AK Parti Başakşehir 4. Olağan İlçe Kongresi

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Türkiye siyasi tarihinde AK Parti'nin önemli bir yeri olduğunu vurgulayarak, "Biz hiçbir zaman kutuplaşmayı siyaset tarzı olarak telakki etmedik, hep diyalogdan yana olduk. AK Parti kurulduğu günden bu yana milletin belirlediği rota doğrultusunda ilerliyor." dedi.

Başakşehir 4. Olağan İlçe Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı AK Parti'nin sadece Türkiye'nin değil dünyanın en büyük siyasi partisi olduğunu kaydetti.

Yazıcı, Türkiye siyasi tarihinde AK Parti'nin önemli bir yeri olduğunu vurgulayarak, "Biz hiçbir zaman kutuplaşmayı siyaset tarzı olarak telakki etmedik, hep diyalogdan yana olduk. AK Parti kurulduğu günden bu yana milletin belirlediği rota doğrultusunda ilerliyor. AK Parti demek Türkiye'yi kalkındıran, değiştiren, kazanımlar sağlayan partidir." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya kongrelerin AK Parti için bir yenilenme ve vefa göstermek için bir vesile olduğunu söyledi.