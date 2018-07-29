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AK Parti Adana İl Danışma Meclisi Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 21:28 | Son Güncelleme

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Jülide Sarıeroğlu: - "Verdiğimiz ne söz varsa hepsinin gereği çok hızlı bir biçimde yerine getirilmeye başlandı. Bu, yeni hükümet sisteminin avantajı"

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Jülide Sarıeroğlu, "Verdiğimiz ne söz varsa hepsinin gereği çok hızlı bir biçimde yerine getirilmeye başlandı. Bu, yeni hükümet sisteminin avantajı." dedi.

Sarıeroğlu, Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Adana İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AK Parti olarak yerel seçime odaklandıklarını söyledi.

Yerel seçim için saha çalışmalarını kısa süre içerisinde başlatacaklarını belirten Sarıeroğlu, "Hükümetimiz de seçim döneminde vermiş olduğu vaatlerle ilgili çalışmalarını yapıyor. Verdiğimiz ne söz varsa hepsinin gereği çok hızlı bir biçimde yerine getirilmeye başlandı. Bu, yeni hükümet sisteminin avantajı. İnşallah Türkiye'yi şaha kaldıracak adımları çok hızlı şekilde gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Sarıeroğlu, yasamanın, yürütmenin, yargının güçlü olarak yer aldığı, erkler ayrılığı sınırlarının net olarak çizildiği ileri bir sisteme başladıklarını vurguladı.

"Yeni hükümet sistemiyle milletimize 'Türkiye'yi şaha kaldıracağız' diye söz verdik." ifadesini kullanan Jülide Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Kabinemiz, yasama içerisindeki başkanlıklar ve yapı, buna göre şu anda dizayn edilmiş durumda. İnşallah büyük kongremizi yapacağız. Orada da yönetim ve yürütme kurullarımızla yenileşme, Sayın Cumhurbaşkanımızın takdir ettiği ölçüde, ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleşecek. Kongremizde de büyük, güçlü AK Parti ailesi olarak büyük hedeflere, hayallere doğru inşallah yolumuza her zamanki gibi devam edeceğiz. Bizim en önemli gücümüz birliğimiz ve beraberliğimiz."

Toplantıya, AK Parti Adana milletvekilleri Tamer Dağlı, Ahmet Zenbilci, Abdullah Doğru, AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

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adana AK Parti 89. İl Danışma Meclisi toplantısı Jülide Sarıeroğlu

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