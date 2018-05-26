AK Parti 1. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, "İnanıyorum ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki AK Parti teşkilatları ve 15 Temmuz'da o hain darbe girişimine karşı kıyama kalkan milletimiz, 24 Haziran'da bir kez daha kıyama kalkmak suretiyle, Türkiye üzerinde oyun oynamaya çalışanlara en güzel cevabı inşallah sandıklarda verecektir." dedi. AK Parti İstanbul İl Başkanlığının Maltepe'deki 1. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılış töreninde konuşan Ataş, merkezin teşkilatlara ve 1. Bölgeye hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Seçimin önemine dikkati çeken Ataş, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la başlayan bu yolculuk, 16 yıllık iktidarlığı döneminde Türkiye'nin kazanımları birilerini rahatsız ediyor ki, Türkiye ile Genel Başkanımızla uzun yıllardır uğraşıyorlar. Aslında yapılmak istenen Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek ve Türkiye'nin önünü kesmektir. Bütün dış güçlerin planları, içerideki işbirlikçileriyle buna yönelik işlemektedir. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, 2013 yılı Gezi olaylarında bunu başaramadılar, 17-25 Aralık olaylarında bunu başaramadılar, MİT tırlarına düzenlenen operasyonlarla bunu başaramadılar, 15 Temmuz hain darbe girişiminde fiili olarak Türkiye'yi işgal etmeye yeltendiler, yine başaramadılar. Başaramayışlarının bir tek nedeni vardı. Bu ülkenin başında Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider vardı, bunun için başaramadılar." şeklinde konuştu.

"24 Haziran seçimleri öncesinde yeni yalanlarla, yeni planlarla, yeni birtakım ekonomik operasyonlarla 'Türkiye'ye diz çöktürebilir miyiz?' diye sinsice ve haince planlar yapılmaktadır." diyen Ataş, şunları kaydetti: "Bugün döviz kurları üzerinde oynanmasındaki temel sebep, kalkınmakta ve gelişmekte olan, bölgesinde söz sahibi olan bir Türkiye'yi hazmedemeyen çevreler, acaba 24 Haziran'da, Türkiye'nin önünü kesemezsek, Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yükselişini engelleyemezsek, 16 yılda Türkiye 100 yıllık mesafeyi kateden bir Türkiye, 24 Haziran'dan sonra nasıl bir noktaya gelirin hesaplarını ve endişelerini yaşıyorlar. İnanıyorum ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki AK Parti teşkilatları ve 15 Temmuz'da o hain darbe girişimine karşı kıyama kalkan milletimiz, 24 Haziran'da bir kez daha kıyama kalkmak suretiyle Türkiye üzerinde oyun oynamaya çalışanlara en güzel cevabı inşallah sandıklarda verecektir." Seçimlerle ilgili toplum üzerinde bir algı oluşturulduğunu belirten Ataş, "(Cumhurbaşkanlığı'nda evet Recep Tayyip Erdoğan'a oyumuzu vereceğiz, helal ve hoş olsun ama milletvekilliği noktasında düşüneceğiz) diyenler var. Bilesiniz ki, bu haince ve sinsice planlanmış bir oyundur. Eğer güçlü bir Meclis olmazsa, güçlü bir hükümet olamaz. Güçlü bir hükümet olmazsa güçlü bir Türkiye olamaz. Dolayısıyla sloganımız bizim şudur; 'Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiyedir." diye konuştu.

\ - 24 Haziran'da İstanbul'un oyu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da, merkezin ülkeye ve İstanbul'a hayırlı olmasını diledi. İstanbul'un bütün seçimlerde en önemli il olarak bilindiğine dikkati çeken Uysal, şehrin nüfusunun ülkenin yüzde 20'si olduğunu vurguladı. İstanbul'da oyun bir puan artmasının Türkiye'de önemli bir değişiklik anlamına geldiğini ifade eden Uysal, şunları söyledi: "İstanbul'da 5 puan artmak, Türkiye'de iktidarı değiştirmek demek. Biraz önce söylendi, AK Parti İstanbul'dan doğdu, Genel Başkanımız bu ilin bağrından çıktı. İnşallah bugüne kadarki başarı bundan sonra da devam edecek. 24 Haziran yeni bir dönem. Bu teşkilat, bu parti, 16 yıldır çok önemli işler yaptı. Bu işleri yaparken seçimlerde teşkilatımız çalıştı, vatandaşımız destek verdi ve bu hizmetler yürüdü. 24 Haziran yeni bir dönem, bu yeni dönemde bugüne kadar yapılmış işlerin tamamı, ülkede kalıcı olabilmesi ve devam edebilmesi adına çok daha önemli. İnşallah diyoruz ki, bu kadar önemli bir tarihte, 24 Haziran'da İstanbul yine gereğini yapacak. İnşallah İstanbul beklenenin üzerinde oy alacak, sizlerin çalışması sayesinde."