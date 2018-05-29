HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

AK Parti Bağcılar Gençlik Kolu Başkanı Sinan Erdem Arslan'ın polise tokat attığı iddia edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 21:53 | Son Güncelleme

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, AK Parti Bağcılar Gençlik Kolu Başkanı Sinan Erdem Arslan olduğu iddia edilen bir şahısla polisin tartıştığı görülüyor. Polisin ittiği şahıs, tepki olarak polisi tokatlıyor. Sinan Erdem Arslan ise iddiaları yalanlayarak "hukuki süreci başlatacağım" dedi.

AK Parti Bağcılar Gençlik Kolu Başkanı Sinan Erdem Arslan’a ait olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyaya damga vurdu.

POLİSLE ARASINDA ARBEDE YAŞANDI

Twitter'da paylaşılan videoda bir şahsın, polisle yol ortasında tartışma yaşadığı görülüyor. Araç çekme tartışmasında polisin engel olmak istediği kişi, polisin kendisine tepki göstermesine aynı sertlikte karşılık veriyor.

POLİSE TOKAT ATTI

Polisin ittiği kişi, çıkan arbedede polise sert şekilde tokat atıyor. Görüntüler tokatın ardından kesilirken daha sonrasında neler yaşandığı ise bilinmiyor.

ARSLAN'DAN AÇIKLAMA: BU BİR ALGI OPERASYONU

İddiaların hedefindeki isim olan AK Parti Bağcılar Gençlik Kolu Başkanı Sinan Erdem Arslan ise twitter'dan bir açıklama yaptı.

Arslan, videodaki kişi olmadığını belirterek, "Arkadaşlar şahsım üzerinden yürütülen bu algı operasyonunun benimle yakından uzaktan alakası yoktur. Bu algı operasyonunu başlatanlar hakkında gerekli hukuki işlem derhal başlatılacaktır" dedi.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA

AK Parti Gençlik Kolları Tanıtım ve Medya Başkanı Osman Söyler de, twitter adresinden bir açıklama yaparak, videoyu Sinan Erdem Arslan'a mal ederek paylaşan kişi hakkında hukuki süreç başlattıklarını açıkladı. Söyler, paylaşımı CHP Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı'nın yaptığını iddia etti.


PARTNERSiz onu bir de yakından görün!Siz onu bir de yakından görün!
Asi Nehri'nde boğulan dalgıç, toprağa verildiAsi Nehri'nde boğulan dalgıç, toprağa verildi
İran'da havalimanı yakınında eğitim uçağı düştü: 2 ölü!İran'da havalimanı yakınında eğitim uçağı düştü: 2 ölü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti Sinan Erdem Arslan AK Parti Bağcılar gençlik kolları akp AK Parti Gençlik Kolları Bağcılar Tokat polis akpli yönetici Ak partili yönetici sosyal medya Video Twitter tekme

En Çok Okunan Haberler

Yaşar İpek: "O gay oğluna söyle..."

Yaşar İpek: "O gay oğluna söyle..."

Başbakan Binali Yıldırım Şırnak'ta mitinginde güvenlik korucularına müjdeyi verdi!

Başbakan Binali Yıldırım Şırnak'ta mitinginde güvenlik korucularına müjdeyi verdi!

'Duşta kayıp üzerine düştüm' dedi! Gerçek ortaya çıkınca doktor bile inanmak istemedi

'Duşta kayıp üzerine düştüm' dedi! Gerçek ortaya çıkınca doktor bile inanmak istemedi

Muharrem İnce'den Trabzon'da flaş açıklamalar

Muharrem İnce'den Trabzon'da flaş açıklamalar

Yeşilçam'ın en güzel yüzlü yıldızıydı, bir tornavida kariyerini bitirdi

Yeşilçam'ın en güzel yüzlü yıldızıydı, bir tornavida kariyerini bitirdi

Alaattin Çakıcı'dan dikkat çeken mektup! Erdoğan'a böyle seslendi!

Alaattin Çakıcı'dan dikkat çeken mektup! Erdoğan'a böyle seslendi!

Okuyucu Yorumları 37 yorum
Keske diyarbakirda silopide polise tokat atmaya calisanlari.poliseana avrat kufreden adi m.vekili olan soysuzlarida bu kadar haber yapabilseydiniz
Yapilmisti zaten ya cahil
sen kimsinki algı yapılacak la. Hepiniz aynısınız zaten algı yok ortada
Ben artık birşey demiyorum aklım fikrim çok küfür ediyor
bu kaçıncı ayıptır polise el kalkması ne demek bşr siyasi parti tarafından. nedense hep aynı parti mensupları bunu yapıyor. emin olun üst düsey yöneticiler bu olanları çok sonradan öğreniyor ve gerekeni yapacagına eminim. fakat bu tarz insanları yönetime getşrrmeyin eleme yapın seçin. ve cezasını ağır verin bşr daha elleri kalkmasın
bu ne ya bide değil miş çakma biri vurmuş polisimize
Allah polise yardım etsin. Tayini nereye çıktı acaba? Soytarının sahibi çok olur; devleti temsil eden polisin sahibi nerede? Emniyet Genel müdürü denen bir müdür var mı? Merak ediyorum.
var akpden milletvekili adayi oldu
bunların pkk dan farkı yok...
Önce polis itiyor bu yüzden de tokadı hak etmiş iyi de olmuş hep onlar mı tokat atacak bir de yesinler tokadı :)
eline koluna sağlık iyi yapmş
bu tokat Türkiye cumhuriyet i ne atılmış tır beş kuruş etmeyen insanlar devlete kabadayılık yapıyor tek suçlusu akp
Bakim kardesim ben normalde Akp'liyim akil ve mantik yoluyla siyaset yaparim bu secimde rüşvet,yapilanma gibi olaylarin cok oldugunu görerek buna bi son vermek amaciyla bu seçim oy vermeyeceğim her yerde mafya gibiler Amerika'da ki gibi yapilanma olmadan yönetimin değişmesinden yanayim
zamanında polis leri sıraya dizen gene akpliydi. google bkz. Vekilin oğlu polisi sıraya dizdi
BAYRAMA AZ KALDI DAYAN TÜRKİYEM UMUDUMUZ AKŞENER UMUDUMUZ İNCE...
polise el kaldır sonra algı operasyonu. derhal ak parti adı altından kaldırılmali bu şahıs.asil sen ak parti nin adını kirletiyor Sun operasyon kimin yaptığı belli.
16 YILDA ÜLKENİN POLİSİ DOKTORU ÖĞRETMENİNİ SUBAYINI MEMURUNU NE HALE DÜŞÜRDÜLER
AKP'nin polisi akpnın soytarısı yiyin birbirinizi
Bu tip olayları bu yönetim varken ilk kez yaşamıyoruz malesef. google bkz. Vekilin oğlu polisi sıraya dizdi
Kim devlete tokat atma cesaretini kendinde bulabiliyor kim bu terörist kim veya kimlerin himayesinde
polise fetöcü derler işten atarlar...her zaman her yerde ne hikmetse hem haklılar hem mağdurlar...güçlünün değil haklının güçlü olduğu bir ülke istiyoruz ARTIK YETER...
buna karşılık polisler bu olaya be tepki veriyorlar merak ediyorum.
polise kalkan ellerin kırılsın inşallah, sonradan görme züppe herif
Az kaldi bu hayinlerini sonu gelecek isallah bu milleti en sonunda harbi ayaklandiracaksiniz millet sineye cekiyor diye iyice simardiniz lan adiler
bunlar yaptımı algı operasyonu madurlar kandırıldı lar başkası yaptımı kumpas bu hareketi chape yapsa 15 gün konuşur RTE ne diyeyim adalet istiyoruz ama zor
Bu seçim saray diyenler ile VATAN diyenlerin mücadelesi olacak bu seçim hak yiyenler ile hakkı yenilenlerin secimi olacak bu seçim diktatörler ile mazlumların secimi olacak işte bu yüzden AKŞENER i desteklemek vatan borcudur
Algı operasyonu dış güçler bunlar olmazsa fetocusun yahu bı kerede sucunuzu kabul edin
Bu tokat birilerin hoşuna gitmiştir, gençlik kolu başkanımız tokat atıyorsa ben sallandırabilirim düşüncesine kapılmıştır
Milletin polisi olmak onurlu bir sanattır rüşvet yemekle bir partiye hizmet ederek kaba kuvvet kullananlarda olmuştur ee vakti geldimi yılan acımadan sokar sonra aval aval bakarsınız adaletse herkese adalet eşitlikse herkese eşitlik yada yılanı kucaklamaya devam.
Abooo polise Osmanlı tokatı vurmuş
Birinin "bana darbe yaptılar" lafını yiyip ülkenin altını üstüne getirmesine müsade edip ona oy verenler, bu öküzün attığı tokatı görmezden geleceklerdir
ruh hastası züppe. ancak erkekliğin resmi polise olur. sıkıysa semt dışında yapta seni aylarca bulamısınlar.
polis diye herkese ayni davranamaz kendilerini bisey zannediyorlar o uniforma uzerinden
vallahi her kimse iyi yapıştırdı:))
içimden geçenleri buraya yazamıyorum.Ama annen seni doğmasaydı...Yazık kadına
Yalancıyı,katır tepsin mi ?
iyi olmuş itmeseydi polis, her yerde vatandaşa eziyet ceza...uyarı ihtar....biz olsak polis döverdi. dayımız yok ki.
Diğer Haberler
Eski NSA analisti'nden gündemi sarsan iddia: Trump bir Rus ajanı

Eski NSA analisti'nden gündemi sarsan iddia: Trump bir Rus ajanı

Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!

Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fetih Özel Programı'nda CHP'ye gönderme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fetih Özel Programı'nda CHP'ye gönderme!

İran'da havalimanı yakınında eğitim uçağı düştü: 2 ölü!

İran'da havalimanı yakınında eğitim uçağı düştü: 2 ölü!

İYİ Parti'nin milletvekili adayı Mehmet Akalın'ın adaylığı YSK tarafından düşürüldü!

İYİ Parti'nin milletvekili adayı Mehmet Akalın'ın adaylığı YSK tarafından düşürüldü!

Türkiye S-400 için beklerken, Rusya S-500'ü resmen denedi

Türkiye S-400 için beklerken, Rusya S-500'ü resmen denedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.