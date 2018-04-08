İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "60 yıllık bir rüyamız, ilk nükleer santralimizin temeli atıldı. Türkiye, bütün bu içerideki ve dışarıdaki operasyonlara rağmen dimdik ayakta, emin adımlarla hedefine ilerliyor." dedi. Bakan Albayrak, Bahçelievler Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Bahçelievler 6. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Burada konuşan Albayrak, AK Parti'de siyaset yapmanın, Türkiye'deki herhangi bir partide siyaset yapmaktan çok farklı olduğunu söyledi. Türkiye'nin tarihi günlerden geçtiğine işaret eden Albayrak, "60 yılık bir rüyamızın, ilk nükleer santralimizin temeli atıldı. Türkiye bütün bu içerideki ve dışarıdaki operasyonlara rağmen dimdik ayakta, emin adımlarla hedefine ilerliyor." diye konuştu. AK Parti'nin siyaseti halka hizmet için yaptığını vurgulayan Albayrak, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Albayrak, 15 yıldır sınır ötesinde bir operasyon olduğunu, Türkiye'nin fiili bir savaş verdiğini dile getirerek, şunları kaydetti: "Afrin'le birlikte artık resmi bir savaşta. 100 sene öncekinden daha şedit bir kurtuluş savaşıyla ülkemiz karşı karşıya. Bugün Afrin'de Türkiye bir avuç terör örgütüyle mi mücadele ediyor? Bu terör örgütlerinin kullandığı silahlardan kazılan o tünellere kadar, sadece ve sadece bir avuç terör örgütünün işi mi bu? Yoksa bunların arkasındaki ülkelerin mi?

2019'da iki hayati seçime giderken, bugün Türkiye'de siyaset yapmanın, birilerinin özellikle Bakırköy'ü ve Bahçelievler'in bir kısım seçmenini koyun gibi gördüğü, 'Ne yaparsak yapalım bize oy verecekler' diyor bir siyasi iklimde, işte bu siyasi parti ve yapısının adında 'cumhuriyet' yazıyor. Bu ülkenin bekasına ve cumhuriyete kast edildiğinde siz neredeydiniz? Sokak arasında evlere girip, kumanda başında gizleniyor muydunuz? Yoksa bu teşkilat gibi sokaklara, meydanlara çıkıp evlatlarımızın geleceği için canımızı vermekten korkmayacak bir duruş mu sergiliyordunuz?" Cumhuriyete, devlete, millete, halka, halkın ve milletin bütünlüğüne kast edildiğini anlatan Albayrak, "Siz neredesiniz, nerede bu oklar, nerede bu duruş? Bu siyasi parti ve hareket, terör örgütleriyle aynı safta, aynı dili, o kadar bir cüret ki bu, Mehmetçik'e laf uzatacak, onun yanında saf tutanlara karşı bile ihanet dilini geliştirecek kadar bir duruş sergiliyor." ifadelerini kullandı. Albayrak, Türkiye'de bölme, parçalama, ihanet dili üzerinden gündemin çarpıtılmaya çalışıldığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Gözleri var görmez, kulakları var duymaz, dilleri var hakikati söylemez. Enerji verimliliği, enerji tasarrufu önemli. Bunlara enerji tasarrufu yapacağız. Bugün yapılan bu operasyon vesilesiyle oynanan oyunu göremeyen, gaflet uykusunda olan kardeşlerimiz varsa onlara bu resmi anlatmak, bu gaflet uykusundan uyandırmak, siyasi değil, devletin bekası noktasında hepimizin vebalidir." - "Türkiye'nin 78 ilinden milletvekili çıkarabilen bir partiyiz" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da Türkiye'nin AK Parti iktidarlarında birçok alanda 3 kattan fazla büyüdüğünü dile getirdi. Yazıcı, AK Partililerin ilişkilerinde farklılığa yol açacak, kibir olarak nitelendirilecek davranışlara sapma lüksü olmadığını ifade ederek, "Çünkü milletin hukuku gibi çok önemli bir görevi üstlenen siyasi kadroların elbette duruşuna, davranışına, söylemine, muhatabıyla olan ilişkisine özen gösterme borcu var." dedi. AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Mehmet Muş ise ana muhalefet partisi genel başkanının "Kimsenin kimseyi ötekileştirmediği bir Türkiye istiyorum." dediğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Bu açıklamayı yapana baktığımız zaman önce kendisinin bunlara, kendi üslubuna, tarzına dikkat etmesi gerekir. Türkiye'nin 78 ilinden milletvekili çıkarabilen bir partiyiz biz. Türkiye'nin tamamını kucaklayan, kucaklayıcı bir dil ve politika uygulayan bir partiyiz. Bugün ötekileştirmeden bahseden kişi, sınırdaki askerlerimize moral vermek için oraya giden sanatçılarımıza 'rezil adamlar' diyebiliyorsa, kendi istediği şekilde açıklamalarda bulunmuyorlarsa onlar, 'rezil' oluyorsa, onları kutuplaştırıyorsa, kalkıp da Türkiye'de 'ötekileştirme var' diye bir ifadede bulunuyorsa bunu yapanın kendisi olduğunu da iyi bilmesi gerekir. Orada sanatçılarımızın askerlerimize moral için gittiği bu ziyareti şehitlerimize saygısızlık olarak nitelendirecek kadar ileri gitmiştir. Eğer şehitlerimize bir saygısızlık arıyorlarsa, Çanakkale Şehitliği'nde içki içen partisinin zevatına bakması lazım. Orada kabristanların üzerinde içki içip, eğlenceler düzenleyen partililerini gözden geçirmesi gerekir."

AK Parti Bahçelievler 6. Olağan İlçe Kongresi

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak: - "60 yıllık bir rüyamızın, ilk nükleer santralimizin temeli atıldı. Türkiye, bütün bu içerideki ve dışarıdaki operasyonlara rağmen dimdik ayakta, emin adımlarla hedefine ilerliyor" - "Bugün Afrin'de Türkiye, b

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