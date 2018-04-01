AK Parti Adana 6. Olağan İl Kongresi

"Halbuki biz Adana'yı biliriz, Adana da bizi bilir. Türkiye için neler yaptığımızın, Adana'ya hangi hizmetleri getirdiğimizin en yakın şahidi sizlersiniz. Çünkü Adana hem sanayi, ticaret, tarım hem de güzel yürekli, mert, cesur insanların şehridir. Demek ki biz kendimizi Adana'ya yeteri kadar anlatamamışız.

Adana'nın 16 Nisan halk oylamasında yüzde 42'lik "evet" oranıyla beklediklerini ve Türkiye ortalamasının çok altında kaldığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

Erdoğan, salondaki partili kadınları işaret ederek, "Ben de AK kadınlarla beraber bu yoldayım." ifadesini kullandı.

ADANA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nın 58'inci gününde, yani Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümüne denk gelen 18 Mart'ta, Afrin şehir merkezinin ele geçirildiğini belirterek, "Şimdi Tel Rıfat ve diğer bölgelere yönelik harekat devam ediyor." dedi.

Bölgesinin lokomotif şehri Adana'da güçlü olacağız ki diğer illeri de sürükleyip getirebilelim. İnşallah bu kongremizle birlikte Adana'da yeni bir dönem ve gönül seferberliği başlatıyoruz. Yani metal yorgunluğunu geride bırakıyoruz. Yeniden bir diriliş hareketini hep birlikte başlatıyoruz. Şimdi bu diriliş muştusuna ve müjdesine Mart 2019'da var mıyız? Kasım 2019'da var mıyız?"

Erdoğan, salonda bulunan ana kademeden, kadın ve gençlik kollarından "2019'a kadar kapı kapı dolaşmaya hazır olma" sözü isteyerek, partililere "Sizin ben gadanızı alayım" dedi.

- "Fitne üretmekten bıktık artık"

Salondaki partililerden, bugünden başlayarak 2019'un mart ayındaki belediye başkanlığı, kasım ayındaki milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimine kadar bu heyecanı, coşkuyu ve kararlılığı sürdürmelerini beklediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Onun için bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." diye konuştu.

Çok önemli bir ricasının bulunduğunu ifade eden Erdoğan, "Fitneye, fesata aramızda yer vermeyeceğiz ve birbirimizi Allah için seveceğiz. Fitne üretmekten bıktık artık. Birbirini sadece Allah için seven bir kadro olarak hedefe yürüyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.