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AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri mazbatalarını aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 16:05 | Son Güncelleme

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu: - "Afyonkarahisar’ın ve milletimizin ayrım yapmadan temsilcisi olacağız. İnşallah güzel hizmetlere vesile olur. Milletvekilliği de gerçekten çok önemli. Çünkü milletin vekili ve milletin derdiyle dertlenen, memleketin meselesiyle uğraşan, çözüm araştıran önemli bir vazifedir"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun aralarında bulunduğu AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri mazbatalarını aldı.

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından AK Parti'den milletvekili seçilen Bakan Eroğlu, Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar Adliyesine geldi.

Milletvekilleri, Afyonkarahisar Barosu salonunda düzenlenen törenle mazbatalarını İl Seçim Kurulu Başkanı Ali Haydar Yücesoy’un elinden aldı.

Eroğlu mazbatasını alırken, "Allah hayırlı eylesin. Vatana, millete, devlete ve Afyonkarahisarımıza hayırlı hizmetler nasip etsin." temennisinde bulundu.

Törenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Eroğlu, bütün Afyonkarahisar’ın milletvekili olarak hep birlikte Türkiye için çalışacaklarını söyledi.

Herkesin temsilcisi olacaklarını vurgulayan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Afyonkarahisar’ın ve milletimizin ayrım yapmadan temsilcisi olacağız. İnşallah güzel hizmetlere vesile olur. Milletvekilliği de gerçekten çok önemli. Çünkü milletin vekili ve milletin derdiyle dertlenen, memleketin meselesiyle uğraşan, çözüm araştıran önemli bir vazifedir. Bu vazifenin hayırlı olmasını gönülden temenni ediyorum. Recep Tayyip Erdoğan’ı birinci turda tekrar layık olduğu makama getirdikleri için bütün milletimize teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı gerçekten çok önemli bir oyla zaferi kazandı. AK Parti de layık olduğu oyu aldı. İnşallah bu yükseliş devam edecek."

Eroğlu, artık büyük hedefleri gerçekleştirmek için Türkiye’nin önünün açıldığını söyledi.

- "Türkiye daha çok şahlanacak"

Türkiye'nin, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine kilitlendiğine vurgu yapan Eroğlu, şöyle devam etti:

"İnşallah güzel hizmetler yapılacak. Yeni cumhurbaşkanlığı sisteminde Türkiye daha çok şahlanacak. Huzur, aynı zamanda refah seviyesinin artması ve kalkınmada şahlanış dönemi başladı. Hayırlı uğurlu olsun. Büyük bir oy oranıyla sandıklara koşan bütün milletimizi yürekten kutluyorum. Milletimiz gerçekten feraset sahibi. Bu milletin bir evladı olarak gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Afyonkarahisar da çok büyük destek verdi. Cumhurbaşkanlığında yaklaşık yüzde 70’le destan yazdı. Cumhur İttifakı da buna yakın oy aldı. Yüzde 56 artı yüzde 14. Yüzde 70’le yine Cumhur İttifakı da Afyonkarahisar’da kazandı. Ama özellikle kazanan milletimiz ve ülkemiz oldu. Biz 3 milletvekili olarak Afyonkarahisar için güzel işler yapma gayretinde olacağız."

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Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu Mazbata

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