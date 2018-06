AK Parti Ankara Milletvekilleri Aday Tanıtım Toplantısı

Kendilerine güvenen milleti hiçbir zaman hayal kırıklığına uğratmadıklarını, söz verdikleri her şeyi yaptıklarını, yapamayacakları hiçbir sözün arkasında da durmadıklarını kaydeden Başbakan Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

- "Benzemezler ittifakı Türkiye hiçbir şey veremez"

"Toplama partilerle kurulan ittifak, benzemezler ittifakı Türkiye'ye hiçbir şey veremez." diyen Yıldırım, AK Parti'nin her seçimde rakibinin kendisi olduğunu, çıtayı biraz daha yukarı nasıl çıkarabileceklerini hesapladıklarını anlattı.

Türkiye'nin iktidarları döneminde, ekonomisi, dış politikası ve demokrasisiyle her gün geliştiğini, istikrarla, güvenle büyümeye devam ettiğini vurgulayan Yıldırım, "Özel sektör, kamu yatırımı, ihracat, üretim, turizm rekor üzerine rekor kırıyoruz. Biz rekor kırdıkça finansal saldırılarla da bizim notlarımızı kırıyorlar. Varın kırın kardeşim, bizim notumuz 24 Haziran'da verilecek, notumuzu millet verecek, milletin verdiği not bizim için asıl nottur, önemi yok. Bugün artık Türkiye 81 ilde ihracat yapar hale geldi. İhracatı Hakkari'de yapıyor, İstanbul'da yapıyor. 81 ilimizde üretilen katma değer dünyanın her bir yanına ulaşıyor." diye konuştu.

- Bölgedeki gelişmeler

Başbakan Yıldırım, bölgede çok önemli gelişmeler yaşandığına işaret ederek, bunları "Amerika'nın İran'a karşı aldığı kararlar, Suriye'de yaşanan iç savaş, Kuzey Irak'ta, Irak seçimlerinden sonra ortaya çıkan boşluk, Kudüs, Filistin, İsrail'deki gelişmeler, İsrail'in Kudüs'ü oldu bitti ile başkent yapması." diye konuştu.