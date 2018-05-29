AK Parti Bağcılar Gençlik Kolu Başkanı Sinan Erdem Arslan'ın polise tokat attığı iddia edildi

AK Parti Bağcılar Gençlik Kolu Başkanı Sinan Erdem Arslan’a ait olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyaya damga vurdu.

POLİSLE ARASINDA ARBEDE YAŞANDI

Twitter'da paylaşılan videoda bir şahsın, polisle yol ortasında tartışma yaşadığı görülüyor. Araç çekme tartışmasında polisin engel olmak istediği kişi, polisin kendisine tepki göstermesine aynı sertlikte karşılık veriyor.

POLİSE TOKAT ATTI

Polisin ittiği kişi, çıkan arbedede polise sert şekilde tokat atıyor. Görüntüler tokatın ardından kesilirken daha sonrasında neler yaşandığı ise bilinmiyor.

ARSLAN'DAN AÇIKLAMA: BU BİR ALGI OPERASYONU

İddiaların hedefindeki isim olan AK Parti Bağcılar Gençlik Kolu Başkanı Sinan Erdem Arslan ise twitter'dan bir açıklama yaptı.

Arkadaşlar şahsım üzerinden yürütülen bu algı operasyonunun benimle yakından uzaktan alakası yoktur. Bu algı operasyonunu başlatanlar hakkında gerekli hukuki işlem derhal başlatılacaktır. — Sinan Erdem Arslan (@erdem_sinan) 29 Mayıs 2018

Arslan, videodaki kişi olmadığını belirterek, "Arkadaşlar şahsım üzerinden yürütülen bu algı operasyonunun benimle yakından uzaktan alakası yoktur. Bu algı operasyonunu başlatanlar hakkında gerekli hukuki işlem derhal başlatılacaktır" dedi.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA

AK Parti Gençlik Kolları Tanıtım ve Medya Başkanı Osman Söyler de, twitter adresinden bir açıklama yaparak, videoyu Sinan Erdem Arslan'a mal ederek paylaşan kişi hakkında hukuki süreç başlattıklarını açıkladı. Söyler, paylaşımı CHP Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı'nın yaptığını iddia etti.

Bağcılar İlçe Gençlik Koll. Başkanımız olduğu iddia edilen şahısın, gençlik kolları teşkilatımız ile hiçbir alakası yoktur, olamaz.



Paylaşımı yapan CHP Gençlik Koll. Başkan yrd. olduğunu belirten müfteri hakkında gereken hukuki süreç başlatılacaktır.(Müfteri bknz: @Beyzaayavuz) pic.twitter.com/n81HXo1etM — Osman SÖYLER (@OsmanSoyler) 29 Mayıs 2018



