AK Partili aday neye uğradığını şaşırdı! 'Hiç gururunuz yok mu?'

Esnaf ziyareti yapan ve Şeyh Sait'in üçüncü kuşak torunu da olan AK Partili Abdurrahim Fırat, bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. Fırat'ı durduran vatandaş, "Sayın vekil adayım, 5 dk muhabbet edebilir miyiz" diyerek, Fırat'ın yanına yaklaştı.

"HİÇ GURURUNUZ YOK MU"

"Burada 2 gün önce, esnaf arkadaşımız bıçaklandı, yine sizler yönetim olarak bizlere sahip çıkmadınız" diyen öfkeli adam, "Siz Şeyh Said’in torunusunuz. Sizlere saygı duyan bir Kürt halkı, burada sizin de aileniz yaşıyor. 5. sırayı vermiş sana, git onları böl diye, ayıp olmuyor mu, hiç gururunuz yok mu bu partiden aday oluyorsunuz? İnsan utanır, 5. sırayı size vermiş, kazanacağınızı mı zannediyorsunuz? Kürt halkı sizleri gömecek o sandığa, bu halk sizleri o sandığa gömecek" diye isyan etti.

Neye uğradığını şaşıran Fırat bir süre sonra adamın yanından ayrıldı.



