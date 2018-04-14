AK Parti Avcılar 6. Olağan İlçe Kongresi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye yıllarca lafla peynir gemisi yürütmeyi maharet sanan siyasetçiler, yöneticiler elinde vaktini ve enerjisini kaybetti. Geçtiğimiz 15 yılda bir yandan ülkemize yönelen nice saldırıyı göğüslerken diğer yandan her alanda Cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamının katbekat fazlasını hizmetlerimizle gerçekleştirdik. Bu hizmetlerin en yakın şahidi İstanbul, Avcılar." dedi. Erdoğan, partisinin Avcılar 6. Olağan İlçe Kongresi'ndeki konuşmasında, kuruluşundan bugüne kadar ilçe teşkilatında görev yapanlara şükranlarını sundu. Kongreye katılanlar arasında arka sıralarda "Kriko Mustafa" olarak hitap ettiği çok eski bir tanıdığının da bulunduğunu ifade eden Erdoğan, "Kriko kardeşimiz senin burada ne işin var? Bunlar bizim ilk belediye başkan adaylarımız beldelerde. Binkılıç, orada belediye başkan adayımız. Feyzullah Efendiyle beraber hem tıraşını yapmış, hem de başını yıkamıştık. Ne günlerden ne günlere..." diye konuştu.

Erdoğan, Avcılar'ın 16 Nisan halk oylamasında yüzde 41'lik evet oranıyla beklentilerinin çok altında kaldığını dile getirerek, "Oysa ben Avcılar'dan çok daha iyi bir netice bekliyorum. İnşallah 2019 seçimlerinde burada çok farklı bir manzarayla karşılaşacağız. Hanımlar, gençler, beyler belediyeyi almakta kararlı mıyız?" sözlerine kalabalığın "Evet" diye karşılık vermesi üzerine de "İşte bu irade alır." dedi. Hem milletvekilliğinde, hem de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Avcılar'ın 16 Nisan sonuçlarını tersine çevireceğine inandığını vurgulayan Erdoğan, bunun için de çok çalışılması gerektiğini söyledi. Avcılar'dan çıkacak sesin Marmara'nın ucundan bile duyulmasını isteyen Erdoğan, ana kademeyi ayağa kaldırarak, "2019'a kadar kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız?", kadın kollarına da "2019'a kadar kadın kolları olarak her eve girmeye hazır mıyız?" diye sordu. Erdoğan, kadınların girdikleri evde 40 yıl unutulmamak için kahvelerini de hazırlamalarını gerektiğini söyledi. Recep Tayyip Erdoğan, gençlik kollarına da "2019'a kadar liselerden üniversitelere tüm gençlerimize ulaşmaya hazır mıyız?" diye seslenerek, "Gençlere bilmediklerini anlatacaksınız. Bildiklerinizi anlatacaksınız. Gençler Avcılar'da ayak basmadık yer, dokunmadık gönül, desteğini almadık vatandaşımızı bırakmamaya söz veriyor musunuz?" dedi.

Bugüne kadar hep eserleriyle konuşmaya, eserleriyle kendilerini anlatmaya çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: "Türkiye yıllarca lafla peynir gemisi yürütmeyi maharet sanan siyasetçiler, yöneticiler elinde vaktini ve enerjisini kaybetti. Geçtiğimiz 15 yılda bir yandan ülkemize yönelen nice saldırıyı göğüslerken diğer yandan her alanda Cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamının katbekat fazlasını hizmetlerimizle gerçekleştirdik. Bu hizmetlerin en yakın şahidi İstanbul, Avcılar. 20 yaşından itibaren Avcılar'ı iyi bilirim. Hayal meyal geri dönüyorum, bakıyorum ki buralarda şöyle şu andaki binalar yok. İsim olarak da aklımda kalan meşhur bir mahallesi vardı. Denizköşkler Mahallesi. Şimdi diyorum ki maden Denizköşkler Mahallesi böyle heyecan dolu kalktı, şimdi gene başı çekeceksiniz evelallah Avcıları da tersine ayağa kaldıracaksınız. Avcıların geçmişine baktığımızda mübadeleden itibaren ne büyük zorluklar, ne büyük yokluklar, ne büyük sıkıntılarla bugüne geldiğini görüyoruz."

- Kente yapılan yatırımlar Erdoğan, ilçenin isminin av meraklılarının mesken tuttukları, her fırsatta gelip vakit geçirdikleri, eğlendikleri, burada yaşayanların da onlara rehberlik ettiği dönemlerden kaldığını dile getirdi. Erdoğan, "Yarım asır öncesinin plansız, programsız, kontrolsüz göç akınından Avcılar da payını almıştır. Tarihi Yarımada'nın hemen arkasında Küçükçekmece ile Marmara Denizi arasındaki ilçemizin makus talihi 1994'ten itibaren büyükşehir belediyesinde, 2002 Kasımından itibaren de hükümette gerçekleştirdiğimiz icraatlarla değişmiştir. Hükümetlerimiz döneminde İstanbul'a 210 milyar liralık yatırım yaptık. Marmaray ile Avrasya Tüneli'yle, Yavuz Sultan Köprüsü ile İstanbul'un iki yakası arasındaki ulaşımı hem çeşitlendirdik, hem kolaylaştırdık." diye konuştu. Erdoğan, kenti İzmir'e bağlayacak otoyolun yapımının sürdüğünü, bu projenin önemli bölümü olan Osmangazi Köprüsü'nün de açıldığını, Kınalı, Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir otoyolunun çalışmalarının devam ettiğini, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşaatına da başlandığını anlattı.