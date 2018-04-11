AK Gençlik’ten polise pastalı bayram sürprizi

Isparta’da AK Parti Gençlik Kolları’na bağlı Lise Teşkilatı mensubu gençler, Türk Polis Teşkilatı’nın 173. yıl dönümü ve Polis Bayramı’nı görev başındaki trafik ekiplerine yaptıkları pastalı sürprizle kutladılar.

AK Parti Isparta Gençlik Kolları Lise Teşkilatı, Türk Polis Teşkilatı’nın 173. kuruluş yıl dönümü ve Polis Bayramı münasebetiyle görev yapan polis memurlarına pastalı sürpriz yaptı.

Üzerinde “173. yılınız kutlu olsun” yazılı, mum ve maytap bulunan sürpriz pasta ile birlikte Mimar Sinan Caddesi üzerinde görev yapan Isparta Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanına giden AK Gençler, yaktıkları mumları polise üflettiler.

AK Gençler tarafından kendilerine yapılan sürpriz karşısında hayli mutlu oldukları gözlenen trafik polisleri, anlamlı kutlama için teşekkürlerini ilettiler.

Liseli AK Gençler ve polis daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.