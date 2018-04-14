İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin omuzunda artık bir yük haline gelen ana muhalefet partisinin ve başındaki zatın, eser, proje, hizmet değil, sadece ve sadece iftira, yalan, hakaret üzerine kurduğu siyaset bize göre değil. Bizim 2023 hedeflerimiz var. Bizim 2053 ve 2071 vizyonlarımız var." dedi.
Erdoğan, Denizköşkler Sosyal Tesisi'nde düzenlenen AK Parti Avcılar 6. Olağan İlçe Kongresi'nde,İstanbul'un her iki yakasına da ayrı ayrı toplam 7 bin yatak kapasiteli iki dev şehir hastanesi yaptıklarını anlattı.
Avrupa Yakası'ndaki hastane inşaatının hızla ilerlediğini aktaran Erdoğan, yakın zamanda Anadolu Yakası'ndaki şehir hastanesinin de ihale ve inşaatını başlatacaklarını kaydetti.
Erdoğan, Başakşehir Hastanesi inşaatının mevcut hızla devam etmesi halinde çok kısa sürede hizmete gireceğini vurgulayarak, "Sancaktepe Hastanesi ile ilgili hazırlıklar devam ediyor. İstanbul'un konut kalitesinin yükseltilmesinde TOKİ öncülüğünde yürütülen projelerin malum çok büyük payı var. Geçtiğimiz 15 yılda TOKİ vasıtasıyla İstanbul'a 156 bine yakın konut kazandırdık. Restorasyonlar, aslına uygun yenilemeler, kadim mimarimize uygun yeni projelerle İstanbulumuzun tarihi mirasına sahip çıkıyoruz." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Gençler bilmez, orta yaş ve ileri kuşak şehrin adeta koktuğu o günleri iyi hatırlar. Bugün İstanbul ülkemizin içme suyu sorunu olmayan büyük şehirlerinin başında geliyor. Istranca, Yeşilçay ve Melen Projeleri başta olmak üzere pek çok yatırımla su meselesini kökünden çözdük. Bunun için Boğaz'ın altını sadece ulaşım değil, su borusu tünelleriyle de geçtik. Ömerli Barajı'ndan bu tarafa, Boğaz'ın altından içme suyu hattını döşedik. İstanbul'a 21 milyon yeni fidan dikerek, şehrin yeşil vasfını geliştirdik. Burası aynı zamanda bir eğitim öğretim şehri, İstanbul, sayıları 57'ye ulaşan yüksek öğrenim kurumları, 34 bin dersliği ve buralarda okuyan 890 bin üniversite öğrencisiyle dünyanın en önemli eğitim öğretim merkezlerinden biri haline gelmiştir. İstanbul'un şu an 14 bin 500 olan yüksek öğrenim öğrenci kapasitesi, önümüzdeki 3 yılda iki katına çıkacak. "
Salondaki gençlere seslenen Erdoğan, "Gençler sizlerden martta, kasımda farklı neticeler bekliyoruz, ona göre..." dedi.
İstanbul'un anlatmakla bitmeyen bir şehir olduğunu, İstanbul'a kendi yaptıkları hizmetlerin de anlatmakla bitmeyeceğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:
"Madem Ziya Paşa ile başladık, yine onunla devam edelim. Ne diyor Ziya Paşa? 'İnsana sadakat yaraşır, görse de ikrah, yardımcısıdır doğruların Hazreti Allah.' Bazıları ülkeye ve millete yapılan her işe bir kulp takmaya kalksa da biz Allah'ın yardımıyla yolumuzda ilerlemeyi sürdüreceğiz. Türkiye'nin omuzunda artık bir yük haline gelen ana muhalefet partisinin ve başındaki zatın, eser, proje, hizmet değil, sadece ve sadece iftira, yalan, hakaret üzerine kurduğu siyaset bize göre değil. Bizim 2023 hedeflerimiz var. Bizim 2053 ve 2071 vizyonlarımız var. Bizim ülkemiz için milletimiz için çok büyük hayallerimiz var. Bizim hayalleri gerçeğe dönüştürmek için gece gündüz geliştirdiğimiz projelerimiz, planlarımız, stratejilerimiz var. Türkiye bunca saldırıya uğrarken, bölgemiz tarihi bir dönüşüm sürecinden geçerken küresel güç dengeleri yeniden oluşurken biz bu kifayetsiz muhterislerle uğraşamayız. O kadar vaktimiz yok."
- "Millet, en büyük hakemdir"
Erdoğan, AK Parti belediyelerindeki hizmet farkının açıkça görüldüğünü dile getirerek, şöyle konuştu:
"Biliyorsunuz ana muhalefetin birlikte yol yürüdüğü ve terör örgütünün güdümünde siyaset yapan bir parti var. Bu partiye mensup belediye başkanlarının hemen hemen hepsini, devletin halka hizmet için kendilerine tahsis ettiği imkanları, terör örgütünün emrine verdikleri için görevden aldık. Güya siyasetçi olan bu belediye başkanlarının yerlerine atadığımız valilerimiz, kaymakamlarımız onlarla mukayese edilemeyecek hizmetleri, o illere, ilçelere, beldelere fazlasıyla veriyorlar. Millet, en büyük hakemdir. 2019 seçimleri ve diğer hususların yanı sarı eski Türkiye alışkanlığı, bu tür siyaset anlayışlarının da tasfiyesinin miladı olacaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk seçimi olan 2019 Kasım'ının ardından artık ülkede hiç bir şey eskisi gibi olmayacak. İstismar siyaseti yapanların,kerameti kendinden menkul siyaset derebeylerinin esamesinin okunmadığı bir Türkiye'ye kararlı adımlarla ilerliyoruz. Buna var mıyız? Rabbim yar ve yardımcımız olsun."
Tezahüratlar üzerine Erdoğan, Menbiç'e gitmeye hazır olup olmadıklarını sorarak, "Gitme kararını verdiğimiz anda önce ben, sonra da haydi dediğimiz anda yola çıkacağız" dedi.
- "Sanatçı götürmüş mü?"
Bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Hatay'a gitmesine de değinen Erdoğan, "Bay Kemal Hatay'a gitmiş bugün. Sanatçı filan da var mıydı yanında?" diye sordu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun beraberinde sanatçı götürmediğinin ifade edilmesi üzerine Erdoğan, "Sanatçı almadı mı yanına? Niye acaba? Neyse, herhalde bugünkü eksik bu olsun ama gitmesi bile çok önemli." ifadelerini kullandı.
Konuşmasının sonunda salonda bulunanlarla Rabia işareti yapan Erdoğan, sözlerini, "Rabiayı unutmuyoruz. Bu bizim başarımızdaki sır. Birbirimizi Allah için seveceğiz. Birbirimize gönül koymayacağız. Makam mevki, şu bu hepsi hikaye. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bunu nasıl yapacağız? Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." diye tamamladı.
(Bitti)
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