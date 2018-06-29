AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri mazbatalarını aldı

"Afyonkarahisar’ın ve milletimizin ayrım yapmadan temsilcisi olacağız. İnşallah güzel hizmetlere vesile olur. Milletvekilliği de gerçekten çok önemli. Çünkü milletin vekili ve milletin derdiyle dertlenen, memleketin meselesiyle uğraşan, çözüm araştıran önemli bir vazifedir. Bu vazifenin hayırlı olmasını gönülden temenni ediyorum. Recep Tayyip Erdoğan’ı birinci turda tekrar layık olduğu makama getirdikleri için bütün milletimize teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı gerçekten çok önemli bir oyla zaferi kazandı. AK Parti de layık olduğu oyu aldı. İnşallah bu yükseliş devam edecek."

Eroğlu, artık büyük hedefleri gerçekleştirmek için Türkiye’nin önünün açıldığını söyledi.

- "Türkiye daha çok şahlanacak"

Türkiye'nin, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine kilitlendiğine vurgu yapan Eroğlu, şöyle devam etti:

"İnşallah güzel hizmetler yapılacak. Yeni cumhurbaşkanlığı sisteminde Türkiye daha çok şahlanacak. Huzur, aynı zamanda refah seviyesinin artması ve kalkınmada şahlanış dönemi başladı. Hayırlı uğurlu olsun. Büyük bir oy oranıyla sandıklara koşan bütün milletimizi yürekten kutluyorum. Milletimiz gerçekten feraset sahibi. Bu milletin bir evladı olarak gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Afyonkarahisar da çok büyük destek verdi. Cumhurbaşkanlığında yaklaşık yüzde 70’le destan yazdı. Cumhur İttifakı da buna yakın oy aldı. Yüzde 56 artı yüzde 14. Yüzde 70’le yine Cumhur İttifakı da Afyonkarahisar’da kazandı. Ama özellikle kazanan milletimiz ve ülkemiz oldu. Biz 3 milletvekili olarak Afyonkarahisar için güzel işler yapma gayretinde olacağız."

