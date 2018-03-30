AK Parti Bayrampaşa 6. Olağan Kongresi

İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "AK Parti'nin kaderi ülkenin kaderi, ülkenin kaderi de bölge ve ümmetin kaderiyle artık yek vücut. Ülke, devlet ve sistem yeniden inşa ediliyor. Bunu inşa edecek en önemli kurumsal yapı AK Parti kurumu, AK Parti teşkilatı, AK Parti davasıyla gecesini gündüzüne katarak mücadele eden ana kadememiz, gençlik kollarımız, hanım kollarımız işte bu teşkilat." dedi.

Albayrak, Bayrampaşa Spor Kompleksi'nde yapılan AK Parti'nin Bayrampaşa İlçe Teşkilatı'nın 6. Olağan Kongresi'ne katıldı. Buradaki konuşmasında, ilçede yapılan hizmetlere değinen Albayrak, 2019 seçimlerinde oy oranının yüzde 60'lara çıkması gerektiğini belirtti.

"AK Parti kaderinin ülkenin kaderiyle yek vücut olduğu bir dönemdeyiz." diyen Albayrak, şöyle konuştu:

"Mücadele ve çalışma noktasında değil, kanını akıtan bir teşkilat olarak 15 Temmuz'da AK Parti ve teşkilatları 'gazi bir teşkilat' statüsüne kavuşarak tarihe altın harflerle adını yazdırdı. Nitekim o akşam Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Bayrampaşa da, Bayrampaşalılar da, AK Parti Bayrampaşa teşkilatı da tarihe geçecek bir dik duruş sergiledi. AK Parti'nin kaderi ülkenin kaderi, ülkenin kaderi de bölge ve ümmetin kaderiyle artık yek vücut. Ülke, devlet ve sistem yeniden inşa ediliyor. Bunu inşa edecek en önemli kurumsal yapı AK Parti kurumu, AK Parti teşkilatı, AK Parti davasıyla gecesini gündüzüne katarak mücadele eden ana kadememiz, gençlik kollarımız, hanım kollarımız işte bu teşkilat."