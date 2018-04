AK Parti Başakşehir 4. Olağan İlçe Kongresi

"Fakat kusura bakmayın Başakşehir Stadı'nın tribünlerini doldurmadığınız sürece soru işaretim devam eder. O tribünleri Başakşehir gençliğinin doldurması lazım. Gençler buna var mıyız? Şampiyonluğa oynuyorsunuz ya tribünlerin dolması lazım. Bunu halletmeniz lazım. Bu alanlarda olmadığımız sürece siyasette de zayıfsınız. Bunları halletmek lazım. Onun için kalkıp sadece belli şeyleri seyredelim derseniz olmaz. Bu alanlarda, meydanlarda, her yerde AK Parti'nin gençliği kendisini gösterecek. Futbolunda da, baskette de, yüzmesinde de her yerde gösterecek. Eğer bizim gençliğimiz sporun bu dallarında bulunmaz, 'sadece kendine has bazı alanlarda bulunayım, yeter' diyorsa, o zaman bu ülkede millet kavramının içerisinde o işlevde yokuz demektir. İnşallah 2019'daki her iki seçimde de biz sizlerden rekor bekliyoruz. 2019'da Başakşehir'in oy oranlarıyla İstanbul'da bayrağı göğüslemesini özellikle arz ediyoruz."

- "2019 hazırlıklarını başlamak lazım"

Recep Tayyip Erdoğan, 2019 hazırlıklarına şimdiden başlanması gerektiğini vurgulayarak, "belediye seçimlerine daha 11 ay, milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine daha 1,5 yıl var diyerek" asla rehavete kapılmamak gerektiğini söyledi.