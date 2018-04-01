Terörle mücadeleye değinen Çelik, "Terörle mücadele edemezsiniz, yeterince kuvvetiniz yok.' diyorlardı. Cumhurbaşkanımız ne dedi? Sabrediyoruz ama sabrımızı zorlamayın bir gece ansızın gelebiliriz.' diyordu. Ne oldu? Bir gece ansızın bütün terör örgütlerinin tepesine çöktük. Aynı şekilde ilerleyeceğiz. En büyük kuvvetimiz bu salondaki birlik ve beraberliğimiz." ifadesini kullandı.

Çelik, Yüreğir Serinevler Spor Salonu'nda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı AK Parti Adana 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, güvenlik güçleri sayesinde kendilerinin bu salonlarda huzur içinde bir araya geldiklerini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımızın 2002'den bu yana kat ettiği yolu, Kılıçdaroğlu'nun kat etmesi için önümüzdeki 120 sene yol yürümesi lazım." dedi.

Çelik, kongrenin ardından 2019'a doğru koşacaklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın 2002'den bu yana kat ettiği yolu, Kılıçdaroğlu'nun kat etmesi için önümüzdeki 120 sene yol yürümesi lazım. Cumhurbaşkanımızın 2002'den bu yana dünyadaki mazlum ülkelere yaptığı ziyaretleri Kılıçdaroğlu'nun yapabilmesi için ilk önce Mars'a yolculuğun gerçekleşmesi lazım. Bu kadar çok çalışan, bu kadar çok yorulan ama hiçbir şekilde usanmayan, enerjisini kaybetmeyen bir liderimiz var. O zaman biz de daha çok çalışacağız, daha çok koşturacağız. 2019 seçimlerinde sandıklara mührümüzü vurduğumuz zaman, Türkiye'nin karşısındaki bütün şer odakları, bütün husumet odaklarını susturacağız."

- "Mehmetçik destan yazdı"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, bugün Adana'da sıcak havaya rağmen vatandaşların Erdoğan için toplandığını dile getirdi.

Baba ocağına, büyüdüğü, doyduğu, yetiştiği Torosların sıcak ve bir o kadar insanların mert olduğu Adana'ya gelmekten duyduğu memnuniyeti aktaran Sarıeroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: