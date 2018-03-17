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AK Parti Arnavutköy 4. Olağan İlçe Kongresi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 19:34 | Son Güncelleme

AK Parti Arnavutköy 4. Olağan İlçe Kongresi Başbakan Yıldırım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, Milli Eğitim Bakanı Yılmaz ve çok sayıda davetlinin katılımıyla yapıldı

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy AK Parti İlçe Başkanlığı'nın 4. Olağan Kongresi, Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Arnavutköy Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti'nin teşkilatlarıyla 15 Temmuz gecesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gözünü kırpmadan, canlarını vermekten korkmadan Türkiye'nin demokrasisini, özgürlüğünü, devletini koruduğunu kaydetti.

Albayrak, Kurtuluş Savaşı'ndan çok daha büyük bir Kurtuluş Savaşı ile karşı karşıya olduklarını aktararak, "Bunun ete kemiğe bürünmüş haline fiili savaş diyoruz ya resmi savaşa da girdik, bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak biz Afrin'de resmi bir savaştayız. Bu süreç, daha büyük gelişmelere gebe bir süreçtir. Hep söylüyorum, 'büyük doğumlar, büyük sancılarla' büyük sancılar çekiyoruz ama büyük doğumun habercisidir. 81 milyonun yek vücut olduğu, bugün Ortadoğu'da ve dünyada oynanan oyunu gördüğümüz şu süreçte Allah'ın izniyle büyük bir zafere doğru emin adımlarla ilerliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da 7 Haziran'da kadınlarla birlikte Arnavutköy'de kapı kapı dolaştıklarını ifade ederek, "Arnavutköy teşkilatı ile fedakarane, cefakarane bir şekilde çalışmıştık. Ben eminim ki 2019'a giden bu yolda, bu kutlu yolda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Arnavutköy gece gündüz demeden çalışmaya devam edecek. Biz artık tüm dünya mazlumlarının umudu olmuş bir partiyiz." dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti'nin kurulduğundan bugüne kadar teşkilatlarda görev alanlara teşekkür ederek, yeni görev alacaklara da başarılar diledi.

Yılmaz, halkın rızası almak için halka hizmet etmek gerektiğini belirten Yılmaz, "Arnavutköy bunu kavramış, Allah iki cihanda işlerini rast getirsin. Arnavutköy çok şey başardı. Dava, AK Parti'nin milli iradeyi üstün tutma davasıdır." diye konuştu.

Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı izletildi.

Konuşmaların sonunda yeni seçilen Arnavutköy AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Candaroğlu ve Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı Başbakan Binali Yıldırım'a hediye takdim etti.

Programa, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti genel başkan yardımcıları, milletvekilleriyle çok sayıda partili katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Berat Albayrak Fatma Betül Sayan Kaya ismet yılmaz

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