ADANA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nın 58'inci gününde, yani Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümüne denk gelen 18 Mart'ta, Afrin şehir merkezinin ele geçirildiğini belirterek, "Şimdi Tel Rıfat ve diğer bölgelere yönelik harekat devam ediyor." dedi.
Erdoğan, Şirinevler Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Adana 6. Olağan İl Kongresi'ndeki konuşmasında partililere hitap etti.
Adana AK Parti teşkilatlarında vazife yapanlara şükranlarını sunan Erdoğan, kongrenin ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını diledi.
Erdoğan, salondaki partili kadınları işaret ederek, "Ben de AK kadınlarla beraber bu yoldayım." ifadesini kullandı.
Adana'nın 16 Nisan halk oylamasında yüzde 42'lik "evet" oranıyla beklediklerini ve Türkiye ortalamasının çok altında kaldığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:
"Halbuki biz Adana'yı biliriz, Adana da bizi bilir. Türkiye için neler yaptığımızın, Adana'ya hangi hizmetleri getirdiğimizin en yakın şahidi sizlersiniz. Çünkü Adana hem sanayi, ticaret, tarım hem de güzel yürekli, mert, cesur insanların şehridir. Demek ki biz kendimizi Adana'ya yeteri kadar anlatamamışız.
Bölgesinin lokomotif şehri Adana'da güçlü olacağız ki diğer illeri de sürükleyip getirebilelim. İnşallah bu kongremizle birlikte Adana'da yeni bir dönem ve gönül seferberliği başlatıyoruz. Yani metal yorgunluğunu geride bırakıyoruz. Yeniden bir diriliş hareketini hep birlikte başlatıyoruz. Şimdi bu diriliş muştusuna ve müjdesine Mart 2019'da var mıyız? Kasım 2019'da var mıyız?"
Erdoğan, salonda bulunan ana kademeden, kadın ve gençlik kollarından "2019'a kadar kapı kapı dolaşmaya hazır olma" sözü isteyerek, partililere "Sizin ben gadanızı alayım" dedi.
- "Fitne üretmekten bıktık artık"
Salondaki partililerden, bugünden başlayarak 2019'un mart ayındaki belediye başkanlığı, kasım ayındaki milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimine kadar bu heyecanı, coşkuyu ve kararlılığı sürdürmelerini beklediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Onun için bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." diye konuştu.
Çok önemli bir ricasının bulunduğunu ifade eden Erdoğan, "Fitneye, fesata aramızda yer vermeyeceğiz ve birbirimizi Allah için seveceğiz. Fitne üretmekten bıktık artık. Birbirini sadece Allah için seven bir kadro olarak hedefe yürüyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Adana'nın hemen yanı başında önemli bir harekatın yürütüldüğünün altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
"Suriye'den ülkemize yönelik saldırıları durdurmak amacıyla Afrin bölgesine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nı başarıyla sürdürüyoruz. Şu anda iyi bir noktadayız. Operasyonun 58'inci gününde, yani Çanakkale Zaferi'mizin yıl dönümüne denk gelen 18 Mart'ta, Afrin şehir merkezi ele geçirildi. Şimdi Tel Rıfat ve diğer bölgelere yönelik harekat devam ediyor.
Bu harekatta şehit olan askerlerimize, jandarmalarımıza, Özgür Suriye Ordusu mensubu kardeşlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize ise sağlık ve afiyet diliyorum."
Bu sırada salondakiler tarafından dile getirilen "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları üzerine Erdoğan, "Ne buyuruyor Rabbimiz? 'Allah yolunda öldürülenlere 'ölüler' demeyin. Onlar diridirler, siz bilemezsiniz, anlamazsınız." diyerek karşılık verdi.
Erdoğan, burada yürüyenlerin şehadete yürüdüğünü vurgulayarak, "Makamları, Peygamberimize en yakın makam. Bizim de bu noktada başarılı olmamız lazım. Allah bizlere de o makamı nasip etsin inşallah. Ülkemizin ve milletimizin bekası uğrunda can veren tüm yiğitleri Rabbim cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın diyorum." ifadesini kullandı.
(Sürecek)
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