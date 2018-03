AK Parti Adıyaman yönetimi Aslan ile bir araya geldi

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Erdoğan, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD) Başkanı İbrahim Aslan’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette ülke gündemi ve yerel gündemdeki konular konuşuldu.

Adıyaman’a il başkanı olmanın 5. ayını tamamladığını ifade eden AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Erdoğan, “5 ay içerisinde Adıyaman’da AK Parti’ye olan teveccühün ne kadar fazla olduğunu bizzat müşahede etmiş oldum. Bütün hemşerilerime teşekkür etmek istiyorum. Problemlerin çözümünün tek adresi yine AK Parti olduğu yine bir kez daha gözler önüne seriliyor. Bizlerde AK Parti teşkilatları olarak vatandaşımıza her noktada yardımcı olmak zorundayız. Partimize ve teşkilatımıza gelenlerin problemlerinin çözümünün takibi noktasında halkımız bir güler yüz istiyor. Her şeyi yapabilecek konumda değiliz ama gücümüz yettiği kadarıyla insanımıza yardımcı olabilmek için varız” dedi.

Adıyaman ile alakalı projeleri yakından takip ettiklerini belirten Mehmet Erdoğan, “Projelerin birer birer çözüme kavuştuğunu görüyoruz. Hedefimiz hemşerilerimize kaliteli hizmetlerin getirilmesidir. Hizmetlerin muhafaza edilmesi için teşkilat olarak ayda bir defa merkez ilçemiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, belediye meclisi üyelerimiz, genel meclisi üyelerimiz ile beraber il başkanlığımızın koordinesinde bir toplantı tertip etmeye başladık. Bu toplantı sayesinde teşkilatımızda bulunan partililerimiz bu şekilde birbirilerini tanıyacaklar. Bu toplantılarla birlikte güncel meseleleri de beraber değerlendirmiş olacağız. Bu dönemde başlatmış olduğumuz yeni bir çalışma var. Bundan sonraki süreçte bir milletvekilimiz cuma günleri partimizde nöbet sistemine geçti. Bir millet vekilimiz nöbet sistemi dahilinde her Cuma günü ilk teşkilatımızla hemşerilerimizin taleplerini dinleyecek. Bu şekilde taleplerinin takibi için bu çalışmamıza başlamış olduk. Bu durumda hizmetlerimiz daha verimli bir şekilde halkımıza ulaşmış olacaktır. Böylelikle vatandaşın taleplerine de hızlı bir şekilde ulaşılmış olacağız. Bizler her noktada hemşerilerimizle beraberiz” ifadelerini kullandı.

Zeytin Dalı Harekatından da bahseden Başkan Erdoğan, “Afrin’deki hadiselerin üzerine nasıl ki, gidiyorsak Türkiye’nin eski bir Türkiye olmadığını bizler bilincindeyiz. Zaten eski Türkiye olsaydı acizlikten içerisinde boğuşan bir Türkiye olurdu ama bugün mazluma umut, düşmana da korku veren bir ülke olarak sağlam emin adımlarla geleceğe doğru hareket ediyoruz. Daha güçlü bir şekilde milletimizin desteği, teveccühü artarak partimize devam ediyor. Bunun da bilincindeyiz. Hizmetlerin Adıyaman’a getirmesi için bütün teşkilatlarımızla beraber Adıyaman’a hizmet edeceğiz. Adıyaman halkının emrindeyiz” şeklinde konuştu.

Erdoğan’ın ziyaretinden dolayı duymuş olduğu memnuniyeti dile getiren AGAD Başkanı İbrahim Aslan, “Bizlere nezaket ziyaretinde bulunan AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdoğan’a ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Başkan Erdoğan, Adıyaman’da milletvekilliği yaptığı süreçte Besni, Gölbaşı, Tut bölgelerinde yaptığı yatırım ve hizmetlerle halk tarafından taktir görmekteydi. AK Parti il Adıyaman Başkanlığı göreviyle birlikte Başkan Mehmet Erdoğan, ilimizin sorunlarını yakından biliyor. İl başkanlığı görevi halkla birebir görüşmelerin olduğu bir görevdir.

Adıyaman’ın sorun ve sıkıntılarının giderilmesinde AK Partili siyasilere basın olarak sürekli olarak destek verdik. Bizlere bugüne kadar ne görev düştüyse ilimizin kalkınması için siyasimizin yanında olduk. Bundan sonraki süreçte de yanlarında olacağız” diye konuştu.