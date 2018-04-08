İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "geçtiğimiz haftaiçi yaptığımız atamayla kamuda çalışan engelli sayısını 55 binlere çıkardık. Bir 2 bin 500'lük atamayı da önümüzdeki 6 ay içerisinde gerçekleştireceğiz. 500 engelli öğretmenin atamasını da önümüzdeki aylarda gerçekleştireceğiz. Bugün 500 bin engellisine evde bakım desteği veren bir hükümetiz." dedi.
Bakan Kaya, Bahçelievler Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Bahçelievler 6. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 2019 seçimlerinin çok önemli olduğunu vurguladı.
Kongreye, 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla Atatürk Havalimanı'na gitmek üzere yola çıkan ve 16 yaşında şehit olan Mahir Ayabak'ın ailesinin de geldiğini aktaran Kaya, "Bu vatan için gözünü kırpmadan şehit olan çocuklarımızı, kadınlarımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum. 15 Temmuz gecesi sayın Cumhurbaşkanımız çağrı yaptığında Bahçelievler halkı yollara düştü, Atatürk Havalimanı'na gitti. Bahçelievler 15 Temmuz gecesi liderinin arkasında dimdik durmuştur. Bundan sonra da sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2023 hedeflerimizi gerçekleştirmek için 2019 seçimleri için çok çalışacağız." diye konuştu.
Kaya, AK Parti'nin kurulduğu günden beri "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla, sosyal devlet anlayışıyla sosyal politikalar alanında da sessiz bir devrim gerçekleştirdiğini söyledi.
Sosyal yardımlara ayrılan bütçenin 1,2 milyar liradan 36 milyar liraya çıktığına işaret eden Kaya, şunları kaydetti:
"Eskiden engelliler, evlerinin bir köşesinde mahkum durumdayken, bugün engelli kardeşlerimiz için hem eğitimde hem de çalışma hayatında devrim niteliğinde değişiklikler yaptık. Daha geçtiğimiz hafta içi yaptığımız atamayla kamuda çalışan engelli sayısını 55 binlere çıkardık. Bir 2 bin 500'lük atamayı da önümüzdeki 6 ay içerisinde gerçekleştireceğiz. 500 engelli öğretmenin atamasını da önümüzdeki aylarda gerçekleştireceğiz. Bugün 500 bin engellisine evde bakım desteği veren bir hükümetiz.
Biz gücümüzü milletimizden aldık ve milletimizden aldığımız güçle milletimize hizmet ettik, etmeye de devam ediyoruz. Kapı kapı dolaşacağımız, Aile Bakanlığı olarak evleri ziyaret edeceğimiz yeni bir modeli getirdik. Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) dediğimiz yeni projemizle şimdi 3 bin olan ASDEP görevlimizle haneleri ziyaret ediyoruz, hanelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyoruz, hanelerin sorunlarına yerinde çözümler üretiyoruz. Biz sorunları erteleyen değil, çözümler üreten bir anlayışla insanımızın derdine derman olmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz."
- "Cumhuriyet tarihinin en büyük anayasal ve idari reformunu AK Parti gerçekleştirdi"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker de AK Parti'nin 2023, 2053, 2071'i hedeflediğini, davanın millete hizmet davası olduğunu vurguladı.
Eker, 2019'da milletvekili genel seçiminde Türkiye'nin değişim ve dönüşümü için ortaya çıkacak yeni yasal düzenlemeleri hayata geçirmek için parlamentoda çoğunluğu elde tutmaları gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Cumhuriyet tarihinin en büyük anayasal ve idari reformunu Adalet ve Kalkınma Partisi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle bir yandan yasama, yürütme ve yargı erklerinin birbirinden ayrılıp, birbirini denge ve denetim sistemi içerisinde kontrol edebildiği bir mekanizma hayata geçiyor, millet doğrudan hiçbir koalisyona gerek kalmayacak şekilde millet başkanını yani cumhurbaşkanını seçebilme imkanına kavuşuyor. Bu çok önemli bir reformdur. Bu reformun ilk pratiği 2019 seçimlerinde yapılacak."
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya ise Türkiye'de bin 398 belediyenin 884'ünün AK Parti'de olduğunu belirterek, "Ümit ediyorum ki 2019 seçimlerinde belediyelerde yüzde 50 artı 1'i almayı Allah bize nasip eylesin. Bunun için daha çok çalışmaya, birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. AK Parti bu ülkeyi 2-3 kat büyüten partidir. Daha yapacak çok şeyimiz var." ifadelerini kullandı.
Kongreye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti Meclis Grup Başkanvekili Mehmet Muş, milletvekilleri, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı.
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