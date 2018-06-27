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AK Parti Adıyaman milletvekilleri mazbatalarını aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 21:43 | Son Güncelleme

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın: -"Artık Türkiye makas değiştirmiştir, o parlamenter sistemin sıkıntılarını, sancılarını bir tarafa bırakarak daha etkili ve daha hızlı karar sürecinin işleyeceği, yeni ve güçlü Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmiştir’’

AK Parti'den milletvekili seçilen TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Artık Türkiye makas değiştirmiştir, o parlamenter sistemin sıkıntılarını, sancılarını bir tarafa bırakarak daha etkili ve daha hızlı karar sürecinin işleyeceği, yeni ve güçlü Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmiştir.’’ dedi.

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından AK Parti'den milletvekili seçilen Aydın ile İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak ve Yakup Taş, Adıyaman Adliye Sarayı'nda mazbatalarını aldı.

Aydın, burada yaptığı konuşmada, halkın verdiği oylarla kendisinin ve diğer arkadaşlarının meclise gönderildiğini söyledi.

Yaklaşık bir aylık bir kampanya süreci yaşadıklarını belirten Aydın, "Bu süre zarfında Adıyaman’da ve ülke genelinde çok huzurlu bir seçim süreci yaşadık. Tüm siyasi partiler propagandasını yaptılar. Herkes söyleyeceği sözü söyledi, eteğindeki tüm taşları döktü. Son sözü 24 Haziran Pazar günü millet söyledi, kararı da millet verdi, mührü de millet bastı." diye konuştu.

Aydın, milletin verdiği karara karşı herkesin saygılı olması gerektiğini dile getirerek "Bu kararın millete hizmet olarak dönüştürülmesi gerekiyor. Millet kendi geleceğinin kararını verdi, kendi kaderini kendi tayin etti. Artık Türkiye makas değiştirmiştir, o parlamenter sistemin sıkıntılarını, sancılarını bir tarafa bırakarak daha etkili ve daha hızlı karar sürecinin işleyeceği, yeni ve güçlü Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmiştir." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Aydın Mazbata TBMM

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