AK Parti Arnavutköy 4. Olağan Kongresi

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Afrin'de, El-Bab'ta, Fırat'ın doğusunda, batısında terör kuşakları değil kardeşlik koridoru olacak. Fırat'ın batısında da doğusunda da hiçbir terör unsurunu asla bırakmayacağız. Bu konuda dostlarımızın daha dikkatli olmasını bekliyoruz." dedi.

Başbakan Yıldırım, Arnavutköy İlçe Teşkilatı'nın kongresinde yaptığı konuşma sırasında, "Türkiye bizimdir, bizim kalacak" şeklinde bir slogan atıldı.

Yıldırım, bunun üzerine, "Hayrola gençler? Türkiye'ye talip olan mı var? O kimin haddine? Bu ülke 780 bin kilometrekare vatan toprağıyla, 81 milyon vatan evladıyla, ay-yıldızlı bayrağıyla bizimdir, ebet bizimdir." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:

"Afrin'de, El-Bab'ta, Fırat'ın doğusunda, batısında terör kuşakları değil kardeşlik koridoru olacak. Fırat'ın batısında da doğusunda da hiçbir terör unsurunu asla bırakmayacağız. Bu konuda dostlarımızın daha dikkatli olmasını bekliyoruz. Çünkü şunu bilmelerini istiyoruz; PKK'nın kan kardeşi PYD'dir, YPG'dir, DEAŞ da bunlar gibi kanlı terör örgütüdür. Buradan açıkça söylüyorum; terörün iyisi kötüsü olmaz. Terör, terördür. PKK neyse DEAŞ da aynısıdır, El Kaide neyse FETÖ de aynısıdır. Türkiye'nin hiç kimsenin toprağında gözü yok. İşte El Bab'ta, Cerablus'ta bunu gördük. Oralarda şimdi Suriyeli kardeşlerimiz yaşıyor. Afrin'de de aynısı olacak. Afrin'de de işimiz bitince, yerlerinden yurtlarından ayrılmak zorunda kalan Araplar, Kürtler, Türkmenler bütün kardeşlerimiz tekrar dönecekler, topraklarına yerleşecekler. Çünkü biz bölgede huzur istiyoruz, daha fazla sivil zarar görmesin istiyoruz."