AK Parti Amerika'da seçim hazırlık toplantısı düzenledi

AK Parti'nin başta 12 Mayıs'ta tamamlanan seçim kayıtlarının güncellenmesi olmak üzere yoğun bir şekilde çalıştığını ve bütün hazırlıklarını tamamladığını ifade eden Yıldız, coğrafi büyüklük nedeniyle Amerika'da seçmenlerin oy sandığına ulaştırılmasının önemini vurguladı. Bu konuda tüm partililerin gayret göstermesini isteyen Yıldız, "Gerçekten çok önemli bir seçime hazırlanıyoruz ve eğer Allah muhafaza seçimleri kaybedecek olursak tek kaybedeceğimiz Cumhurbaşkanlığı değil, kazanımlarımızın tamamını yitirme tehlikesiye karşı karşıyayız, istikrarlı bir Türkiye'yi yitirme tehlikesiyle karşı karşıyayız." dedi.

AK Parti Amerika teşkilatı tarafından verilen iftar yemeğinin ardından AK Parti SKM Başkanı Levent Ali Yıldız, parti yöneticilerini tanıtarak başladığı konuşmasında AK Parti'nin Amerika genelinde teşkilat yapısını güçlendirdiğini belirterek bütün oy verme bölgelerinde örgütlü olduklarını söyledi.

Türklerin yoğun olarak yaşadığı New Jersey eyaletine bağlı Peterson kentinde Taşkın Bakery'ye ait salonda düzenlenen istişare toplantısına AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, AK Parti Amerika Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı Levent Ali Yıldız, parti yöneticileri, bölgede yaşayan Türk toplumu temsilcileri ve partililer katıldı.

NEW JERSEY (AA) - AK Parti Amerika Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne yönelik hazırlıkların ele alındığı istişare toplantısı düzenlendi.

Seçim çalışmaları kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 3 Haziran'da Washington'da partililerle buluşacağını kaydeden Yıldız, Kadir Gecesi'nde de Maryland eyaletinde bulunan Amerika Diyanet Merkezi'nde iftar programı düzenleyeceklerini ifade etti.

- "Yüzyılın en önemli seçimi"

AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, ülkenin geleceği bakımından çok önemli seçime gidildiğini belirterek "Görevimiz ne olursa olsun herkes görevini en iyi şekilde yapar, birbirine yardımcı olursa gayret bizden zafer Allah'tandır." dedi.

Gezi olayları, 17-25 Aralık operasyonu, 15 Temmuz başarısız FETÖ darbe girişimi ve son olarak da ekonomik alanda yapılmaya çalışılan spekülasyonların amacının Erdoğansız bir Türkiye olduğunu ifade eden Köseoğlu, "yüzyılın en önemli seçimine " gidildiğini söyledi.

Türkiye'nin yoluna devam edebilmesi için ellerinden gelen gayreti ortaya koyduklarını belirten Köseoğlu, "Vesayet odaklarıyla önünün açılması engellenen bir ülkenin şahlanışının önüne geçebilme veya şahlanışının devam edebilme seçimidir." ifadesini kullandı.