AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye yeni sistemle beraber çok daha hızlı karar veren, zamanı daha etkin kullanan ve 2023 hedeflerini vakit kaybetmeden gerçekleştiren bir güçlü hükümete, istikrarlı yönetime ve güçlü bir meclise sahip olacak." dedi. Başbakan Yıldırım, partisinin Ankara İl Başkanlığınca Pursaklar'daki Selçuklu Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Ankara Milletvekilleri Aday Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Ankara'nın Hacı Bayram Veli'nin şehri, ahiliğin başkenti, milli mücadelenin karargahı, Cumhuriyetin başkenti olduğunu belirtti. Ankara'nın 16 yıllık büyük değişimi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle taçlandırmak için gün saydığını vurgulayan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'de, Ankara'da 16 yılda çok güzel işler yaptıklarını, Ankara'nın çehresini değiştirdiklerini kaydetti. Yıldırım, "Ankara'yı gerçek bir baş şehir haline getirdik. Ben milletvekili seçilip Ankara'ya ilk geldiğimde, Esenboğa Havalimanı'nda hayal kırıklığına uğradım. Ankara'nın hava meydanı, köy meydanını andırıyordu. Ankara'ya gidiş yolunu, neredeyse şehri bulmak için pusulaya ihtiyacımız vardı. Etrafta sağlıksız yapılaşmalar, virajlı yollar... Kuzey Ankara girişi kentsel dönüşümü... Türkiye'nin şanına yakışır bir hava meydanını Ankara'ya kazandırdık. Gerçek anlamda bir başşehir, başkent havasını Ankara'ya bu kadrolar, ak kadrolar, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kazandırdı. Ankara geçen süre içerisinde tertemiz, pırıl pırıl bir şehir oldu. Bunu birlikte başardık, bu kadrolar başardı, sizler başardınız. Ankara, Türkiye'nin göz bebeğidir." diye konuştu.

Ankara'ya 16 yıl boyunca 116 milyar liralık yatırım yapıldığını bildiren Yıldırım, Ankara'nın daha fazlasına layık olduğunu, daha fazlasını hak ettiğini ifade etti. "Ankara, demokrasi tarihimizde, siyasi tarihimizde neler gördü neler geçirdi, ne badireler atlattı, ne acılar yaşadı." diyen Yıldırım, bunların en sonuncusunun 15 Temmuz'da yaşandığını anımsattı. Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz gecesi İstanbul'dan sonra en fazla şehit verilen şehrin Ankara olduğuna değinerek, o gece Ankara meydanlarının canını dişine takan, göğsünü mermilere siper eden, ülkesini, vatanını, bayrağını seven vatandaşlarla dolduğunu aktardı. Ankaralıların o gece alçaklara hak ettiği dersi verdiğini belirten Yıldırım, "O gece liderimiz, Cumhurbaşkanımızın davetiyle hep meydanlara indiniz. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla alçaklara 'dur' dediniz, bayrağımızı indirtmediniz, ezanımızı dindirtmediniz, demokrasimizi kurtardınız. Onun için Ankara'ya müteşekkiriz." diye konuştu. - "Yeni bir dönem için gün sayıyoruz"

Şimdi yeni bir heyecanın yaşandığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yeni bir döneme gün sayıldığını kaydeden Yıldırım, şunları söyledi: "24 Haziran'da Türkiye'nin 16 yıllık kazanımlarını 2023'e taşıyacak tarihi bir seçime gidiyoruz. Sizler ülkemizi Cumhuriyetin 100. yılına taşıyacak kadrolar olarak tarihe geçeceksiniz. Sizleri tebrik ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Kadın kollarımız, gençlik kollarımız, mahalle teşkilatlarımız, hep beraber yine meydanlarda, sahadayız. Partimizin 13. zaferini kutlamak için sabırsızlanıyoruz. Allah'ın izni ve inayetiye, milletimizin kararıyla 24 Haziran'da bir kez daha 'Durmak yok, yola devam' diyoruz. Bu yolla bayrağı devralacak, Türkiye'yi aydınlık ufuklara taşıyacak birbirinden değerli adaylarımız, kardeşlerimiz burada. İşte Ankara'nın temsilcileri, birbirinden değerli vekil adaylarımız burada. İnşallah milletimizden, Ankaralı hemşehrilerimizden vekaleti alarak tarihin en güçlü Meclisi'ni oluşturacaksınız." - "Sizler bu sistemin öncüleri olacaksınız"