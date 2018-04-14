İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, "Türkiye’de bir sıkıntı olursa, mazlumlar sabahlara kadar Orta Doğu’da ağlıyorlar, dua ediyorlar, bunu bilelim. Onun için, sadece 81 milyon için değil, bütün ümmet için, Balkanlardan Kafkaslara, Orta Doğu’dan Afrika’ya bütün bir coğrafya için gereklidir AK Parti." dedi

Avcılar Denizköşkler Sosyal Tesisleri Toplantı Salonunda gerçekleştirilen AK Parti Avcılar 6. Olağan İlçe Kongresi'nde konuşan Eker, AK Parti belediyeciliği ve siyasetinden bahsetti.

Eker, kongrelerin sadece 2019 için olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Çünkü AK Parti’nin davası kutlu yürüyüş davasıdır, bir medeniyet tasavvurudur. Bu çok önemli. AK Parti, Türkiye’nin 81 milyonun birlik ve beraberlik teminatıdır. Türkiye için gereklidir. Bütün dünyanın, bütün mazlumların gözü kulağı Türkiye’dedir. Türkiye’de bir sıkıntı olursa, mazlumlar sabahlara kadar Ortadoğu’da ağlıyorlar. Dua ediyorlar, bunu bilelim. Onun için, sadece 81 milyon için değil, bütün ümmet için, Balkanlardan Kafkaslara, Ortadoğu’dan Afrika’ya bütün bir coğrafya için gereklidir AK Parti. Bu şuurla biz AK Partiliyiz."