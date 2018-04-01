İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilişkin, "İnşallah sayın Cumhurbaşkanımız ve Rusya Devlet Başkanı sayın Putin'in de katılımıyla 60 yıllık nükleer rüyamızın en önemli adımını, salı günü temelini atarak hayata geçireceğiz." dedi. Bakan Albayrak, AK Parti Bakırköy 6. Olağan Kongresi'nde konuşmada, Türkiye'nin tarihi günlerden geçtiğini ve 15 Temmuz ile birlikte başka bir döneme girdiğini söyledi. Albayrak, özellikle 15 Temmuz gecesi, "cumhuriyet" kelimesini tabelaya yazarak değil, kalbine ve ruhuna yazarak bu ülkenin bir bireyi olmanın ne olduğunu Bakırköy teşkilatının gösterdiğini anlattı. - "Artık 2019'a ve sonrasına bakmamız lazım" "Cumhuriyet halkın, milletin iradesi demek, değil mi?" diye soran Albayrak, şöyle devam etti: "Yani birileri gibi diktatoryal, gökten inmeci bir yönetim değil. Çünkü siyasette, diktatoryal bir yönetim var muhalefette biliyorsunuz. Çok sesliliğin herhangi bir şekilde tezahür ettiği hiçbir ortam yok. Kongrelerde sandalyeler havalarda uçuşuyor, gırtlak gırtlağa, millet birbirini boğazlıyor.

Cumhuriyete sahip çıkmak ne demek? Kefeni cebinde o gece sokağa çıkarak, bu ülkenin geleceğini muhafaza eden teşkilat bu demek. Yoksa o gece Bakırköy çok iyi biliyor, kimlerin tankları görüp de Bakırköy'deki sokak aralarında, evlerde gizlendiğini. Bakırköy'den bir ricam var; yeni bir dönem, siyaset, yeni bir anlayış, tazelenme... Bakırköy'ün hali ortada. AK Parti siyasetini, belediyeciliğini bütün Türkiye biliyor. Bildiği için de güçlenerek gidiyor. Biz yeni bir dil, duruş ve söylemle artık 2019'a ve sonrasına bakmamız lazım." Albayrak, AK Parti'nin ülkeyi nereden nereye getirdiğine değinerek, "1994 öncesi İstanbul belediyeciliğinde ne kadar kirli ilişkiler, ne kadar kirli siyaset varsa, aslında ana muhalefetin, CHP belediyelerinde ortada. Bakırköy'ü ben 90'lardan hatırlıyorum. Bakırköy 90'lardan beri aynı yerde sayıyor. Bakın, hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Ayna ile siyaset yapın. Aynayı yüzlerine tutun. Eğer siz buna layıksanız, müstahaksanız, buyrun aynı devam edin. Yolunuz açık olsun ama bu ülke 15 senede bir yerden bir yere geldiyse elini vicdanına koyup da yüreğinde bunu hisseden hangi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı varsa bunu görecektir. Bize düşen de bu hakikati, gaflet uykusunda olanları omuzlarından silkeleyerek onlara göstermektir. Artık hayallerini bile kuramıyorlar İstanbul'un, Türkiye'nin." ifadelerini kullandı.

- Akkuyu'nun temeli salı günü atılıyor Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, hayallerinden biri olan nükleer enerji için en önemli adımın bu hafta atılacağını söyledi. Nükleer enerjinin Türkiye'nin 60 yıllık rüyası olduğunun altını çizen Albayrak, "İnşallah sayın Cumhurbaşkanımız ve Rusya Devlet Başkanı sayın Putin'in de katılımıyla 60 yıllık nükleer rüyamızın en önemli adımını, salı günü temelini atarak hayata geçireceğiz. Şimdi, dünyada 450'den fazla, inşaat halinde 55'ten fazla nükleer santral var. İnşallah Türkiye bu temel atma töreniyle 'Büyük ve Güçlü Türkiye' hedefine ulaşmak için nükleer güce sahip olarak, bağımsız, kesintisiz enerji, teknolojik anlamda kaynak çeşitliliğiyle birlikte başka bir lige çıkmanın en önemli adımlarından birini atacak." diye konuştu. Bunun yanı sıra yerli kömür üretiminde yeni hedefler koyduklarını ve 2019'da yerli kömür üretimini 100 milyon tonun üzerine çıkaracaklarını ifade eden Albayrak, 2020'lerin Türkiye'sinde bu rakamın 200 milyon tonun üzerinde olacağını belirtti.

Albayrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen hafta yerli kömürle ilgili söylemlerine atıfta bulunarak, şunları söyledi: "Yerli ve milli kaynak diyorsunuz, adam Zonguldak'a gidiyor, ortalığı ayağa kaldırıyor. Eskişehir'de, Trakya'da, Türkiye'nin dört bir tarafında yerli kömürle ilgili eylemlerde teşkilatlarıyla birlikte ayağa kaldırıyor. Bu ne yaman çelişkidir, bu ne akıl tutulmasıdır? Akıl mı var, yok mu artık onu siz sahada görüyorsunuz. Türkiye'de yerli kömür üretimiyle hem dışa bağımlılık, hem cari açık, hem dövizin ülke dışına çıkmaması için bütün bu alanlarda adım atacağız diyoruz. Samimiyetsiz, yalan siyaseti, insanları kandırmaya yönelik siyasetin karşılığını yine seçimde alacaklar. Biz bunları görüp anlatacağız." - "Milli ve gayri milli olanın mücadelesi" Türkiye'nin tüm bunlara rağmen emin adımlarla ilerlediğini vurgulayan Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davayı yüklenerek yola çıktığında 10,8 milyon kişinin teveccühünü kazanarak oyunu aldığını ve bugün gelinen noktada 25-26 milyon kişinin desteğiyle AK Parti'nin ilerlediğini dile getirdi.