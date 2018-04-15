AK Parti Adalar 6. Olağan Kongresi

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, "Bizleri Alevi-Sünni, Kürt-Türk, sağcı-solcu, başı örtülü-başı örtüsüz diye ayırmaya çalıştılar, birbirimize düşürmeye çalıştılar, kutuplaştırmaya çalıştılar ama millet ferasetiyle buna asla izin vermedi. O zamanki devlet anlayışı millete hizmet etme yönünde değildi. Millete hizmet yolunda dertlenenler yoktu. Devlet vatandaşına tepeden bakar, onu kategorileştirir, istediği kalıba uymayanları yok sayardı. Gerekirse hayallerinin, gerekirse hayatlarının üzerinden silindir gibi gelip geçerdi." dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kan, AK Parti Adalar İlçe Başkanlığı'nın 6. Olağan Kongresi'nde, AK Parti'nin siyaset değil, dava partisi olduğunu belirtti. Kendisinin doğup büyüdüğü Türkiye'de her şeyin daha farklı olduğunu dile getiren Kan, şöyle konuştu: "Bizleri Alevi-Sünni, Kürt-Türk, sağcı-solcu, başı örtülü-başı örtüsüz diye ayırmaya çalıştılar, birbirimize düşürmeye çalıştılar, kutuplaştırmaya çalıştılar ama millet ferasetiyle buna asla izin vermedi. O zamanki devlet anlayışı millete hizmet etme yönünde değildi. Millete hizmet yolunda dertlenenler yoktu. Devlet vatandaşına tepeden bakar, onu kategorileştirir, istediği kalıba uymayanları yok sayardı. Gerekirse hayallerinin, gerekirse hayatlarının üzerinden silindir gibi gelip geçerdi. Ben inançlıyım, ben Aleviyim, ben Ermeniyim, ben Romanım dediğinizde, bizi biz yapan değerlerle bizi yok sayardı.

Şimdi baktığımızda millete hizmet için var olan bir devlet anlayışını görüyoruz. Şimdiki Türkiye'de 'dünya beşten büyüktür' diyen ve sadece kendi ülkesinin mazlumları ve vatandaşlarının değil, bütün dünya mazlumlarının dertleriyle dertlenen, onlar için mücadele eden, zalimin karşısında dimdik duran, mazlumun göz yaşlarını silen, 'bizim eve çay içmeye gelir misiniz?' diyen 5 yaşındaki kız çocuğunun elinden tutup sürükleyebildiği bir devlet anlayışı hakim." Eskiden insan sayılmak için mücadele verildiğini anlatan Kan, şimdi bölgede huzurun sağlanması için hep birlikte mücadele verilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Kan, milletin geleceği ve huzuru için hayat haklarından gözlerini kırpmadan vazgeçen Mehmetçikleri yad etti, şehitleri rahmetle andı. - "AK Parti vefa ve vizyon partisidir" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya da AK Parti'nin vefa ve vizyon partisi olduğunu vurguladı. "Biz bir vefa partisiyiz. Biz bizden önce siyaset yapan büyüklerimizi, hangi siyasi partinin mensubu olursa olsun, eğer ülkenin, kentin, milletin vicdanı olmuşsa o insanlara biz vefa gösteririz. Biz şehrimizin kadim değerlerine vefa gösteren bir partiyiz." diyen Kaya, vefa ile 2001'den bu yana koşmaya devam ettiklerini söyledi.