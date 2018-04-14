AK Parti Başakşehir 4. Olağan İlçe Kongresi

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şimdi hedefimiz Kanal İstanbul'u da bu yıl içinde süratle başlayarak Karadeniz'i Marmara'ya bağlayacağız." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Başakşehir 4. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 15 yıllık karnesinin 2019'a giden süreçte kendilerinin en büyük referans kaynağı olduğunu belirtti. Kanal İstanbul projesine değinen Erdoğan, "Şimdi Hedefimiz Kanal İstanbul'u da bu yıl içinde süratle başlayarak Karadeniz'i Marmara'ya bağlayacağız., "Bu gecikmenin bedelini gördünüz değil mi? Ne oldu gecikmenin bedeli? İşte bir gemi geldi, yalıya girdi. Gecikmenin bedelini ödedik. Şu ne der, bu ne der gerek yok, biz ne deriz, buna bakacağız ve süratle Kanal İstanbul'u da inşallah bu yıl içerisinde başlayıp süratle bitirip ve buralar bambaşka olacak." diye konuştu. Bugüne kadar vatandaşlara taahhüt ettiklerini er ya da geç bunu gerçekleştirdiklerini aktaran Erdoğan, "Afaki sözlerle, milletimizden oy toplamanın peşine düşmedik. Sırf bir kaç oy daha fazla alacağız diye ülkemizin geleceğini ipotek altına alan popülist söylemlere prim vermedik. Hele hele ana muhalefet gibi siyaseti yalan ticaretine asla çevirmedik. AK Parti son 15 yılda, ülkemize kazandırdığı eserlerle, doğrudan hayata dokunan projelerle, demokraside, hukukta, adalette, ekonomide, sağlıkta gerçekleştirdiği reformlarla milletimizin nazarından ibra olmuş, rüşdünü ispat etmiş bir partidir." ifadelerini kullandı.

Başakşehir'de dev bir şehir hastanesi inşa ettiklerini dile getiren Erdoğan, hastaneyi kısa zamanda tamamlayıp hizmete alacaklarını söyledi. - "Başakşehir'de yeşil alan miktarı İstanbul ortalamasının 3 katı" İstanbul'daki birçok ilçe gibi Başakşehir'in de AK Parti'nin hizmet anlayışının en yakın şahidi olduğunu kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti: "Eğitimde Başakşehir; 82'si devlet okulu, 142'si özel okul olmak üzere toplam 224 okulla adeta İstanbul'un eğitim öğretim üssü olmuştur. 60 bin metrekarelik kapalı alanıyla en büyük imam hatip lisesi burada, Başakşehir'de bulunuyor. Sosyal bilimlerde marka bir kurum haline dönüşen İbn Haldun Üniversitemiz, Kayaşehir'deki Güney Kampüsü'nde eğitim öğretime başladı ve Başakşehir'e İstanbul'un en büyük yaşam alanlarından biri olan Kayaşehir Meydanı'nı kazandırıyoruz ve bunun yanında 400 bin metrekarelik bu meydanda belediye hizmet binamızı da Türkiye'nin en güzel botanik parkını da inşa ediyoruz. Ayrıca inşası devam eden 9 viyadük, 4 üst geçit köprüsü ve 9 alt geçit köprüleriyle ilçemizdeki trafik sorununu ortadan kaldırıyoruz. Arnavutköy, Sultangazi yolu bağlantısı tamamlandı. Onurkent, Oyakkent bağlantı yolu ulaşıma açıldı. Tüm viyadükler tamamlandığında TEM yoluna Trakya Otoyolu, 3. Havalimanı ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü yollarına bağlantılar artık çok daha kolaylaşıyor. Mevcut 3 metro hattına ilaveten 4. metro hattımızın çalışmalarına da başlıyoruz. Başakşehir Sular Vadisi ve Gölet Projesi yanında 105 parkıyla İstanbul'un en yeşil ilçelerinden hamdolsun biridir. İlçemizdeki kişi başına düşen yeşil alan miktarı İstanbul ortalamasının neredeyse 3 katıdır. Kayabaşı'nda TOKİ tarafından 1,5 milyon metrekarelik devasa bir park daha şu anda inşa ediliyor."

İlçedeki spor yatırımlarına da değinen Erdoğan, "Olimpiyat Stadı çevresindeki yaklaşık 3 milyon metrekare alanda gerçekleştirilecek proje ile futboldan güreşe, okçuluk ve at binmeye kadar her sporun yapılabileceği dünya çapında bir olimpiyat ve spor adası oluşturacağız." dedi. - "İstedikleri kadar kur silahı kullansınlar, bunların hiçbirisinin bize tesiri olmaz" Türkiye'nin her bir karışında devam eden projelerinin, hizmetlerinin, çalışmalarının olduğunu aktaran Erdoğan, şöyle konuştu: "Yalnızca Türkiye'de değil dünyanın birçok ülkesinde hayata geçirdiğimiz eserler, camiler, köprüler, yollar, kütüphaneler var. Afrika'dan Asya'ya, Balkanlar'dan Güney Amerika'ya kadar nerede bir ihtiyaç sahibi, mazlum, mağdur varsa onun yardımına koşan bir Türkiye var. Bugün bölgesinde ve ötesinde söz sahibi, itibar sahibi bir ülkemiz var. Bu başarılarımız inanın yüz milyonlarca kardeşimiz tarafından heyecanla, sevinçle, gururla karşılanıyor. Dünyanın birçok ülkesinde Türkiye'nin projeleri, başarıları, diplomatik ve askeri zaferleri konuşuluyor. Nasıl meyve veren ağaç taşlanırsa elbette bizim iftihar tablomuzu çekemeyenler de çıkıyor. Dünyanın en kanlı terör örgütlerinin üzerimize salınmasının, kur silahıyla ekonomimizin hedef alınmasının sebebi işte budur. Şimdi burada bir şey söylüyorum; istedikleri kadar kur silahı kullansınlar, bunların hiçbirisinin bize tesiri olmaz, bizdeki zırh farklı bir zırhtır. Onun için de istediklerini elde edemiyorlar, edemeyecekler. Türkiye, bağımsızlık mücadelesini başarıyla vermiştir, vermeye devam edecektir."