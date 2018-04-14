İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, "Türkiye’de bir sıkıntı olursa, mazlumlar sabahlara kadar Orta Doğu’da ağlıyorlar, dua ediyorlar, bunu bilelim. Onun için, sadece 81 milyon için değil, bütün ümmet için, Balkanlardan Kafkaslara, Orta Doğu’dan Afrika’ya bütün bir coğrafya için gereklidir AK Parti." dedi
Avcılar Denizköşkler Sosyal Tesisleri Toplantı Salonunda gerçekleştirilen AK Parti Avcılar 6. Olağan İlçe Kongresi'nde konuşan Eker, AK Parti belediyeciliği ve siyasetinden bahsetti.
Eker, kongrelerin sadece 2019 için olmadığını belirterek, şöyle konuştu:
"Çünkü AK Parti’nin davası kutlu yürüyüş davasıdır, bir medeniyet tasavvurudur. Bu çok önemli. AK Parti, Türkiye’nin 81 milyonun birlik ve beraberlik teminatıdır. Türkiye için gereklidir. Bütün dünyanın, bütün mazlumların gözü kulağı Türkiye’dedir. Türkiye’de bir sıkıntı olursa, mazlumlar sabahlara kadar Ortadoğu’da ağlıyorlar. Dua ediyorlar, bunu bilelim. Onun için, sadece 81 milyon için değil, bütün ümmet için, Balkanlardan Kafkaslara, Ortadoğu’dan Afrika’ya bütün bir coğrafya için gereklidir AK Parti. Bu şuurla biz AK Partiliyiz."
AK Parti’nin bir çok ile ve ilçe belediye kazandığını ama Avcılar’da belediye kazanamadığını belirten Eker, “Avcılar’da tamamlanmamış bir hesap var. Avcılar henüz AK Belediyecilikle tanışmamış. Bu bizim üzerimize bir yüktür." dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan ise 1999 depremini hatırlatarak, o dönem Türkiye’nin imkanlarının kısıtlı olduğunu, şimdi ise dünyanın her yerine hem devlet hem de STK’larıyla yardım götürebilen bir ülke olduğunu anlattı.
Dün karar duruşması yapılan 28 Şubat davasına değinen Kan, "Bin yıl sürecek denilen 28 Şubat davası sonuçlandı ve darbeciler hukuk önünde hesap verecekler." dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş da Avcıları, AK Parti belediyeciliğiyle buluşturmak için çalışacaklarını söyleyerek, "Avcılar’da görülmemiş hesabımız var. Avcılar’da bugüne kadar yüzde 41’i geçememişiz. Bu olağan kongremizle birlikte teşkilatımızın bir karar vermesi gerekiyor. Avcıları, AK belediyecilikle buluşturmaya var mıyız? İnanıyorum ki 2019 seçimlerinde Avcıları, AK belediyecilikle buluşturacağız." ifadelerini kullandı.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ise belediyenin hangi partide olduğuna bakılmaksızın tüm İstanbul'a hizmet verdiklerini anlatarak, "Avcılar Devlet Hastanesini biliyorsunuz değil mi? Şu anda devlet hastanemizle alakalı, nasip olursa bakan beyle görüştük, önümüzdeki ay herhalde en yakın zamanda temel atmasını yapacağız arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Biz sadece AK Partili belediyelere hizmet yapmıyoruz, 39 ilçemizin hepsine hizmet yapıyoruz." diye konuştu.
Kongreye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın yanı sıra AK Parti milletvekilleri de katıldı.
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