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AK Partili aday neye uğradığını şaşırdı! 'Hiç gururunuz yok mu?'

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 15:48 | Son Güncelleme

Esnafı ziyaret eden AK Parti'nin Erzurum'dan 5. sıra milletvekili adayı Abdurrahim Fırat hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Fırat'ın yanına gelen bir vatandaş, "Ayıp olmuyor mu, hiç gururunuz yok mu bu partiden aday oluyorsunuz? İnsan utanır, 5. sırayı size vermiş, kazanacağınızı mı zannediyorsunuz?" diye seslendi.

Esnaf ziyareti yapan ve Şeyh Sait'in üçüncü kuşak torunu da olan AK Partili Abdurrahim Fırat, bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. Fırat'ı durduran vatandaş, "Sayın vekil adayım, 5 dk muhabbet edebilir miyiz" diyerek, Fırat'ın yanına yaklaştı.

"HİÇ GURURUNUZ YOK MU"

"Burada 2 gün önce, esnaf arkadaşımız bıçaklandı, yine sizler yönetim olarak bizlere sahip çıkmadınız" diyen öfkeli adam, "Siz Şeyh Said’in torunusunuz. Sizlere saygı duyan bir Kürt halkı, burada sizin de aileniz yaşıyor. 5. sırayı vermiş sana, git onları böl diye, ayıp olmuyor mu, hiç gururunuz yok mu bu partiden aday oluyorsunuz? İnsan utanır, 5. sırayı size vermiş, kazanacağınızı mı zannediyorsunuz? Kürt halkı sizleri gömecek o sandığa, bu halk sizleri o sandığa gömecek" diye isyan etti.

Neye uğradığını şaşıran Fırat bir süre sonra adamın yanından ayrıldı.


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Okuyucu Yorumları 26 yorum
Bu PKK'lılar yine hortlamaya başladı. Kimin sayesinde tabiki CHP. Burasıda militan yuvası kıpkırmızı olurum şimdi hahaha...
@ceyhunnn_3434 zannetmiyorum sende kızaracak surat varmıki attığın kahkahadan belli ne mal olduğun ülke yansa umrunuzdamı sorsan vatansever milliyetçiligi kimseye vermezsiniz ama safii rüzgarsınız.
@ceyhunnn_3434 oy vermeyen size militan terörist göreceksin seçimde kim terörist
BİR MİLLET UYANIYOR.
Provokasyon
kesinlikle çünkü böyle bir aday yok
İngilizlerin desteği ile Türkiye Cumhuriyeti'ne isyan çıkartıp asker , sivil kanı döken şıh saidin torunumu bu?
iyi demiş haklı adam
Helal abime beee erkeğin hası :) vekil bozuntusu agzını acamadan kactı
Ak parti teşkilatlarında çalışanların makam mevki ile işleri yok dava adına 5. sıradanda 10. sıradanda aday olsalar çalışırlar bunu anlamayacak kadar cahilsiniz
Helal olsun abime valla bu halk size gömeçek hem cok fena TAMAM
akp 50. sırayı verse gene koşa koşa gidiyorlar. niye rant var para var makam var. vatandaş gururdan onurdan bahsetmiş. yok kardeşim böyle şeyler yok. hizmet için giden yok. ama laf güzel olmuş. Bu halk sizi gömecek.
oooooo saglam kapatmis
Adam haklı
adam hakli yapacak bisey yok
Zamanında bu devlet sizi tam gömmediği için sesiniz çıkmaya başladı
"SİZİN HİÇ GURURUNUZ YOK MU" bu soruya ne cevap vermiş acaba???
HADİ ORDAN
tanıyorum Kasım kardeşim on numarasın
Aday olmayan bir kişiyi aday ve 5. sırada göstermek çok yanlıılş asparagas bir haber 5 . sıora aday zafer tarıktaroğluduır.
ülkenin başına herşey bu şeyhlerden şıhlardan geldi
NOT: 7 Haziran 2015 seçimleri öncesi esnaf ziyaretimizden bir kare....
helal olsun sana su adamin yarisi kadar cesur olsa insanlar hayat daha guzel olurdu belki
Bu bir dönem önceki seçimdi yani bu video eski video Söz konusu aday A.fırat şimdi listede bile yok
Bu haberciler burada yorum yapanlar ayıp tutanlar neyin kafasını yaşıyor acaba? ismi geçen şahıs m.v adayı değil aday adayı olmuştur ama m.v listelerinde olmayan bir kişi için böyle asılsız bir haber çıkarmak haberciliğin ötesine gecmis
Gurur mu oda ne oluyor Fransızca bir kelime mi
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