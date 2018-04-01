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AK Parti Adana 6. Olağan İl Kongresi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 16:35 | Son Güncelleme

AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik: - "Cumhurbaşkanımızın 2002'den bu yana kat ettiği yolu, Kılıçdaroğlu'nun kat etmesi için önümüzdeki 120 sene yol yürümesi lazım" - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu: - "Ülkemize yönelik tehditleri hep birlikte gördük, cevaplarını aldılar. Mehmetçik başkomutanı liderliğinde Zeytin Dalı Harekatı ile tarihi destan yazdı" - Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu: - "Dünyada G20 içinde en çok büyüyen bir Türkiye var. Gurur duyacağız ama bu yeterli değil. İnşallah Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyadaki en büyük on ekonomi arasına girmeye hazır mıyız"

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımızın 2002'den bu yana kat ettiği yolu, Kılıçdaroğlu'nun kat etmesi için önümüzdeki 120 sene yol yürümesi lazım." dedi.

Çelik, Yüreğir Serinevler Spor Salonu'nda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı AK Parti Adana 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, güvenlik güçleri sayesinde kendilerinin bu salonlarda huzur içinde bir araya geldiklerini belirtti.

Terörle mücadeleye değinen Çelik, "Terörle mücadele edemezsiniz, yeterince kuvvetiniz yok.' diyorlardı. Cumhurbaşkanımız ne dedi? Sabrediyoruz ama sabrımızı zorlamayın bir gece ansızın gelebiliriz.' diyordu. Ne oldu? Bir gece ansızın bütün terör örgütlerinin tepesine çöktük. Aynı şekilde ilerleyeceğiz. En büyük kuvvetimiz bu salondaki birlik ve beraberliğimiz." ifadesini kullandı.

"Kahraman Mehmetçik'i", Afrin'e girdiğinde vatandaşların "hoş geldiniz" diyerek karşıladığını anımsatan Çelik, Türk bayrağı altında yuva olma duygusu olduğunu vurguladı.

Çelik, kongrenin ardından 2019'a doğru koşacaklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın 2002'den bu yana kat ettiği yolu, Kılıçdaroğlu'nun kat etmesi için önümüzdeki 120 sene yol yürümesi lazım. Cumhurbaşkanımızın 2002'den bu yana dünyadaki mazlum ülkelere yaptığı ziyaretleri Kılıçdaroğlu'nun yapabilmesi için ilk önce Mars'a yolculuğun gerçekleşmesi lazım. Bu kadar çok çalışan, bu kadar çok yorulan ama hiçbir şekilde usanmayan, enerjisini kaybetmeyen bir liderimiz var. O zaman biz de daha çok çalışacağız, daha çok koşturacağız. 2019 seçimlerinde sandıklara mührümüzü vurduğumuz zaman, Türkiye'nin karşısındaki bütün şer odakları, bütün husumet odaklarını susturacağız."

- "Mehmetçik destan yazdı"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, bugün Adana'da sıcak havaya rağmen vatandaşların Erdoğan için toplandığını dile getirdi.

Baba ocağına, büyüdüğü, doyduğu, yetiştiği Torosların sıcak ve bir o kadar insanların mert olduğu Adana'ya gelmekten duyduğu memnuniyeti aktaran Sarıeroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün Adana bir başka bir güzel, kadın kolları, gençlik kolları bir başka güzel. Hedefimiz büyük. AK Parti Adana teşkilatıyla 2019'a daha güçlü şekilde yürüyeceğiz. Bu vesileyle kongremiz birlik beraberliğimizi pekiştirmesi, heyecanımızı artması, tekrardan diriliş hareketi adına çok önemli. Bugün seçilenlere yürekten başarılar diliyorum. Tarihi günlerden geçiyoruz. Ülkemize yönelik tehditleri hep birlikte gördük, cevaplarını aldılar. Mehmetçik başkomutanı liderliğinde Zeytin Dalı Harekatı ile tarihi destan yazdı."

Türkiye'nin istikamet gösterilecek bir ülke olmadığını vurgulayan Sarıeroğlu, "Güçlenerek atlattığımız bu dönemden sonra önümüz daha açık olacak. Türkiye'ye, istikamet göstermeye çalışanlara en büyük cevabı 2019 seçimlerinde vereceğiz." ifadesini kullandı.

- "G20 içinde en çok büyüyen bir Türkiye var"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da kongrenin hayırlara vesile olmasını dileyerek, partiye hizmet etmiş herkesi kutladı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'da tarihin en alçak, en kanlı darbe girişimiyle Türkiye'yi ele geçirmeye çalıştığını anımsatan Eroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'ten uçağa binip İstanbul'a geldiğini ve darbe girişiminin bastırıldığını vurguladı.

Bakan Eroğlu, "Dünyada G20 içinde en çok büyüyen bir Türkiye var. Gurur duyacağız ama bu yeterli değil. İnşallah Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyadaki en büyük on ekonomi arasına girmeye hazır mıyız? Önümüzde 2019'da yapılacak mahalli idareler, milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Adana destan yazmaya hazır mısın?" ifadesini kullandı.

Eroğlu, Adana'ya yapılan ve yapılacak yatırımlar hakkında da bilgiler verdi.

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