AK Parti Başakşehir 4. Olağan İlçe Kongresi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti'yi engellemek için kırk takla atanlar, ilke, ahlak, değer, ne kadar kutsal varsa hepsini de ayaklar altına alanları evelallah bugüne kadar bozguna uğrattık, bundan sonra da bozguna uğratacağız. Medya operasyonlarıyla milletten, hayattan, Türkiye'nin gerçeklerinden kopuk, üç beş köşe yazarının gaz vermesiyle iktidar hayali kuranları inşallah bir kez daha sandığa gömeceğiz." dedi. Erdoğan, partisinin Başakşehir 4. Olağan İlçe Kongresi'ndeki konuşmasında, 16 Nisan halk oylamasında yüzde 54 oy oranıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine "evet" diyen Başakşehirlilere şükranlarını sundu. Erdoğan, AK Parti'nin kuruluşundan itibaren kendilerini yalnız bırakmayan Başakşehir'in 16 Nisan'da da kendisine yakışanı yaptığını dile getirerek, "16 Nisan'da Başakşehir bir kez daha iradesine, geleceğine sahip çıkmıştır. Bizim sizlerden beklentimiz çok daha büyük." dedi. Başakşehir'in tıpkı futbolda olduğu gibi, siyaset liginde de şampiyonluğa oynamasını beklediklerini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Fakat kusura bakmayın Başakşehir Stadı'nın tribünlerini doldurmadığınız sürece soru işaretim devam eder. O tribünleri Başakşehir gençliğinin doldurması lazım. Gençler buna var mıyız? Şampiyonluğa oynuyorsunuz ya tribünlerin dolması lazım. Bunu halletmeniz lazım. Bu alanlarda olmadığımız sürece siyasette de zayıfsınız. Bunları halletmek lazım. Onun için kalkıp sadece belli şeyleri seyredelim derseniz olmaz. Bu alanlarda, meydanlarda, her yerde AK Parti'nin gençliği kendisini gösterecek. Futbolunda da, baskette de, yüzmesinde de her yerde gösterecek. Eğer bizim gençliğimiz sporun bu dallarında bulunmaz, 'sadece kendine has bazı alanlarda bulunayım, yeter' diyorsa, o zaman bu ülkede millet kavramının içerisinde o işlevde yokuz demektir. İnşallah 2019'daki her iki seçimde de biz sizlerden rekor bekliyoruz. 2019'da Başakşehir'in oy oranlarıyla İstanbul'da bayrağı göğüslemesini özellikle arz ediyoruz." - "2019 hazırlıklarını başlamak lazım" Recep Tayyip Erdoğan, 2019 hazırlıklarına şimdiden başlanması gerektiğini vurgulayarak, "belediye seçimlerine daha 11 ay, milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine daha 1,5 yıl var diyerek" asla rehavete kapılmamak gerektiğini söyledi.

Kendilerinin anamuhalefet gibi milleti sandıkta görünce hatırlayan, vatandaşın kapısını sadece seçimden seçime çalan bir parti olmadıklarını belirten Erdoğan, her karış toprağı şehit kanlarıyla sulanmış bu aziz vatana aşkla, imanla, tutkuyla hizmet eden bir hareket olduklarını, aslında hareketin de ötesinde bir dava olduklarını kaydetti. Erdoğan, böyle bir davanın mensupları olarak bu yolda çok çok hızlı gitmeleri gerektiğini dile getirerek, "Biz halka hizmeti Hak'ka hizmet gören, bu dünyadan göçtükten sonra geride hoş bir sada bırakmak için çabalayan bir kadroyuz." dedi. Yarın seçim olacakmış gibi, dinamik, çalışan, disiplinli bir siyasi hareket, siyasi parti olduklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti: "Birileri İstanbul'da çeyrek asra yaklaşan hizmet yolculuğumuzun sırrını çok farklı yerlerde arıyor. İçeride ve dışarıda bazıları milletimizin bize ve partimize olan teveccühünün sebebini bir türlü idrak edemiyor. Oysa ön yargılarının esiri olmak yerine partimizin felsefesine, kurucu değerlerine, AK kadronun siyasete yaklaşım tarzına baksalar meseleyi çözecekler. Bizi kendi sığ dünyalarına hapsetmek yerine samimiyetle analiz etmeye çalışsalar başarımızın sırrına da vakıf olacaklar. Ama onlar AK Parti'yi anlamak için değil, yaftalamak için uğraşıyorlar. Hırsını aklının önüne koyana yapılacak hiçbir şey yoktur. Dünyada hiç kimse görmek istemeyen kadar kör değildir. Biz bugüne kadar olduğu gibi inşallah gelecekte de bu çevreleri yanıltmaya devam edeceğiz. İcraatlarımızla, eserlerimizle dünya çapında ses getiren projelerimizle milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her seçimde başarı çıtasını daha yükselterek, ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşıyacaklarını ifade ederek, AK Parti'nin yorulmasını, tökezlemesini, pes etmesini bekleyenlerin şimdiye kadar hep hüsrana uğradıklarını kaydetti. Saldırılar karşısında geri adım atacaklarını, yılacaklarını düşünenlerin yanılmaktan bir türlü usanmadığını belirten Erdoğan, 1994'te Belediye Başkanı olduğu dönemde, 15, 16, 17 sene önce tarla ve bomboş arazi olan ilçenin bugünkü şehir haline getirildiğini anlattı. Erdoğan, "AK Parti'yi engellemek için kırk takla atanlar, ilke, ahlak, değer, ne kadar kutsal varsa hepsini de ayaklar altına alanları evelallah bugüne kadar bozguna uğrattık, bundan sonra da bozguna uğratacağız. Medya operasyonlarıyla milletten, hayattan, Türkiye'nin gerçeklerinden kopuk, üç beş köşe yazarının gaz vermesiyle iktidar hayali kuranları inşallah bir kez daha sandığa gömeceğiz." ifadelerini kullandı. - "AK Parti'nin önünü kesme hesapları boşa çıkacak" Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyaset simsarlarının üç benzemesi bir araya getirip AK Parti'nin önünü kesme hesaplarının şimdiye kadar olduğu gibi 2019 seçimlerinde de boşa çıkacağını belirterek, "Fildişi kulelerinden ahkam kesenlerin hevesleri bir kez daha milli iradenin hakikat duvarına çarparak darmadağın olacaktır. Bu süreçte elbette en büyük görev bizlere ve sizlere düşüyor. 2019'a kadar her yol arkadaşımın, Ak davaya gönül veren kardeşlerimin tam bir seferberlik ruhuyla çalışması, koşturması gerekiyor." şeklinde konuştu.