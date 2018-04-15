AK Parti Adalar 6. Olağan Kongresi

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, "Bizleri Alevi-Sünni, Kürt-Türk, sağcı-solcu, başı örtülü-başı örtüsüz diye ayırmaya çalıştılar, birbirimize düşürmeye çalıştılar, kutuplaştırmaya çalıştılar ama millet ferasetiyle buna asla izin vermedi. O zamanki devlet anlayışı millete hizmet etme yönünde değildi. Millete hizmet yolunda dertlenenler yoktu. Devlet vatandaşına tepeden bakar, onu kategorileştirir, istediği kalıba uymayanları yok sayardı. Gerekirse hayallerinin, gerekirse hayatlarının üzerinden silindir gibi gelip geçerdi." dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kan, AK Parti Adalar İlçe Başkanlığı'nın 6. Olağan Kongresi'nde, AK Parti'nin siyaset değil, dava partisi olduğunu belirtti.
Kendisinin doğup büyüdüğü Türkiye'de her şeyin daha farklı olduğunu dile getiren Kan, şöyle konuştu:
"Bizleri Alevi-Sünni, Kürt-Türk, sağcı-solcu, başı örtülü-başı örtüsüz diye ayırmaya çalıştılar, birbirimize düşürmeye çalıştılar, kutuplaştırmaya çalıştılar ama millet ferasetiyle buna asla izin vermedi. O zamanki devlet anlayışı millete hizmet etme yönünde değildi. Millete hizmet yolunda dertlenenler yoktu. Devlet vatandaşına tepeden bakar, onu kategorileştirir, istediği kalıba uymayanları yok sayardı. Gerekirse hayallerinin, gerekirse hayatlarının üzerinden silindir gibi gelip geçerdi. Ben inançlıyım, ben Aleviyim, ben Ermeniyim, ben Romanım dediğinizde, bizi biz yapan değerlerle bizi yok sayardı.
Şimdi baktığımızda millete hizmet için var olan bir devlet anlayışını görüyoruz. Şimdiki Türkiye'de 'dünya beşten büyüktür' diyen ve sadece kendi ülkesinin mazlumları ve vatandaşlarının değil, bütün dünya mazlumlarının dertleriyle dertlenen, onlar için mücadele eden, zalimin karşısında dimdik duran, mazlumun göz yaşlarını silen, 'bizim eve çay içmeye gelir misiniz?' diyen 5 yaşındaki kız çocuğunun elinden tutup sürükleyebildiği bir devlet anlayışı hakim."
Eskiden insan sayılmak için mücadele verildiğini anlatan Kan, şimdi bölgede huzurun sağlanması için hep birlikte mücadele verilmesi gerektiğine vurgu yaptı.
Kan, milletin geleceği ve huzuru için hayat haklarından gözlerini kırpmadan vazgeçen Mehmetçikleri yad etti, şehitleri rahmetle andı.
- "AK Parti vefa ve vizyon partisidir"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya da AK Parti'nin vefa ve vizyon partisi olduğunu vurguladı.
"Biz bir vefa partisiyiz. Biz bizden önce siyaset yapan büyüklerimizi, hangi siyasi partinin mensubu olursa olsun, eğer ülkenin, kentin, milletin vicdanı olmuşsa o insanlara biz vefa gösteririz. Biz şehrimizin kadim değerlerine vefa gösteren bir partiyiz." diyen Kaya, vefa ile 2001'den bu yana koşmaya devam ettiklerini söyledi.
Kaya, "Biz aynı zamanda vizyon partisiyiz. Bizim hayallerimiz var. Geriye dönüp baktığımızda inanılmaz güzel işler yaptık. Hastanelerimizde cenazelerimizi almak için senet imzalatıldığı dönemden, fabrikaların kapatıldığı zamandan, yazar kasaların başbakanlık kapılarına atıldığı anlardan bugün çok muhteşem bir noktaya geldik. Hem de parti kapatma davalarını, 367 garabetini, MİT krizlerini, gezi olaylarını, 17-25 Aralık rezaletini ve 15 Temmuz gibi ihaneti yaşayarak geldik. Çok güçlü bir partiyiz, bu gücümüzü AK Parti ailesinden ve sadece oy verenlerden değil, 80 milyondan alıyoruz." dedi.
- "AK Parti'nin daha çok yapacak işi var"
Avrupa'nın İkinci Dünya Savaşı'nda yerle bir olduğuna ancak buna rağmen zenginleştiğine ve mutluluğu yakaladığına dikkati çeken Kaya, şunları kaydetti:
"Bugün Avrupa'ya gıpta ile bakıyoruz. Bizden çok zenginler, bizden çok daha mutlulular, çok daha huzurlular, çok daha büyükler. Güney Kore 1950'de yerle bir oldu. Biz Güney Kore'den 1970 yılında, yani 40 yıl önce üç katı büyük bir ülkeydik, daha zengindik. Biz Güney Kore'den Gayri Safi Yurtiçi Hasılası fert başına daha büyük olan bir ülkeydik. Şimdi Güney Kore bizi en az üç kat geçmiş durumda. Dünyanın en fazla petrol tüketip çelik üreten ve dünyanın en büyük 10 markasına sahip bir ülke Güney Kore. Dolayısıyla AK Parti'nin daha çok yapacak işi var. Biz bu şehrin, bu ülkenin ve bu milletin daha iyi noktaya gelmesi için çok çalışmamız lazım. Bunun içini güçlü birlikteliklere, güçlü beraberliklere ihtiyacımız var."
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Pulcu ve AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak da kongrede selamlama konuşması yaptı.
AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ahmet Cin'in divan başkanlığını yaptığı, Büyükada Anadolu Kulübü'nde gerçekleştirilen kongrede, 413 delegeden kullanılan oyların tamamını alan Özlem Öztekin Vural, AK Parti Adalar İlçe Başkanlığı'na seçildi.
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