pekkan'ın arkasında, DJ Ozan Çolakoğlu'nun yanı sıra 3 farklı orkestra yer aldı.
Konseri Gülşen, Şevket Çoruh, Demet Akbağ, Asuman Dabak, Ebru Cündübeyoğlu, Nihat Odabaşı, Tarık Ünlüoğlu ve eşi Gülenay Kalkan gibi birçok ünlü isim de dinledi.
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