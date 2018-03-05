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AK kadınlar çocukları unutmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2018 18:36 | Son Güncelleme

AK Parti Yenişehir ilçe teşkilatı, ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılmak üzere el emeği göz nuru ürünleri Hakkari Yüksekova Jandarma komutanlığına gönderecek.AK Parti İlçe Başkanı Adnan Kamıl, “Teşkilatımızın kadın kollarının el emeği göz ve nurlarıyla meydana getirdiği eşyalar Hakkari Yüksekova Jandarma Komutanlığının emrine verilmek üzere paketleniyor.

AK kadınlar çocukları unutmadı

AK Parti Yenişehir ilçe teşkilatı, ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılmak üzere el emeği göz nuru ürünleri Hakkari Yüksekova Jandarma komutanlığına gönderecek.
AK Parti İlçe Başkanı Adnan Kamıl, “Teşkilatımızın kadın kollarının el emeği göz ve nurlarıyla meydana getirdiği eşyalar Hakkari Yüksekova Jandarma Komutanlığının emrine verilmek üzere paketleniyor. Bu ürünler jandarma komutanlığımız tarafından ihtiyaç sahiplerine ve çocuklarımıza dağıtılacak. Teşkilat olarak üçüncüsünü düzenlediğimiz bu ürünlerin hepsi el emeği ve göz nurudur. Bu ürünleri içinde satın alınma yoktur. Bu ürünlerin ihtiyaç sahiplerine ulaşacak olması bizleri çok mutlu ediyor“ dedi.

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