AK Parti Başakşehir 4. Olağan İlçe Kongresi

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Türkiye siyasi tarihinde AK Parti'nin önemli bir yeri olduğunu vurgulayarak, "Biz hiçbir zaman kutuplaşmayı siyaset tarzı olarak telakki etmedik, hep diyalogdan yana olduk. AK Parti kurulduğu günden bu yana milletin belirlediği rota doğrultusunda ilerliyor." dedi.
Başakşehir 4. Olağan İlçe Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı AK Parti'nin sadece Türkiye'nin değil dünyanın en büyük siyasi partisi olduğunu kaydetti.
Yazıcı, Türkiye siyasi tarihinde AK Parti'nin önemli bir yeri olduğunu vurgulayarak, "Biz hiçbir zaman kutuplaşmayı siyaset tarzı olarak telakki etmedik, hep diyalogdan yana olduk. AK Parti kurulduğu günden bu yana milletin belirlediği rota doğrultusunda ilerliyor. AK Parti demek Türkiye'yi kalkındıran, değiştiren, kazanımlar sağlayan partidir." dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya kongrelerin AK Parti için bir yenilenme ve vefa göstermek için bir vesile olduğunu söyledi.
Kaya, AK Parti'nin vefası olan bir parti olduğunu ifade ederek, "Bu ülkenin değerlerine, dini, örfi, kültürel değerlerine saygı göstermek, onlara sahip çıkmak da bir AK Parti misyonunun gereğidir. AK Parti bir vefa partisidir, AK Parti bir vizyon partisidir. Kılıçdaroğlu bugün Hatay'da biliyorsunuz. Cumhurbaşkanımız Hatay'a gitti, askeri kıyafetle görüntüsünü hepimiz seyrettik. Kılıçdaroğlu geçen çıktı dedi ki, 'ben postalı ve parkayı öğrencilik yıllarımda giydim. Sayın Kılıçdaroğlu, biz askeri postalı ve parkayı Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da giydik. Biz Afrin'de, Cerablus'ta giydik. Sen acaba nerede giydin ve kime karşı giydin?" diye konuştu.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da Suriye'de bir zulüm uygulandığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zalimlere karşı hep karşı olduğunu ve mazlumların yanında yer aldığını söyledi.
Yeni dönemde görev alan teşkilatların çok çalışması gerektiğini ifade eden Şenocak, "Bizim 2019 yılı içerisinde geçireceğimiz iki seçimimiz var. Yeni dönemde görevi devralacak kardeşlerim, sorumluluklarımız, yükümlerimiz ağır, durmadan çalışacağız, gece gündüz çalışacağız, az laf çok iş yapacağız. Yüzde 61 hedefine Başakşehir'de koşacağız." şeklinde konuştu.
Kongreye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve çok sayıda partili katıldı.
Kongrede görevi Sebahattin Kayaş'a devreden Ayhan Özgürel ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim etti.
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