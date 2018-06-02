AK Parti Ankara Milletvekilleri Aday Tanıtım Toplantısı

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Sayın İnce, seni birisi 'Amerikalıyım' diye işletmiş. Telefonun ucundaki de Amerikalı değil, buradan açıklıyorum. Sen eksik, yanlış evrak peşinde koşacağına Feto'yu getirecek misin getirmeyecek misin, bunun için ne yapacaksın, millete bunu söyle." dedi. Başbakan Yıldırım, Selçuklu Kültür Merkezi'nde partisinin Ankara milletvekili adayları tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, AK Parti'nin kaderinin Türkiye'nin kaderi olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'nin, Türkiye'nin geleceği ve dünyadaki mazlumların umudu olduğunu anlatan Yıldırım, siyasetlerinin temelinde adalet, kalkınma, refah, özgürlük, adil paylaşımın bulunduğunu bildirdi. Yıldırım, 16 yıl boyunca hep milletle birlikte yol yürüdüklerini, milletin gösterdiği istikametten ayrılmadıklarını vurgulayarak, "Siyaset tarihinde, hiçbir ülkede art arda girdiği 12 seçimden zaferle çıkan başka bir parti yok. Bunun adı AK Parti'dir, AK kadrolardır." diye konuştu.

Kendilerine güvenen milleti hiçbir zaman hayal kırıklığına uğratmadıklarını, söz verdikleri her şeyi yaptıklarını, yapamayacakları hiçbir sözün arkasında da durmadıklarını kaydeden Başbakan Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bugünlerde vaatler havada uçuşuyor. Hesap yok, kitap yok. Bir tanesi, şöyle bakayım ne vadetmiş dedim, bir hesap yaptım, yıllık 426 milyarlık vaat yapmış. Türkiye bütçesinin üçte ikisi. Mevcudun üzerine bunları da koyacak. Ben takdiri milletime bırakıyorum. Ölçü, endaze kayboldu. Bunların vaadi babaannemin lafına benziyor, 'Üfle evladım, üfle kaval elin yel Allah'ın.' Üflüyorlar ha babam üflüyorlar. Millet bunları yeni tanımıyor, 7 Haziran'da bu vaatler tekrar havada uçuştu." Vatandaşın mümkün olanla olmayanı çok iyi bildiğini belirten Yıldırım, "Biz söylemiyoruz, yapıyoruz. Yaptıktan sonra söylüyoruz, farkımız bu." dedi. Milletin yüzünü güldüren, hayatını kolaylaştıran işler yaptıklarını anlatan Başbakan Yıldırım, siyasi, ekonomik istikrarı Türkiye'de ve bölgede sağladıklarını belirtti.

- "Patinaj yapıp duruyorlar" Yıldırım, 16 yıldaki icraatlara milletin şahitlik ettiğini bildirerek, "Cumhurbaşkanı adaylarına bakıyorum, ibretle izliyorum. Bu seçimi bir referanduma dönüştürüyorlar, bir referandum çabası var. Niye? 16 Nisan halk oylamasıyla kabul edilen cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini, diğer adayların tamamı 'Gelirsek değiştireceğiz' diyorlar. Bu, 16 Nisan'ı tekrar sandığa taşımaktan başka bir şey değildir. Yenilen pehlivan güreşe doymaz. İşte meydan işte sandık. Buyurun referandumsa referandum." değerlendirmesini yaptı. Adayların bir yandan birçok vaatte bulunduğuna diğer yandan "temsili cumhurbaşkanlığı"nı geri getireceklerini söylediklerine değinen Başbakan Binali Yıldırım, şöyle konuştu: "Peki kardeşim, yetkilerinin olmadığı bir cumhurbaşkanlığında bu vaatleri nasıl veriyorsunuz? Bunların altında kalırsın, yapamazsın. Bir şeye karar verin ya güçlü cumhurbaşkanlığına ya da sembolik cumhurbaşkanlığına kararınızı verin, ona göre vaatlerinizi verin. Vaatleri veren başkası, imzayı atan başkası. Nasıl olacak bu iş? Kılıçdaroğlu'nun elinde beyanname, o diyor ki 'Ben geri gideceğim.' Beriki de diyor ki 'Ben ileri gideceğim.' Patinaj yapıp duruyorlar."

- "FETÖ ile ilgili ağızlarından bir şeyler çıkıyor mu" Siyasi rakiplerinden Türkiye'nin meseleleriyle ilgili net sözler duymak istediklerini aktaran Yıldırım, şunları söyledi: "FETÖ'yla ilgili ağızlarından bir şeyler çıkıyor mu? Sadece dedikleri, Feto'nun iadesini yanlış yapmışız. Sayın İnce, seni birisi 'Amerikalıyım' diye işletmiş. Telefonun ucundaki de Amerikalı değil, buradan açıklıyorum. Sen eksik, yanlış evrak peşinde koşacağına Feto'yu getirecek misin getirmeyecek misin, bunun için ne yapacaksın, millete bunu söyle. Bu şehitlerin hesabını soracak mısın, sormayacak mısın? Alçak PKK'lıların, bölücülerin, DEAŞ'ın hesabını soracak mısın, sormayacak mısın? Bunların hesabını ver, bunları millete söyle. Bir kulağı Kandil'de, bir kulağı Pensilvanya'da olanlarla bu ülkenin geleceği inşa edilemez." Başbakan Yıldırım, AK Parti'nin bu seçimde birlikte ilerlediği "Cumhur İttifakı"nın hedefinin Yenikapı ruhunun 2023'e taşınması, Türkiye'nin bekası için dik duruş, darbecilere ve alçaklara geçit vermemek, bölücülerden, FETÖ'cülerden, DEAŞ'lılardan hesap sormak olduğunu bildirdi.

- "Benzemezler ittifakı Türkiye hiçbir şey veremez" "Toplama partilerle kurulan ittifak, benzemezler ittifakı Türkiye'ye hiçbir şey veremez." diyen Yıldırım, AK Parti'nin her seçimde rakibinin kendisi olduğunu, çıtayı biraz daha yukarı nasıl çıkarabileceklerini hesapladıklarını anlattı. Türkiye'nin iktidarları döneminde, ekonomisi, dış politikası ve demokrasisiyle her gün geliştiğini, istikrarla, güvenle büyümeye devam ettiğini vurgulayan Yıldırım, "Özel sektör, kamu yatırımı, ihracat, üretim, turizm rekor üzerine rekor kırıyoruz. Biz rekor kırdıkça finansal saldırılarla da bizim notlarımızı kırıyorlar. Varın kırın kardeşim, bizim notumuz 24 Haziran'da verilecek, notumuzu millet verecek, milletin verdiği not bizim için asıl nottur, önemi yok. Bugün artık Türkiye 81 ilde ihracat yapar hale geldi. İhracatı Hakkari'de yapıyor, İstanbul'da yapıyor. 81 ilimizde üretilen katma değer dünyanın her bir yanına ulaşıyor." diye konuştu. - Bölgedeki gelişmeler Başbakan Yıldırım, bölgede çok önemli gelişmeler yaşandığına işaret ederek, bunları "Amerika'nın İran'a karşı aldığı kararlar, Suriye'de yaşanan iç savaş, Kuzey Irak'ta, Irak seçimlerinden sonra ortaya çıkan boşluk, Kudüs, Filistin, İsrail'deki gelişmeler, İsrail'in Kudüs'ü oldu bitti ile başkent yapması." diye konuştu.

Bütün bu yaşananların Türkiye'nin sorumluluğunu daha da artırdığını kaydeden Yıldırım, Türkiye'nin hem ülkesinde hem de bölgede çok güçlü olması gerektiğini, bölgenin sorunlarının ancak daha güçlü, istikrar ve güven içinde devam edecek bir yönetim anlayışıyla çözüme kavuşabileceğini vurguladı. Seçime çok kısa bir zaman kaldığına değinen Yıldırım, kadınlarla gençlerden, Ankara'nın bütün ilçe, belde, mahalle ve sokaklarını gezmelerini istedi. Başbakan Yıldırım, "İnşallah 24 Haziran'da tekrar ipi göğüsleyeceğiz. 'Durmak yok, yola devam' diyeceğiz. Güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye ile durmak yok, yola devam." ifadesini kullandı. - Notlar AK Parti Ankara İl Başkanlığınca düzenlenen Ankara milletvekilleri tanıtım toplantısına partililer yoğun ilgi gösterdi. Salonun dolması nedeniyle çok sayıda partili salon dışından toplantıyı takip etti. Parti ve Türkiye bayraklarıyla süslenen salondaki sahneye ilk olarak Ankara üçüncü bölge, daha sonra ikinci ve birinci bölge milletvekili adayları çağrıldı.